Englische Woche mit Brisanz: Vier Nachholspiele am Mittwochabend

– Foto: Hubert Lammers

Bevor am Sonntag der reguläre 32. Spieltag ansteht, stehen am Mittwoch in der Bezirksliga Weser-Ems gleich vier Nachholpartien auf dem Programm. Die Ergebnisse vom vergangenen Wochenende liefern reichlich Stoff – denn fast überall geht es noch um entscheidende Punkte.

Morgen, 19:30 Uhr SV Holdorf SV Holdorf SV Hansa Friesoythe SV Hansa 19:30 PUSH

Ein Duell mit viel Brisanz steigt in Holdorf: Der SV Holdorf trifft auf den formstarken SV Hansa Friesoythe. Holdorf sammelte beim 4:2 in Goldenstedt wichtige Punkte und unterstrich seine Offensivqualitäten. Hansa Friesoythe setzte sich mit 2:1 gegen Brockdorf durch und bleibt mit 49 Zählern in Schlagdistanz zu den oberen Plätzen. Es ist ein direktes Duell zweier Teams aus dem erweiterten Verfolgerfeld – mit Signalwirkung vor dem kommenden Spieltag.

Für die TuS Frisia Goldenstedt ist die Lage ernst: Mit 14 Punkten bildet das Team das Schlusslicht. Die 2:4-Niederlage gegen Holdorf am 31. Spieltag war ein weiterer Rückschlag im Abstiegskampf. Gegner Rot-Weiss Visbek steckt mit 20 Punkten ebenfalls tief unten drin und braucht dringend Zählbares. Es ist ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel, in dem vor allem die Defensive den Ausschlag geben dürfte.

Der SV Bethen bewies am Wochenende Moral und rang dem Tabellen­dritten Thüle ein 3:3 ab – ein Achtungserfolg im engen Tabellenmittelfeld. Nun wartet mit dem SV Höltinghausen ein direkter Konkurrent, der nach der 1:4-Niederlage bei Oythe auf Wiedergutmachung aus ist. Beide Teams trennen nur wenige Punkte, entsprechend groß ist die Bedeutung dieses Duells. Wer gewinnt, verschafft sich wertvolle Luft im unteren Mittelfeld.