Ein Jahr nach der Auflösung der Spielgemeinschaft mit der KSG Mitlechtern feierte der FC Fürth II den Aufstieg in die B-Liga. Foto: FC Fürth

Englische Woche in der Kreisliga B Fürther Derby +++ Zotzenbach will nachlegen +++ Brocken wartet auf SG NoWa Verlinkte Inhalte KLB Bergstraße ISC Fürth SG NoWa Zotzenbach SG Gronau + 2 weitere

Kreis Bergstraße. Am Donnerstag und Freitag finden in den Kreisligen A und B Bergstraße einige Begegnungen statt. So wird am Donnerstagabend gleich dreimal in der Kreisliga B gespielt. Beispielsweise empfängt die zweite Mannschaft des FC Fürth um 19.30 Uhr den Lokalrivalen ISC. Es ist das erste von insgesamt sechs Fürther B-Liga-Derbys in dieser Saison, denn nicht nur der FC Fürth II und der ISC Fürth spielen nun neuerdings in dieser Klasse, sondern auch die zweite Mannschaft des SV Fürth, die dort schon zum Inventar zählt, und ebenso wie ihre Lokalrivalen den Blick nach oben richtet.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 19:30 Uhr FC Fürth FC Fürth II ISC Fürth ISC Fürth 19:30 PUSH

„Ich erwartete, dass der neue FC-Trainer Sascha Amend seine Mannschaft stark einstellt. Für uns geht es im Derby weit mehr als nur um drei Punkte“, sagt Taner Bahceci, Sportlicher Leiter des ISC, im Vorfeld der Begegnung.

Heute, 19:30 Uhr FSV Zotzenbach Zotzenbach SG Gronau SG Gronau 19:30 PUSH

Zotzenbacher lassen sich vom 7:2 nicht blenden Vom 7:2-Auswärtserfolg seiner Mannschaft bei der Tvgg Lorsch II will sich Roland Agostin, der Vorsitzende des FSV Zotzenbach, nicht blenden lassen: „Wenn wir oben bleiben wollen, müssen wir nun nachlegen und die SG Gronau bezwingen“ Die Gronauer schätzt er dabei stärker ein als in der vergangenen Saison, als sie gegen den Abstieg spielten. „Wer ein 3:3 gegen den VfB Lampertheim erreicht, der hat sich für die Runde etwas vorgenommen“, so die Zotzenbacher Fußball-Legende. Anpfiff in Zotzenbach ist um 19.30 Uhr.