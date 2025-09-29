Englische Woche in der Regionalliga: Wer punktet unter Flutlicht?
Regionalliga Südwest: Die Übersicht aller Partien des 10. Spieltags
Der zehnte Spieltag der Regionalliga Südwest verspricht spannende Begegnungen, in denen Spitzenteams ihre Positionen verteidigen wollen, während Abstiegskandidaten dringend Punkte sammeln müssen. Besonders interessant sind die direkten Duelle im oberen Mittelfeld, die das Rennen um die vorderen Plätze weiter offenhalten, und die Spiele zwischen Aufsteigern, die zeigen, wie gut sie in der Liga angekommen sind.
Kickers Offenbach trifft auf SG Barockstadt Fulda Lehnerz. Die Gastgeber wollen ihre Position im oberen Mittelfeld festigen, während die Gäste auf einen Punktgewinn hoffen, um den Abstand zu den Abstiegsrängen zu verkürzen. Beide Teams werden besonders auf ihre Defensive achten müssen, um frühe Gegentore zu vermeiden.
TSV Steinbach Haiger empfängt Bayern Alzenau. Steinbach steht nach einem wechselhaften Saisonverlauf vor der Herausforderung, den Anschluss an die Spitzenplätze zu halten. Alzenau könnte mit einem Überraschungssieg wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammeln.
SV Stuttgarter Kickers trifft auf SGV Freiberg. Freiberg geht als Tabellenführer in die Partie und will seine makellose Bilanz verteidigen. Die Kickers suchen einen Sieg, um im oberen Mittelfeld weiter Boden gutzumachen.
SC Freiburg II spielt gegen TSG Balingen. Freiburg will seinen Trend stabilisieren, während Balingen als Aufsteiger bemüht ist, weitere Punkte gegen direkte Konkurrenten zu sichern. Das Spiel verspricht intensiven Mittelfeldkampf und schnelle Umschaltmomente.
FC 08 Homburg empfängt TSV Schott Mainz. Homburg will an die letzten Leistungen anknüpfen, während Schott Mainz als Aufsteiger dringend Zähler benötigt, um den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze nicht zu verlieren. Beide Teams werden voraussichtlich taktisch diszipliniert agieren.
FC-Astoria Walldorf trifft auf FSV Frankfurt. Die Gastgeber wollen ihren Platz im Mittelfeld festigen, während Frankfurt nach zuletzt durchwachsenen Ergebnissen versucht, Anschluss an die vorderen Ränge zu halten. Ein enges Spiel ist zu erwarten, bei dem die Defensivreihen gefordert werden.
FSV Mainz 05 II empfängt SV Eintracht Trier 05. Mainz II benötigt einen Sieg, um seine Position in der oberen Tabellenhälfte zu sichern. Trier möchte seine Serie stabiler Ergebnisse fortsetzen und im Mittelfeld bleiben.
KSV Hessen Kassel trifft auf Bahlinger SC. Hessen Kassel strebt an, den Abstand zu den vorderen Plätzen zu verkürzen, während Bahlingen dringend Punkte braucht, um den Abstiegskampf nicht weiter zu verschärfen. Das Spiel wird ein hart umkämpftes Duell im Mittelfeld der Tabelle.
SG Sonnenhof Großaspach spielt gegen SV Sandhausen. Großaspach will seine Serie stabilisieren und die Platzierung im oberen Mittelfeld festigen. Sandhausen als Abstiegskandidat ist auf Punkte angewiesen, um sich vom unteren Tabellenende zu lösen.
