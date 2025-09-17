Thüle empfängt den SV Holdorf zum absoluten Topduell dieses Spieltags. Die Gastgeber zeigten sich zuletzt in Torlaune: Nach dem 8:1-Kantersieg über Visbek scheint die Offensive um Torjägerqualitäten kaum zu stoppen. Holdorf dagegen kommt mit breiter Brust angereist – drei Siege in Folge (3:1 bei Altenoythe, 4:0 zuhause gegen Höltinghausen und 3:1 in Visbek) unterstreichen die starke Form. Ein echtes Spitzenspiel auf Augenhöhe.

Molbergen will nach dem 0:2 in Oythe wieder zurück in die Spur. Gegen Brockdorf sind die Rollen klar verteilt. Doch die Gäste zeigten schon mit dem 7:1-Kantersieg gegen Holdorf am 2. Spieltag, dass er an einem guten Tag überraschen kann. Molbergen darf sich keinen Ausrutscher erlauben, wenn der Anschluss nach oben nicht abreißen soll.