Englische Woche in Ostfriesland: 28. Spieltag und ein Nachholspiel

Für den FC Norden bietet sich im Heimspiel gegen den Süderneulander SV die Chance, sich im gesicherten Mittelfeld weiter zu stabilisieren. Mit 32 Punkten rangiert Norden derzeit auf Platz acht – ein Bereich, in dem eine sorgenfreie Schlussphase bereits besiegt ist.

Die Gäste stehen mit 21 Punkten auf Rang 14 und kämpfen ums sportliche Überleben. Das 1:3 gegen VfL Germania Leer am 27. Spieltag war ein Rückschlag im Abstiegskampf. Besonders die Defensive – bereits 79 Gegentore – bleibt das große Problem. In Norden zählt für den Aufsteiger jeder Punkt.

Am vergangenen Wochenende trennte sich die Mannschaft von TuS Middels mit 1:1. Ein solider Auftritt, der allerdings auch zeigte, dass es offensiv weiter an Konstanz fehlt. Gegen Süderneuland dürfte mehr Durchschlagskraft gefragt sein.

Ein klassisches Duell auf Augenhöhe erwartet die Zuschauer in Bunde. Der TV Bunde (31 Punkte) empfängt den TuS Middels (35 Punkte) – zwei Teams aus dem Mittelfeld, die sich in dieser Saison immer wieder wechselhaft präsentierten.

Bunde musste zuletzt beim souveränen Spitzenreiter TuS Pewsum eine 1:3-Niederlage hinnehmen. Gegen den Tabellenführer war man phasenweise konkurrenzfähig, letztlich aber unterlegen. Nun wartet mit Middels ein Gegner auf ähnlicher tabellarischer Höhe – eine Partie, die richtungsweisend für die letzten Wochen sein könnte.

Middels wiederum sammelte beim 1:1 gegen Norden immerhin einen Punkt. Die Mannschaft zeigt sich insgesamt stabil, ohne sich entscheidend nach oben absetzen zu können. Mit einem Auswärtssieg in Bunde ließe sich der Vorsprung auf die direkte Konkurrenz ausbauen.

Viel spricht für ein umkämpftes Spiel, in dem Kleinigkeiten den Ausschlag geben könnten.