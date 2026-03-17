Englische Woche in der Bezirksliga: Spitzenteams gefordert Rehren reist nach Wunstorf von FD · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sascha Drenth

Die Bezirksliga Hannover 3 geht in eine intensive Phase: Am Dienstagabend stehen gleich mehrere Nachholspiele auf dem Programm. Dabei sind sowohl Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel als auch Teams im Abstiegskampf im Einsatz – mit entsprechend großer Bedeutung für die Tabelle.

Im Duell zweier Tabellennachbarn empfängt die Reserve aus Egestorf den FC Springe. Während die Gastgeber dringend Punkte im Abstiegskampf benötigen, könnte Springe mit einem Auswärtssieg weiter Anschluss an die obere Tabellenhälfte halten. Nach zuletzt stabilen Leistungen geht der FCS mit leichtem Vorteil in die Partie.

Ein echtes Topspiel steigt in Eldagsen. Der Tabellenzweite trifft auf den formstarken TuS Schwarz-Weiß Enzen. Eldagsen will den Druck auf Spitzenreiter Pattensen hochhalten, während Enzen mit einem Sieg weiter in Richtung Spitzengruppe vorrücken könnte. Beide Teams verfügen über starke Offensivreihen – ein intensives Duell ist zu erwarten.

Ein weiteres Spitzenspiel findet in Arnum statt. Der Tabellenvierte empfängt den Drittplatzierten aus Ihme-Roloven. Beide Mannschaften befinden sich in direkter Schlagdistanz zur Spitze und könnten mit einem Sieg ein wichtiges Signal im Aufstiegsrennen senden. Die Partie verspricht ein enges und umkämpftes Spiel.

Der MTV Rehren reist nach seinem überzeugenden 8:0-Erfolg in Goltern mit breiter Brust zum Tabellenletzten nach Wunstorf. Die Favoritenrolle liegt klar bei den Gästen, die ihre starke Form bestätigen wollen. Trainer Mike Schönherr fordert dennoch die nötige Konzentration: „Wir wollen diszipliniert spielen, mit viel Laufbereitschaft und einem guten, aggressiven Zweikampfverhalten.“ Gerade diese Grundtugenden sollen den Unterschied ausmachen: „Wenn wir das auf den Platz bringen, sind wir schwer zu schlagen.“ Zugleich blickt der Coach optimistisch auf die personelle Situation: „Der Kader füllt sich langsam wieder, wir haben wieder gute Alternativen.“ Ziel sei klar formuliert: „Wir wollen natürlich drei Punkte holen.“