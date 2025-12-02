Englische Woche in der Berlin-Liga: SpaKi empfängt SCC zum Topspiel

Im vorgezogenen Spiel des 15. Spieltags empfing Fortuna Biesdorf in der Vorwoche den 1. FC Wilmersdorf am Grabensprung. Die Gäste gingen nach etwas mehr als einer Viertelstunde durch Nelson Okech in Führung. Alex Steinke glich wiederum eine Viertelstunde später aus. Direkt nach der Pause drehten die Hausherren die Partie durch Jean-Claude Nanevie. Doch Wilmersdorf schlug zurück, glich kurz vor der Stundenmarke durch Rodrigo Flores Kaya aus. Wer dachte, beide würden nun die Punkte teilen, hatte sich geirrt. Denn Flores Kaya netzte kurz vor dem Schlusspfiff erneut, schoss Wilmersdorf zum Auswärtssieg.

Der SSC Südwest hat sich am vergangenen Wochenende mit einem 1:0-Heimsieg erfolgreich zurückgemeldet und den Anschluss an die Konkurrenz wiederhergestellt. Gegen den TSV Mariendorf soll nun unter der Woche nachgelegt werden.

Morgen, 19:30 Uhr Polar Pinguin Berlin Pinguin SFC Stern 1900 Stern 1900 19:30 PUSH

Polar Pinguin hat die letzten drei Spiele gegen die Topteams Wilmersdorf, Füchse und Altglienicke II teils sehr deutlich verloren. Nun kommt mit Stern 1900 ein Team, das durchaus trotz Tabellenplatz 10 zum erweiterten Favoritenkreis der Liga gehört. ---

Die Spandauer Kickers liegen punktgleich mit den Füchsen auf Rang zwei, fordern nun im Topspiel am Mittwochabend den SC Charlottenburg. Die Gäste sind Vierter, können mit einem Dreier an SpaKi vorbeiziehen. ---

Morgen, 19:30 Uhr TSV Rudow Berlin TSV Rudow Füchse Berlin Füchse Berlin 19:30 PUSH

Der Tabellenführer, die Füchse Berlin, hatten am Wochenende frei, weil das Spiel gegen Polar Pinguin schon am vergangenen Mittwoch ausgetragen wurde. Mit frischeren Beinen und wettbewerbsübergreifend fünf Siegen am Stück im Rücken reisen die Reinickendorfer nun nach Rudow. ---

Morgen, 19:30 Uhr Berlin Türkspor Bln Türkspor SV Empor Berlin Empor Berlin 19:30 PUSH

Türkspor fand zuletzt nach kurzer Durststrecke zurück in die Spur, kletterte auf Rang fünf. Mit Empor kommt nun ein Kellerkind an den Heckerdamm, auch wenn die Prenzlberger zuletzt immerhin den Sprung raus aus der Abstiegsregion schafften. ---

Morgen, 19:30 Uhr SC Staaken SC Staaken Berliner SC Berliner SC 19:30 PUSH

Ein direktes Kellerduell findet in Staaken statt, wenn der SC Staaken den Berliner SC empfängt. Die Hausherren sind Vorletzter, brauchen Punkte. Der Gegner liegt nur drei Zähler voraus, kann mit einem Dreier überholt werden. --- Do., 04.12.2025, 19:30 Uhr VSG Altglienicke Altglienicke II Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin Blau Weiß 90 19:30 PUSH Die VSG Altglienicke II schlug am Freitag Wilmersdorf im Topspiel spät, liegt nur drei Punkte hinter Tabellenführer Füchse. Blau Weiß 90 möchte die gute Form der letzten Wochen bestätigen. ---

Norduell in der Niederheide. Hohen Neuendorf empfängt am Donnerstag Frohnau. HND hat durch den Punkt gegen Biesdorf am Wochenende Platz 16 abgeben können, kann dennoch Punkte gut gebrauchen. Frohnau schnuppert an der Top fünf, verlor am Wochenende aber bei Türkspor.

