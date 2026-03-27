"Englische Woche mit einem dritten Sieg veredeln"

Am 24. Spieltag der Oberliga Niedersachsen trifft der formstarke SV Meppen II auf Lupo Martini Wolfsburg. Die Rollen scheinen klar verteilt, doch die Ausgangslage birgt trotz der Tabellenkonstellation Herausforderungen für die Gastgeber.
Der SV Meppen II geht als Tabellenvierter mit 36 Punkten in die Partie und zählt derzeit zu den formstärksten Mannschaften der Liga. Lupo Martini Wolfsburg reist hingegen als Tabellenfünfzehnter mit lediglich neun Punkten an und steht im Tabellenkeller unter erheblichem Druck.
Die Gastgeber haben zuletzt ein intensives Programm erfolgreich absolviert. Dem 2:0-Auswärtssieg beim MTV Wolfenbüttel folgte ein knapper 1:0-Heimerfolg gegen den BSV Rehden. Mit zwei Siegen ohne Gegentor untermauerte die Mannschaft ihre defensive Stabilität und Effizienz.
Trainer Carsten Stammermann mahnt dennoch zur Vorsicht: „Ja, am Sonntag geht es gegen Lupo Wolfsburg. Ich bin mir sicher, dass es für uns ein ganz schwieriges Spiel werden wird, da spielt der Kopf eine große Rolle.“
Lupo Martini Wolfsburg befindet sich tief im Tabellenkeller und benötigt dringend Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Trotz der schwierigen Ausgangslage konnte die Mannschaft zuletzt mit mehreren Unentschieden auf sich aufmerksam machen und zeigte dabei eine gewisse Stabilisierung.
Stammermann hebt die Situation des Gegners hervor: „Der Gegner steht mit dem Rücken zur Wand, hat zuletzt aber drei starke Unentschieden erreicht.“
Das erste Aufeinandertreffen entschied der SV Meppen II mit 2:0 für sich. Hermes brachte die Gäste in Führung, bevor Meyering per Foulelfmeter in der Schlussphase den Endstand herstellte.
Nach der intensiven englischen Woche liegt der Schwerpunkt bei den Gastgebern auf Regeneration und Kräftehaushalt. Gleichzeitig wird erwartet, dass Meppen das Spielgeschehen kontrolliert und selbst die Initiative ergreift.
Stammermann formuliert das Ziel klar: „Es gilt jetzt, schnell zu regenerieren und neue Kräfte zu sammeln. Wir werden gegen Lupo sehr viel selbst initiieren müssen. Wir wollen trotzdem die englische Woche mit dem dritten Sieg veredeln.“
Für den SV Meppen II bietet sich die Gelegenheit, die Position in der Spitzengruppe weiter zu festigen. Lupo Martini Wolfsburg hingegen benötigt dringend Punkte, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht zu verlieren.
Die Partie verspricht trotz klarer Tabellenlage ein Duell mit unterschiedlichen Voraussetzungen – und möglicherweise größerer Spannung, als es die Zahlen vermuten lassen.