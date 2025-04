Englische Woche mit Höhen und Tiefen für den FFC

Die erste Halbzeit gegen die abstiegsgefährdeten Saaldorferinnen verlief völlig ausgeglichen. Es entwickelte sich kein besonders ansehnliches Spiel, geprägt von vielen Ballverlusten im Mittelfeld und wenigen Höhepunkten vor beiden Toren. Folgerichtig ging es mit einem leistungsgerechten 0:0 in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel versuchten die Gäste, aktiver zu agieren und das Spiel zu kontrollieren, was jedoch nur phasenweise gelang. In der 62. Minute fiel dann das 1:0 für den FFC. Nach einem schnellen Umschaltspiel gelang es den Aiblingerinnen, hinter die Abwehrkette des SV Saaldorf zu kommen. Eine flache Hereingabe von Tami Schunko fand die einlaufende Nina Klein, die den Ball über die Linie drückte.

In der Folge versuchten die Aiblingerinnen, das zweite Tor nachzulegen, was allerdings erst in der 82. Minute gelang. Erneut war es ein tiefer Ball auf Schunko, die an der stark reagierenden Torhüterin Lena Hafner scheiterte. Im Nachsetzen war jedoch Gruber zur Stelle und erhöhte auf 2:0.

Kurz vor Schluss wurde es noch einmal hektisch, als Hannah Prechtl den 2:1-Anschlusstreffer für den SV Saaldorf erzielte. Am Ende blieb es jedoch beim verdienten, wenn auch glanzlosen 2:1-Auswärtssieg für den FFC.

Pokalaus gegen die Löwinnen

Bereits am Donnerstag stand das nächste Spiel an. Im Halbfinale des Bezirkspokals musste man unter Flutlicht beim TSV 1860 München antreten.

Die Aiblingerinnen kamen gut in die Partie und erspielten sich in den Anfangsminuten zwei Großchancen, konnten diese jedoch nicht konsequent zu Ende spielen – auch wegen der starken Münchner Torhüterin Lea Besslich. Nach etwa 15 Minuten näherten sich dann auch die Gastgeberinnen erstmals dem Tor an. In ihrer kurzen Druckphase scheiterten die Löwinnen mit einem Distanzschuss am Querbalken. Im Anschluss übernahm der FFC wieder die Kontrolle und hatte weitere gute Möglichkeiten zur Führung. Doch erneut fehlte es an Konsequenz. Somit ging es torlos in die Kabine.

Kurz nach dem Wiederanpfiff nutzten die Gastgeberinnen ihre erste Gelegenheit. Eine der vielen gefährlichen Ecken konnte der FFC nicht sauber klären, der Ball landete vor den Füßen von Katharina Geßner, die trocken zum 1:0 verwandelte.

Nur fünf Minuten später gelang den Aiblingerinnen der verdiente Ausgleich: Melanie Akpara spielte einen starken Ball in die Tiefe, Schunko legte präzise quer, und Gruber vollendete souverän zum 1:1.

In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Trotz guter Gelegenheiten blieb es beim 1:1 nach 90 Minuten.

Im anschließenden Elfmeterschießen zeigten sich die Münchnerinnen nervenstärker. Während bei den Löwinnen nur eine Spielerin an Torhüterin Schelle scheiterte, traf bei den Aiblingerinnen lediglich Jenny Gruber. Somit musste man sich mit 4:2 geschlagen geben. Ein bitteres Aus für den FFC, vor allem angesichts der vergebenen Großchancen in der regulären Spielzeit.

Starker Heimsieg im Spitzenspiel gegen den FC Stern München II

Nach dem Pokalaus wartete am Ostersonntag das Spitzenspiel zu Hause gegen den FC Stern München II, die bis dahin ohne Punktverlust in der Rückrunde waren.

Die Aiblingerinnen waren von Beginn an hellwach und immer wieder gefährlich. Vor allem Bälle in die Tiefe führten zu drei Großchancen, die jedoch, wie schon im Pokalspiel, ungenutzt blieben.

In der 14. Minute sorgte dann eine direkt verwandelte Ecke von Jenny Gruber für das umjubelte 1:0. Auch danach blieb der FFC offensiv aktiv und hatte weitere Möglichkeiten, die Führung auszubauen. Die Gäste verzeichneten zwar mehr Ballbesitz, konnten aber nicht gefährlich vor das Tor der Aiblingerinnen kommen. Kurz vor der Pause war es Nachwuchsspielerin Lilo Magin, die nach Hacken-Vorlage in der 44. Minute auf 2:0 erhöhte, indem sie den Ball über die herausstürmende Torhüterin hob. Das 2:0 war gleichzeitig auch der Halbzeitstand.

Den Wiederanpfiff verschlief der FFC jedoch komplett. Bereits in der 46. Minute verkürzte Elona Haliti mit einem Flachschuss in das untere linke Eck auf 2:1. Danach spielte sich das Geschehen überwiegend im Mittelfeld ab, wobei die gefährlicheren Ansätze vom FFC kamen.

Wieder war es ein Eckball, der für die Vorentscheidung sorgte. Tami Schunko brachte den Ball scharf auf den kurzen Pfosten, wo Miriam Duscher unglücklich ins eigene Tor zum 3:1 verlängerte 3:1 (77. Minute). Den Schlusspunkt setzte erneut Gruber, die in der 89. Minute ihren Doppelpack schnürte und zum 4:1-Endstand traf.

Am kommenden Sonntag geht es für den FFC auswärts zum FSV Höhenrain, wo man die herbe Hinspielniederlage vergessen machen will. Anstoß ist um 11:00 Uhr.