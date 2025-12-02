 2025-11-28T07:03:18.113Z

Ligavorschau
– Foto: Sascha Gernhardt

Englische Woche in der Berlin-Liga: SpaKi empfängt SCC zum Topspiel

15. Spieltag im Überblick

Der 15. Spieltag der Berlin-Liga steht an.

---

Di., 25.11.2025, 19:30 Uhr
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf
1. FC Wilmersdorf
1. FC WilmersdorfWilmersdorf
2
3
Abpfiff

Im vorgezogenen Spiel des 15. Spieltags empfing Fortuna Biesdorf in der Vorwoche den 1. FC Wilmersdorf am Grabensprung. Die Gäste gingen nach etwas mehr als einer Viertelstunde durch Nelson Okech in Führung. Alex Steinke glich wiederum eine Viertelstunde später aus. Direkt nach der Pause drehten die Hausherren die Partie durch Jean-Claude Nanevie. Doch Wilmersdorf schlug zurück, glich kurz vor der Stundenmarke durch Rodrigo Flores Kaya aus. Wer dachte, beide würden nun die Punkte teilen, hatte sich geirrt. Denn Flores Kaya netzte kurz vor dem Schlusspfiff erneut, schoss Wilmersdorf zum Auswärtssieg.

---

Morgen, 19:00 Uhr
SSC Südwest 1947
SSC Südwest 1947SSC Südwest
TSV Mariendorf 1897
TSV Mariendorf 1897TSV 1897
19:00

Der SSC Südwest hat sich am vergangenen Wochenende mit einem 1:0-Heimsieg erfolgreich zurückgemeldet und den Anschluss an die Konkurrenz wiederhergestellt. Gegen den TSV Mariendorf soll nun unter der Woche nachgelegt werden.

---

Morgen, 19:30 Uhr
Polar Pinguin Berlin
Polar Pinguin BerlinPinguin
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900
19:30

Polar Pinguin hat die letzten drei Spiele gegen die Topteams Wilmersdorf, Füchse und Altglienicke II teils sehr deutlich verloren. Nun kommt mit Stern 1900 ein Team, das durchaus trotz Tabellenplatz 10 zum erweiterten Favoritenkreis der Liga gehört.

---

Morgen, 19:30 Uhr
FSV Spandauer Kickers
FSV Spandauer KickersSpan.Kickers
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott.
19:30live

Die Spandauer Kickers liegen punktgleich mit den Füchsen auf Rang zwei, fordern nun im Topspiel am Mittwochabend den SC Charlottenburg. Die Gäste sind Vierter, können mit einem Dreier an SpaKi vorbeiziehen.

---

Morgen, 19:30 Uhr
TSV Rudow Berlin
TSV Rudow BerlinTSV Rudow
Füchse Berlin
Füchse BerlinFüchse Berlin
19:30

Der Tabellenführer, die Füchse Berlin, hatten am Wochenende frei, weil das Spiel gegen Polar Pinguin schon am vergangenen Mittwoch ausgetragen wurde. Mit frischeren Beinen und wettbewerbsübergreifend fünf Siegen am Stück im Rücken reisen die Reinickendorfer nun nach Rudow.

---

Morgen, 19:30 Uhr
Berlin Türkspor
Berlin TürksporBln Türkspor
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin
19:30

Türkspor fand zuletzt nach kurzer Durststrecke zurück in die Spur, kletterte auf Rang fünf. Mit Empor kommt nun ein Kellerkind an den Heckerdamm, auch wenn die Prenzlberger zuletzt immerhin den Sprung raus aus der Abstiegsregion schafften.

---

Morgen, 19:30 Uhr
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC
19:30

Ein direktes Kellerduell findet in Staaken statt, wenn der SC Staaken den Berliner SC empfängt. Die Hausherren sind Vorletzter, brauchen Punkte. Der Gegner liegt nur drei Zähler voraus, kann mit einem Dreier überholt werden.

---

Do., 04.12.2025, 19:30 Uhr
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke II
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 BerlinBlau Weiß 90
19:30

Die VSG Altglienicke II schlug am Freitag Wilmersdorf im Topspiel spät, liegt nur drei Punkte hinter Tabellenführer Füchse. Blau Weiß 90 möchte die gute Form der letzten Wochen bestätigen.

---

Do., 04.12.2025, 19:30 Uhr
SV BW Hohen Neuendorf
SV BW Hohen NeuendorfH. Neuendorf
Frohnauer SC 1946
Frohnauer SC 1946Frohnauer SC
19:30

Norduell in der Niederheide. Hohen Neuendorf empfängt am Donnerstag Frohnau. HND hat durch den Punkt gegen Biesdorf am Wochenende Platz 16 abgeben können, kann dennoch Punkte gut gebrauchen. Frohnau schnuppert an der Top fünf, verlor am Wochenende aber bei Türkspor.

---

