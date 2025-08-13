Englische Woche mit vier Hochkarätern

Für Alemannia Salzbergen ist es tatsächlich das erste Spiel der neuen Saison, dementsprechend groß ist die Euphorie bei den Hausherren. Dem gegenüber steht eine Mannschaft aus Laxten, welche immerhin schon einmal ran durfte und zum Auftakt direkt erfolgreich mit 3:1 gegen den Aufsteiger Veldhausen siegen konnte. Es wird spannend zu sehen werden, wie Salzbergen im Nachholspiel des ersten Spieltages in die Saison startet.

Im Nachholspiel des zweiten Spieltages empfängt der Tabellendritte der Vorsaison den Tabellenvierten der Vorsaison – fußballerisch dürfte also einiges geboten werden. Freren verlor am ersten Spieltag in Schwefingen, fand dann aber im Pokal gegen Laxten die passende Antwort. Nun wird sich zeigen, ob die Mannschaft von Florian Hoff den Schwung auch mit in die Liga nehmen kann. Einfach dürfte es nicht werden – Altenlingen zeigte zum Ligaaauftakt viel Qualität und schlug den Landesligaabssteiger Bad Bentheim mit 4:2.