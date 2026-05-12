Englische Woche mit Brisanz: Vier Nachholspiele am Mittwochabend

Bevor am Sonntag der reguläre 32. Spieltag ansteht, stehen am Mittwoch in der Bezirksliga Weser-Ems gleich vier Nachholpartien auf dem Programm. Die Ergebnisse vom vergangenen Wochenende liefern reichlich Stoff – denn fast überall geht es noch um entscheidende Punkte.
Ein Duell mit viel Brisanz steigt in Holdorf: Der SV Holdorf trifft auf den formstarken SV Hansa Friesoythe. Holdorf sammelte beim 4:2 in Goldenstedt wichtige Punkte und unterstrich seine Offensivqualitäten. Hansa Friesoythe setzte sich mit 2:1 gegen Brockdorf durch und bleibt mit 49 Zählern in Schlagdistanz zu den oberen Plätzen. Es ist ein direktes Duell zweier Teams aus dem erweiterten Verfolgerfeld – mit Signalwirkung vor dem kommenden Spieltag.
Für die TuS Frisia Goldenstedt ist die Lage ernst: Mit 14 Punkten bildet das Team das Schlusslicht. Die 2:4-Niederlage gegen Holdorf am 31. Spieltag war ein weiterer Rückschlag im Abstiegskampf. Gegner Rot-Weiss Visbek steckt mit 20 Punkten ebenfalls tief unten drin und braucht dringend Zählbares. Es ist ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel, in dem vor allem die Defensive den Ausschlag geben dürfte.
Der SV Bethen bewies am Wochenende Moral und rang dem Tabellendritten Thüle ein 3:3 ab – ein Achtungserfolg im engen Tabellenmittelfeld. Nun wartet mit dem SV Höltinghausen ein direkter Konkurrent, der nach der 1:4-Niederlage bei Oythe auf Wiedergutmachung aus ist. Beide Teams trennen nur wenige Punkte, entsprechend groß ist die Bedeutung dieses Duells. Wer gewinnt, verschafft sich wertvolle Luft im unteren Mittelfeld.
Im oberen Drittel empfängt der SV Schwarz-Weiß Osterfeine den Tabellensechsten RW Damme. Osterfeine kam zuletzt nicht über ein 1:1 gegen Lastrup hinaus, zeigte sich aber weiterhin stabil in der Saison des Aufsteigers. Damme hingegen musste beim 3:6 gegen Spitzenreiter Altenoythe eine schmerzhafte Niederlage hinnehmen. Beide Mannschaften wollen den Anschluss nach oben halten – ein offenes, offensiv geführtes Spiel ist zu erwarten.