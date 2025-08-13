Englische Woche mit vier Hochkarätern

Nachdem am es am vergangenen Wochenende in der Bezirksliga Weser-Ems 3 bereits heiß herging, lassen die nächsten Begegnungen nicht lange auf sich warten. Im Rahmen zweier Nachholspiele und zwei bereits früher ausgetragenen Partien des dritten Spieltages, dürfen sich die Fußballliebhaber auf packenden Bezirksligafußball unter der Woche freuen.
Für Alemannia Salzbergen ist es tatsächlich das erste Spiel der neuen Saison, dementsprechend groß ist die Euphorie bei den Hausherren. Dem gegenüber steht eine Mannschaft aus Laxten, welche immerhin schon einmal ran durfte und zum Auftakt direkt erfolgreich mit 3:1 gegen den Aufsteiger Veldhausen siegen konnte. Es wird spannend zu sehen werden, wie Salzbergen im Nachholspiel des ersten Spieltages in die Saison startet.
Im Nachholspiel des zweiten Spieltages empfängt der Tabellendritte der Vorsaison den Tabellenvierten der Vorsaison – fußballerisch dürfte also einiges geboten werden. Freren verlor am ersten Spieltag in Schwefingen, fand dann aber im Pokal gegen Laxten die passende Antwort. Nun wird sich zeigen, ob die Mannschaft von Florian Hoff den Schwung auch mit in die Liga nehmen kann. Einfach dürfte es nicht werden – Altenlingen zeigte zum Ligaaauftakt viel Qualität und schlug den Landesligaabssteiger Bad Bentheim mit 4:2.
Schwefingen grüßt nach zwei Spieltagen von der Tabellenspitze und würde liebend gerne an der aktuellen Form anknüpfen. Dafür braucht es nun aber einen Sieg gegen den Aufsteiger Concordia Emsbüren. Der Rückkehrer musste sich zuletzt mit 1:4 dem VfL Emslage geschlagen haben, überzeugte eine Woche zuvor allerdings beim furiosen 4:0-Erfolg gegen Weiße Elf Nordhorn.
Emslage kommt mit Rückenwind aus dem Heimsieg gegen Emsbüren und tritt nun erneut Zuhause an. Dieses Mal heißt der Gegner Vorwärts Nordhorn II, welche ein wenig stockend in die Saison starteten und Lust auf den ersten Dreier der Saison haben. Die Gäste sammelten gegen Union Lohne und Sparta Werte jeweils einen Punkt.