Englische Woche in Ostfriesland: 28. Spieltag und ein Nachholspiel

Bevor am Sonntag der komplette 28. Spieltag der ostfriesischen Bezirksliga über die Bühne geht, stehen bereits am Mittwoch drei Partien im Fokus. Zwei Begegnungen wurden vorgezogen, hinzu kommt ein Nachholspiel des 18. Spieltages – mit durchaus unterschiedlicher sportlicher Tragweite.
Für den FC Norden bietet sich im Heimspiel gegen den Süderneulander SV die Chance, sich im gesicherten Mittelfeld weiter zu stabilisieren. Mit 32 Punkten rangiert Norden derzeit auf Platz acht – ein Bereich, in dem eine sorgenfreie Schlussphase bereits besiegt ist.
Am vergangenen Wochenende trennte sich die Mannschaft von TuS Middels mit 1:1. Ein solider Auftritt, der allerdings auch zeigte, dass es offensiv weiter an Konstanz fehlt. Gegen Süderneuland dürfte mehr Durchschlagskraft gefragt sein.
Die Gäste stehen mit 21 Punkten auf Rang 14 und kämpfen ums sportliche Überleben. Das 1:3 gegen VfL Germania Leer am 27. Spieltag war ein Rückschlag im Abstiegskampf. Besonders die Defensive – bereits 79 Gegentore – bleibt das große Problem. In Norden zählt für den Aufsteiger jeder Punkt.
Ein klassisches Duell auf Augenhöhe erwartet die Zuschauer in Bunde. Der TV Bunde (31 Punkte) empfängt den TuS Middels (35 Punkte) – zwei Teams aus dem Mittelfeld, die sich in dieser Saison immer wieder wechselhaft präsentierten.
Bunde musste zuletzt beim souveränen Spitzenreiter TuS Pewsum eine 1:3-Niederlage hinnehmen. Gegen den Tabellenführer war man phasenweise konkurrenzfähig, letztlich aber unterlegen. Nun wartet mit Middels ein Gegner auf ähnlicher tabellarischer Höhe – eine Partie, die richtungsweisend für die letzten Wochen sein könnte.
Middels wiederum sammelte beim 1:1 gegen Norden immerhin einen Punkt. Die Mannschaft zeigt sich insgesamt stabil, ohne sich entscheidend nach oben absetzen zu können. Mit einem Auswärtssieg in Bunde ließe sich der Vorsprung auf die direkte Konkurrenz ausbauen.
Viel spricht für ein umkämpftes Spiel, in dem Kleinigkeiten den Ausschlag geben könnten.
Im Nachholspiel des 18. Spieltages treffen mit TuRa Westrhauderfehn und Concordia Ihrhove zwei direkte Tabellennachbarn aufeinander. Beide stehen bei 43 Punkten, Ihrhove belegt derzeit Rang fünf, TuRa folgt aufgrund des Torverhältnisses auf Platz sechs.
Die Gastgeber kommen mit Rückenwind: Am 27. Spieltag bezwang TuRa den SV BW Borssum souverän mit 2:0 und unterstrich damit seine starke Form.
Doch auch Ihrhove reist mit Selbstvertrauen an. Der 4:3-Auswärtssieg bei der SpVg Aurich war ein echter Kraftakt – und ein Beleg für die offensive Qualität der Concordia. 64 Tore sprechen eine deutliche Sprache.
Es ist ein Spiel mit Signalwirkung für das obere Tabellendrittel. Der Sieger könnte sich im Kampf um Platz drei in Stellung bringen, der Verlierer droht, den Anschluss zu verlieren. In einer Liga, die vom dominanten Tabellenführer Pewsum angeführt wird, ist das Rennen dahinter umso spannender.
Drei Spiele, drei unterschiedliche Ausgangslagen – und doch eint sie die Bedeutung im Saisonendspurt. Während im Tabellenkeller um jeden Punkt gerungen wird, schielen andere noch auf eine möglichst gute Platzierung. Der Mittwoch verspricht Spannung, bevor am Sonntag der komplette Spieltag folgt.