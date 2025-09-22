Englische Woche in der Regionalliga: Das bringt der 10. Spieltag

Interessant wird sicher auch, ob die mit sechs Siegen aus den ersten sechs Partien so fulminant gestartete SpVgg Unterhaching wieder in die Spur findet. Zuletzt gab`s für die Vorstädter die ersten Rückschläge: 1:1 in Eichstätt, 0:1-Heimniederlage gegen Aubstadt, 1:1 in Buchbach - macht drei sieglose Partien in Serie. Die SpVgg empfängt den SV Viktoria Aschaffenburg.



Nach der Zwangspause am Wochenende - die Partie gegen den SV Wacker Burghausen wurde auf den 5. Dezember verlegt - greifen die Bayern-Amateure wieder ins Geschehen ein. Die Profireserve des Rekordmeisters ist in Vilzing zu Gast.



Klarer Favorit am heimischen Dallenberg sind die Würzburger Kickers. Die Rothosen empfangen den immer noch sieglosen Tabellenletzten TSV Schwaben Augsburg. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Enttäuschung für die Unterfranken und ihre Fans.



Einen Heimerfolg erwarten auch die Anhänger des SV Wacker Burhgausen. Die heimstarken Salzachstädter (Vier Spiele, vier Siege) erwarten die auswärtsschwache SpVgg Hankofen-Hailing.



Nach zuletzt zwei enttäuschenden Heimniederlagen will die SpVgg Bayreuth wieder ein anderes Gesicht zeigen. Die "Oldschdod" reist ins Allgäu zum FC Memmingen. Kurios: Der FCM hat bislang 13 seiner 17 Punkte auswärts geholt. Zuhause ist also noch Luft nach oben bei den Memmingern.



Die Partie zwischen dem FC Augsburg II und dem VfB Eichstätt ist indes auf Samstag, den 6. Dezember verlegt worden.



Das sind die Partien am Dienstagabend:



