Die Bezirksliga Weser-Ems geht in die englische Woche, und am heutigen Mittwoch steht, abgesehen von der Partie SV Hansa Friesoythe - SV Altenoythe, der komplette 9. Spieltag auf dem Programm. Nach den jüngsten Partien sind die Tabellenkonstellationen enger zusammengerückt, während an der Tabellenspitze SV Altenoythe, VfL Oythe und RW Damme den Ton angeben. Im Tabellenkeller kämpfen Frisia Goldenstedt, Visbek und Amasya Spor Lohne um dringend benötigte Punkte.
Thüle empfängt den SV Holdorf zum absoluten Topduell dieses Spieltags. Die Gastgeber zeigten sich zuletzt in Torlaune: Nach dem 8:1-Kantersieg über Visbek scheint die Offensive um Torjägerqualitäten kaum zu stoppen. Holdorf dagegen kommt mit breiter Brust angereist – drei Siege in Folge (3:1 bei Altenoythe, 4:0 zuhause gegen Höltinghausen und 3:1 in Visbek) unterstreichen die starke Form. Ein echtes Spitzenspiel auf Augenhöhe.
Molbergen will nach dem 0:2 in Oythe wieder zurück in die Spur. Gegen Brockdorf sind die Rollen klar verteilt. Doch die Gäste zeigten schon mit dem 7:1-Kantersieg gegen Holdorf am 2. Spieltag, dass er an einem guten Tag überraschen kann. Molbergen darf sich keinen Ausrutscher erlauben, wenn der Anschluss nach oben nicht abreißen soll.
Zwei Teams aus dem Tabellenkeller im direkten Duell: Bethen und Petersdorf wollen wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt einfahren. Beide Mannschaften kassierten zuletzt knappe Niederlagen (Bethen 3:4 in Damme, Petersdorf 2:3 in Altenoythe), präsentierten sich aber durchaus konkurrenzfähig. Ein klassisches „Sechs-Punkte-Spiel“.
Goldenstedt steht mit dem Rücken zur Wand. Seit Saisonbeginn konnte nur ein Sieg eingefahren werden, dazu das Torverhältnis von 3:16 – die schwächste Offensive der Liga. Gegner Lastrup hat in den letzten Spiele Stabilität gewonnen und will die Auswärtsbilanz verbessern. Die Gäste gehen als Favorit in die Partie.
Lutten überraschte zuletzt mit dem 2:1-Coup gegen Hansa Friesoythe winkt nun sogar der Sprung ins obere Tabellendrittel. Gegner Höltinghausen (9., 12 Punkte) hat dagegen zuletzt mit Licht und Schatten aufhorchen lassen:Mit dem 3:0 gegen Brockdorf konnte man erfolgreich auf das 0:4-Debakel in Holdorf antworten. Ein Spiel, das Spannung und Tore verspricht.
Das Duell der Tabellennachbarn im Keller: Osterfeine (13., 6 Punkte) trifft auf Visbek (16., 3 Punkte). Während Aufsteiger Osterfeine bislang Licht und Schatten zeigte, zuletzt aber mit 2:3 in Friesoythe unterlag, steckt Visbek mit nur drei Punkten noch mehr in der Krise. Für beide ist dieses Spiel richtungsweisend: Ein Sieg könnte einen Befreiungsschlag bedeuten.
Der VfL Oythe ist derzeit in bestechender Form: Fünf Spiele ungeschlagen, dazu zuletzt das souveräne 2:0 gegen Molbergen. Nun wartet mit Amasya Spor Lohne das Tabellenschlusslicht. Die Gäste haben bislang noch kein Spiel gewonnen und erst fünf Treffer erzielt. Ein klarer Favoritensieg scheint programmiert.