Englische Woche: Spitzenteams mit nächsten Erfolgen ?

Der vierte Spieltag der Bezirksliga verspricht Spannung pur: Spitzenreiter Altenoythe will seine makellose Serie gegen Lutten fortsetzen, während Verfolger Friesoythe beim Gastspiel in Lastrup erneut seine Offensivstärke unter Beweis stellen will. Im Tabellenkeller kämpfen Petersdorf und Goldenstedt um wichtige Punkte gegen den Absturz, ebenso wie Amasya Spor Lohne, das weiter auf den ersten Sieg wartet. Damme, Oythe und Höltinghausen schielen nach gelungenen Starts Richtung obere Tabellenplätze. Damit stehen richtungsweisende Partien an, die die Kräfteverhältnisse im frühen Saisonverlauf weiter klären dürften.

Visbek holte am dritten Spieltag beim 3:1 gegen Goldenstedt die ersten Punkte und verschaffte sich damit etwas Luft. Trotzdem bleibt die Mannschaft mit bereits acht Gegentoren anfällig und darf sich gegen Damme keinen Aussetzer erlauben. Die Gäste gehören mit sechs Punkten und zehn erzielten Treffern zu den offensivstärksten Teams der Liga. Nach dem 4:2-Sieg über Osterfeine reist RW Damme mit breiter Brust an und will oben dranbleiben.

Amasya Spor Lohne wartet nach drei Spieltagen noch auf den ersten Sieg und steckt mit nur einem Punkt tief im Tabellenkeller fest. Das torlose Remis gegen Brockdorf war zwar ein kleiner Achtungserfolg, zeigte aber erneut die offensive Harmlosigkeit.Thüle hingegen reist mit Rückenwind an, denn nach dem klaren 6:1 gegen Petersdorf folgte zuletzt ein 2:2 in Lastrup. Mit vier Punkten aus zwei Spielen und acht erzielten Toren zählt der SV zu den offensivstärkeren Teams der Liga.

Der Spitzenreiter Altenoythe hat bisher einen perfekten Saisonstart hingelegt: Drei Spiele, drei Siege, 11:1 Tore – eine beeindruckende Bilanz. Am letzten Wochenende unterstrich man die eigene Dominanz beim 4:0 gegen Molbergen eindrucksvoll. Lutten dagegen konnte nur am ersten Spieltag gegen Visbek überzeugen und kassierte zuletzt eine deutliche 1:6-Niederlage in Oythe. Die Rollen scheinen also klar verteilt, alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung.

Höltinghausen ist nach zwei Siegen in Serie blendend in Form und hat sich mit sechs Punkten ins obere Tabellendrittel gespielt. Besonders der 2:1-Heimerfolg gegen Bethen am letzten Spieltag unterstrich die Effizienz der Mannschaft. Osterfeine dagegen zeigte sich bisher wechselhaft: einem starken 4:1 gegen Oythe folgte für den Aufsteiger ein 2:4 in Damme. Das direkte Duell verspricht ein enges Spiel.

Lastrup konnte zwar beim späten 2:2 gegen Thüle erstmals punkten, wartet aber weiterhin auf den ersten Saisonsieg und bleibt im Tabellenkeller. Vor allem die Offensive kommt mit nur zwei Toren aus drei Spielen bisher nicht richtig in Schwung. Friesoythe dagegen ist noch ohne Punktverlust und überzeugte zuletzt beim klaren 5:0 gegen Visbek. Als Tabellenzweiter und ohne Gegentor geht Hansa als klarer Favorit in die Partie.

Petersdorf sorgte mit dem 3:2 gegen Holdorf am vergangenen Spieltag für die ersten Punkte und hofft nun auf weiteren Auftrieb. Gerade in der Defensive bleibt der SV jedoch anfällig – schon 13 Gegentore nach drei Partien sprechen Bände. Goldenstedt ist als einziges Team noch punktlos und steckt mit null Zählern am Tabellenende. Nach Niederlagen gegen Altenoythe, Höltinghausen und Visbek steht die Mannschaft bereits gehörig unter Druck.

Brockdorf zählt bisher zu den positiven Überraschungen: Einem 7:1 gegen Holdorf folgte immerhin ein Punktgewinn bei Amasya Spor. Mit vier Punkten und einem Torverhältnis von 7:1 liegt die Mannschaft im oberen Tabellenmittelfeld. Aufsteiger Bethen dagegen musste zuletzt zwei Niederlagen in Folge einstecken, nach dem Auftaktsieg in Lastrup zeigte die Formkurve nach unten. Nun wartet ein schweres Auswärtsspiel bei einem heimstarken Gegner.

