Englische Woche mit weiterem Highlight-Spiel

Für die U17 des 1. FC Saarbrücken geht es derzeit Schlag auf Schlag. Kaum ist die 1:6-Niederlage beim 1. FSV Mainz 05 verkraftet, kommt schon der nächste Kracher auf de FCS-Nachwuchs zu. Die B-Junioren empfangen am Mittwoch um 16 Uhr den 1. FC Kaiserslautern zum DFB-Nachwuchsligaspiel auf dem Rasenplatz in Quierschied (Holzer Str.). "Spiele gegen Kaiserslautern sind immer etwas Besonderes, aber in dieser Nachwuchsliga sind alle Spiele für uns eine große Herausforderung. Wir haben jetzt wegen den Ferien eine englische Woche, da müssen wir auch etwas auf die Kräfte achten und werden wohl einige Wechsel vornehmen. Wir freuen uns auf solche Spiele, es ist immer eine tolle Sache für uns, gegen solche Teams zu spielen. Wir wollen bessere Ergebnisse erzielen wie zuletzt, haben aber auch stets qualitativ hochwertige Gegner, gegen die wir bestehen müssen. Das sollte uns aber mit zunehmender Erfahrung immer mehr gelingen, da wollen wir am Mittwoch anknüpfen". Joel Happi fällt nun länger aus, wird wohl in diesem Jahr nicht mehr spielen können. Für Frederic Pfistee ist die Saison wahrscheinlich sogar verletzungsbedingt bereits beendet. In der Tabelle ist das FCS-Team Sechster, hat aber 13 Punkte weniger als der Gast aus der Pfalz, der als Dritter kommt. Zum Tabellenvierten Eintracht Frankfurt ist es aber nur ein einziger Punkt. Zwischen dem Spitzentrio, das außer dem FCK noch aus dem Tabellenführer Karlsruher SC und dem derzeitigen Zweiten 1. FSV Mainz 05 besteht, und dem Rest der Vorrundengruppe F gibt es anscheinend eine große Leistungsdiskrepanz. Die drei Teilnehmer der Gruppe an der Endrunde der bundesweit besten U17-Teams dürfte somit wohl feststehen.