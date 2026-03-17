 2026-03-13T07:45:35.464Z

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Englische Woche in der Bezirksliga: Spitzenteams gefordert

Rehren reist nach Wunstorf

von FD · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Sascha Drenth

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B-Junioren-BZL St. 2
BZL Hannover St. 3
Jahn Lindh.
Kirchdorf
Pattensen

Die Bezirksliga Hannover 3 geht in eine intensive Phase: Am Dienstagabend stehen gleich mehrere Nachholspiele auf dem Programm. Dabei sind sowohl Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel als auch Teams im Abstiegskampf im Einsatz – mit entsprechend großer Bedeutung für die Tabelle.

Heute, 19:30 Uhr
1. FC Germania Egestorf-Langreder
1. FC Germania Egestorf-LangrederEgestorf-L. II
FC Springe
FC SpringeFC Springe
19:30

Im Duell zweier Tabellennachbarn empfängt die Reserve aus Egestorf den FC Springe. Während die Gastgeber dringend Punkte im Abstiegskampf benötigen, könnte Springe mit einem Auswärtssieg weiter Anschluss an die obere Tabellenhälfte halten. Nach zuletzt stabilen Leistungen geht der FCS mit leichtem Vorteil in die Partie.

Heute, 19:30 Uhr
FC Eldagsen
FC EldagsenFC Eldagsen
TuS Schwarz-Weiß Enzen
TuS Schwarz-Weiß EnzenSW Enzen
19:30

Ein echtes Topspiel steigt in Eldagsen. Der Tabellenzweite trifft auf den formstarken TuS Schwarz-Weiß Enzen. Eldagsen will den Druck auf Spitzenreiter Pattensen hochhalten, während Enzen mit einem Sieg weiter in Richtung Spitzengruppe vorrücken könnte. Beide Teams verfügen über starke Offensivreihen – ein intensives Duell ist zu erwarten.

Heute, 19:00 Uhr
SV Arnum
SV ArnumSV Arnum
SV Ihme-Roloven 1947
SV Ihme-Roloven 1947Ihme-Rol
19:00live

Ein weiteres Spitzenspiel findet in Arnum statt. Der Tabellenvierte empfängt den Drittplatzierten aus Ihme-Roloven. Beide Mannschaften befinden sich in direkter Schlagdistanz zur Spitze und könnten mit einem Sieg ein wichtiges Signal im Aufstiegsrennen senden. Die Partie verspricht ein enges und umkämpftes Spiel.

Heute, 19:00 Uhr
Türkspor Wunstorf
Türkspor WunstorfWunstorf
MTV Rehren A/R 1911
MTV Rehren A/R 1911MTV Rehren
19:00

Der MTV Rehren reist nach seinem überzeugenden 8:0-Erfolg in Goltern mit breiter Brust zum Tabellenletzten nach Wunstorf. Die Favoritenrolle liegt klar bei den Gästen, die ihre starke Form bestätigen wollen.

Trainer Mike Schönherr fordert dennoch die nötige Konzentration: „Wir wollen diszipliniert spielen, mit viel Laufbereitschaft und einem guten, aggressiven Zweikampfverhalten.“ Gerade diese Grundtugenden sollen den Unterschied ausmachen: „Wenn wir das auf den Platz bringen, sind wir schwer zu schlagen.“

Zugleich blickt der Coach optimistisch auf die personelle Situation: „Der Kader füllt sich langsam wieder, wir haben wieder gute Alternativen.“ Ziel sei klar formuliert: „Wir wollen natürlich drei Punkte holen.“

Heute, 20:00 Uhr
TSV Pattensen
TSV PattensenPattensen
TuS Jahn Lindhorst
TuS Jahn LindhorstJahn Lindh.
20:00live

Tabellenführer TSV Pattensen bekommt es mit Jahn Lindhorst zu tun und geht als klarer Favorit in die Begegnung. Die Gastgeber stellen weiterhin die beste Defensive der Liga und wollen ihre Spitzenposition weiter festigen.

Für Lindhorst wird es darum gehen, defensiv stabil zu stehen und die Räume eng zu machen. Jeder Punktgewinn gegen den Ligaprimus wäre ein Erfolg.