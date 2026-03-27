"Englische Woche mit einem dritten Sieg veredeln" Tabellenvierter empfängt Lupo Wolfsburg – Gastgeber wollen englische Woche veredeln von red · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Manni Hermes

Am 24. Spieltag der Oberliga Niedersachsen trifft der formstarke SV Meppen II auf Lupo Martini Wolfsburg. Die Rollen scheinen klar verteilt, doch die Ausgangslage birgt trotz der Tabellenkonstellation Herausforderungen für die Gastgeber.

Der SV Meppen II geht als Tabellenvierter mit 36 Punkten in die Partie und zählt derzeit zu den formstärksten Mannschaften der Liga. Lupo Martini Wolfsburg reist hingegen als Tabellenfünfzehnter mit lediglich neun Punkten an und steht im Tabellenkeller unter erheblichem Druck. Meppen mit Rückenwind aus der englischen Woche Die Gastgeber haben zuletzt ein intensives Programm erfolgreich absolviert. Dem 2:0-Auswärtssieg beim MTV Wolfenbüttel folgte ein knapper 1:0-Heimerfolg gegen den BSV Rehden. Mit zwei Siegen ohne Gegentor untermauerte die Mannschaft ihre defensive Stabilität und Effizienz.

Trainer Carsten Stammermann mahnt dennoch zur Vorsicht: „Ja, am Sonntag geht es gegen Lupo Wolfsburg. Ich bin mir sicher, dass es für uns ein ganz schwieriges Spiel werden wird, da spielt der Kopf eine große Rolle.“ Lupo Martini Wolfsburg befindet sich tief im Tabellenkeller und benötigt dringend Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Trotz der schwierigen Ausgangslage konnte die Mannschaft zuletzt mit mehreren Unentschieden auf sich aufmerksam machen und zeigte dabei eine gewisse Stabilisierung.