Englische Woche: Spitzenspiel in der Kreisoberliga

Odenwaldkreis . Eine weitere Portion Fußball hält in dieser Woche die Kreisoberliga sowie die A- und B-Klasse parat. Die wohl interessanteste Paarung in der Kreisoberliga ist das Spitzenspiel zwischen Aufsteiger SSV Brensbach und dem SV Lützel-Wiebelsbach.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.
Am Donnerstagabend (Anstoß 19.30 Uhr) kommt es In der Kehl zum Topspiel der beiden Überraschungsmannschaften Brensbach und Lützel-Wiebelsbach. Die Lützelbacher würden mit einem Auswärtssieg sogar am Tabellenführer TSV Höchst vorbeiziehen, die Brensbacher mit dem Heimsieg zumindest mit dem TSV gleichziehen. So ganz überraschend ist die starke Platzierung des A-Liga-Aufsteigers SSV Brensbach dann aber doch nicht, denn Trainer Michele Rodemer hatte betont: „Wir können jede Mannschaft in dieser Klasse schlagen.“ Für Lützelbach ist die Begegnung schwierig einzuschätzen. Auch der SVL wird von Trainer Jochen Dewitz sicher gut eingestellt, aber gegen die Geschlossenheit der Gersprenztaler wird es für die Lützelbacher nicht einfach.
Ebenfalls am Donnerstag spielt die A-Liga (19 Uhr). Hier erwartet der FC Finkenbachtal den KSV Reichelsheim. Der FC ist nach drei Spielen noch immer sieglos. Das soll sich gegen gut gestartete Reichelsheimer ändern. Dennoch wird es ein komplexes Heimspiel für den FC gegen stets disziplinierte Reichelsheimer.
Am Freitag will die KSG Vielbrunn in der A-Liga gegen den SV Gammelsbach (18.30 Uhr) punkten. Vielbrunn hat mit dem fulminantem 6:1 gegen Mümling-Grumbach bewiesen, dass sie in der Liga zu den Spitzenteams gehören, auch wenn die Tabelle das noch nicht unbedingt unterstreicht.
Auch die B-Liga Odenwald präsentiert zwei Spiele in dieser Woche: Zunächst empfängt am Mittwoch (19 Uhr) die noch immer ungeschlagene SSV Brensbach II den punktgleichen Rivalen SV Lützel-Wiebelsbach II. Beide haben die Gelegenheit, Spitzenreiter GSV Breitenbrunn von der Spitze zu verdrängen. Die Brensbacher Reserve schoss bereits 20 Tore in den ersten vier Spielen, ist aber unter den Spitzenteams auch die anfälligste Mannschaft.