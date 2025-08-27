Englische Woche: Spitzenspiel in der Kreisoberliga

Topspiele in B-Liga und Kreisoberliga zwischen den jeweiligen Teams von SSV Brensbach und SV Lützel-Wiebelsbach. – Foto: Dirk Affeldt - Archiv

Odenwaldkreis . Eine weitere Portion Fußball hält in dieser Woche die Kreisoberliga sowie die A- und B-Klasse parat. Die wohl interessanteste Paarung in der Kreisoberliga ist das Spitzenspiel zwischen Aufsteiger SSV Brensbach und dem SV Lützel-Wiebelsbach.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Morgen, 19:30 Uhr SSV Brensbach Brensbach SV Lützel-Wiebelsbach Lützel-Wieb. 19:30 PUSH

Am Donnerstagabend (Anstoß 19.30 Uhr) kommt es In der Kehl zum Topspiel der beiden Überraschungsmannschaften Brensbach und Lützel-Wiebelsbach. Die Lützelbacher würden mit einem Auswärtssieg sogar am Tabellenführer TSV Höchst vorbeiziehen, die Brensbacher mit dem Heimsieg zumindest mit dem TSV gleichziehen. So ganz überraschend ist die starke Platzierung des A-Liga-Aufsteigers SSV Brensbach dann aber doch nicht, denn Trainer Michele Rodemer hatte betont: „Wir können jede Mannschaft in dieser Klasse schlagen.“ Für Lützelbach ist die Begegnung schwierig einzuschätzen. Auch der SVL wird von Trainer Jochen Dewitz sicher gut eingestellt, aber gegen die Geschlossenheit der Gersprenztaler wird es für die Lützelbacher nicht einfach.

Morgen, 19:00 Uhr FC Finkenbachtal Finkenbach KSV Reichelsheim Reichelsheim 19:00 PUSH

Ebenfalls am Donnerstag spielt die A-Liga (19 Uhr). Hier erwartet der FC Finkenbachtal den KSV Reichelsheim. Der FC ist nach drei Spielen noch immer sieglos. Das soll sich gegen gut gestartete Reichelsheimer ändern. Dennoch wird es ein komplexes Heimspiel für den FC gegen stets disziplinierte Reichelsheimer.

Fr., 29.08.2025, 18:30 Uhr KSG Vielbrunn Vielbrunn SV Gammelsbach Gammelsbach 18:30 PUSH

Am Freitag will die KSG Vielbrunn in der A-Liga gegen den SV Gammelsbach (18.30 Uhr) punkten. Vielbrunn hat mit dem fulminantem 6:1 gegen Mümling-Grumbach bewiesen, dass sie in der Liga zu den Spitzenteams gehören, auch wenn die Tabelle das noch nicht unbedingt unterstreicht.