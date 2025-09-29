Englische Woche in der Regionalliga: Wer punktet unter Flutlicht?

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der zehnte Spieltag der Regionalliga Südwest verspricht spannende Begegnungen, in denen Spitzenteams ihre Positionen verteidigen wollen, während Abstiegskandidaten dringend Punkte sammeln müssen. Besonders interessant sind die direkten Duelle im oberen Mittelfeld, die das Rennen um die vorderen Plätze weiter offenhalten, und die Spiele zwischen Aufsteigern, die zeigen, wie gut sie in der Liga angekommen sind.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---

Morgen, 19:00 Uhr Kickers Offenbach Offenbach SG Barockstadt Fulda Lehnerz Barockstadt 19:00 PUSH



Kickers Offenbach trifft auf SG Barockstadt Fulda Lehnerz. Die Gastgeber wollen ihre Position im oberen Mittelfeld festigen, während die Gäste auf einen Punktgewinn hoffen, um den Abstand zu den Abstiegsrängen zu verkürzen. Beide Teams werden besonders auf ihre Defensive achten müssen, um frühe Gegentore zu vermeiden. Kickers Offenbach trifft auf SG Barockstadt Fulda Lehnerz. Die Gastgeber wollen ihre Position im oberen Mittelfeld festigen, während die Gäste auf einen Punktgewinn hoffen, um den Abstand zu den Abstiegsrängen zu verkürzen. Beide Teams werden besonders auf ihre Defensive achten müssen, um frühe Gegentore zu vermeiden.

Morgen, 19:00 Uhr TSV Steinbach Haiger TSV Steinbach Haiger Bayern Alzenau Bayern Alzenau 19:00 live PUSH



TSV Steinbach Haiger empfängt Bayern Alzenau. Steinbach steht nach einem wechselhaften Saisonverlauf vor der Herausforderung, den Anschluss an die Spitzenplätze zu halten. Alzenau könnte mit einem Überraschungssieg wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammeln. TSV Steinbach Haiger empfängt Bayern Alzenau. Steinbach steht nach einem wechselhaften Saisonverlauf vor der Herausforderung, den Anschluss an die Spitzenplätze zu halten. Alzenau könnte mit einem Überraschungssieg wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammeln.



SV Stuttgarter Kickers trifft auf SGV Freiberg. Freiberg geht als Tabellenführer in die Partie und will seine makellose Bilanz verteidigen. Die Kickers suchen einen Sieg, um im oberen Mittelfeld weiter Boden gutzumachen. SV Stuttgarter Kickers trifft auf SGV Freiberg. Freiberg geht als Tabellenführer in die Partie und will seine makellose Bilanz verteidigen. Die Kickers suchen einen Sieg, um im oberen Mittelfeld weiter Boden gutzumachen.

Morgen, 19:00 Uhr SC Freiburg SC Freiburg II TSG Balingen TSG Balingen 19:00 PUSH



SC Freiburg II spielt gegen TSG Balingen. Freiburg will seinen Trend stabilisieren, während Balingen als Aufsteiger bemüht ist, weitere Punkte gegen direkte Konkurrenten zu sichern. Das Spiel verspricht intensiven Mittelfeldkampf und schnelle Umschaltmomente. SC Freiburg II spielt gegen TSG Balingen. Freiburg will seinen Trend stabilisieren, während Balingen als Aufsteiger bemüht ist, weitere Punkte gegen direkte Konkurrenten zu sichern. Das Spiel verspricht intensiven Mittelfeldkampf und schnelle Umschaltmomente.

Morgen, 19:00 Uhr FC 08 Homburg FC Homburg TSV Schott Mainz Schott Mainz 19:00 PUSH



FC 08 Homburg empfängt TSV Schott Mainz. Homburg will an die letzten Leistungen anknüpfen, während Schott Mainz als Aufsteiger dringend Zähler benötigt, um den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze nicht zu verlieren. Beide Teams werden voraussichtlich taktisch diszipliniert agieren. FC 08 Homburg empfängt TSV Schott Mainz. Homburg will an die letzten Leistungen anknüpfen, während Schott Mainz als Aufsteiger dringend Zähler benötigt, um den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze nicht zu verlieren. Beide Teams werden voraussichtlich taktisch diszipliniert agieren.



FC-Astoria Walldorf trifft auf FSV Frankfurt. Die Gastgeber wollen ihren Platz im Mittelfeld festigen, während Frankfurt nach zuletzt durchwachsenen Ergebnissen versucht, Anschluss an die vorderen Ränge zu halten. Ein enges Spiel ist zu erwarten, bei dem die Defensivreihen gefordert werden. FC-Astoria Walldorf trifft auf FSV Frankfurt. Die Gastgeber wollen ihren Platz im Mittelfeld festigen, während Frankfurt nach zuletzt durchwachsenen Ergebnissen versucht, Anschluss an die vorderen Ränge zu halten. Ein enges Spiel ist zu erwarten, bei dem die Defensivreihen gefordert werden.



FSV Mainz 05 II empfängt SV Eintracht Trier 05. Mainz II benötigt einen Sieg, um seine Position in der oberen Tabellenhälfte zu sichern. Trier möchte seine Serie stabiler Ergebnisse fortsetzen und im Mittelfeld bleiben. FSV Mainz 05 II empfängt SV Eintracht Trier 05. Mainz II benötigt einen Sieg, um seine Position in der oberen Tabellenhälfte zu sichern. Trier möchte seine Serie stabiler Ergebnisse fortsetzen und im Mittelfeld bleiben.

Mi., 01.10.2025, 19:00 Uhr KSV Hessen Kassel KSV Hessen Bahlinger SC Bahlinger SC 19:00 live PUSH



KSV Hessen Kassel trifft auf Bahlinger SC. Hessen Kassel strebt an, den Abstand zu den vorderen Plätzen zu verkürzen, während Bahlingen dringend Punkte braucht, um den Abstiegskampf nicht weiter zu verschärfen. Das Spiel wird ein hart umkämpftes Duell im Mittelfeld der Tabelle. KSV Hessen Kassel trifft auf Bahlinger SC. Hessen Kassel strebt an, den Abstand zu den vorderen Plätzen zu verkürzen, während Bahlingen dringend Punkte braucht, um den Abstiegskampf nicht weiter zu verschärfen. Das Spiel wird ein hart umkämpftes Duell im Mittelfeld der Tabelle.

Mi., 01.10.2025, 19:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach Großaspach SV Sandhausen Sandhausen 19:00 live PUSH