Englische Woche in der Bayernliga Süd: Stoppt Hankofen das Überteam?

In der Bayernliga Süd geht`s mit einer Englischen Woche weiter. Die drei niederbayerischen Vertreter sind am morgigen Dienstag im Einsatz. Das dickste Brett hat dabei die SpVgg Hankofen-Hailing zu bohren. Die "Dorfbuam" bekommen es zuhause mit Spitzenreiter FC Pipinsried zu tun, der in den ersten Spielen der Saison nur so durch die Liga walzt. Fünf Spiele, fünf Siege! Zuletzt die Machtdemonstration: Mit 5:0 fegte der FCPi vor fast 1.400 Zuschauern den so stark gestarteten Aufsteiger FSV Pfaffenhofen aus dem Dachauer Hinterland! Das wird eine Aufgabe für Hankofen...
Die SpVgg Landshut freut sich auf ein Highlight-Heimspiel gegen die zweite Mannschaft des TSV 1860 München. Und der SV Schalding-Heining hat den TuS Geretsried zu Gast. Nach zwei Niederlagen in Folge soll ein Heimsieg am Reuthinger Weg her gegen das Team aus dem Oberland.
Roman Langer (Cheftrainer FC Pipinsried)
"Mit Hankofen wartet in der englischen Woche eine anspruchsvolle Auswärtsaufgabe auf uns. Sie verfügen gerade in der Offensive über viel Erfahrung und Qualität und gehören für mich zu den Mannschaften, die am Ende der Saison um die vorderen Plätze mitspielen werden.
Für uns wird entscheidend sein, wieder stabil und konzentriert ins Spiel zu kommen. Gleichzeitig wollen wir uns auswärts keinesfalls verstecken, sondern mutig auftreten und unseren Plan konsequent verfolgen. Wir wissen, dass wir dafür über die gesamte Spielzeit sehr aufmerksam sein müssen und als Mannschaft geschlossen auftreten wollen."
Personalien FC Pipinsried: Nenad Petkovic kehrt in den Kader zurück. Ansonsten bleibt der Kader im Vergleich zum letzten Spiel unverändert.
Personalien SpVgg Landshut: Lucas Biberger fehlt nach seiner gelb-roten Karte in Kottern gesperrt. Ansonsten fehlen weiterhin die verletzten Dominik Past (Kreuzbandriss) und Johannes Böhm (Aufbautraining nach Knie-OP).
Personalien SV Schalding-Heining: Beim SVS fehlen die gesperrten Christoph Szili und Elion Haxhosaj, die beide in Heimstetten zuletzt Rot gesehen haben. Zudem sind weiterhin die langzeitverletzten Simon Dorfner, Fabian Schnabel, Vincent Ketzer und Samuel Langen keine Option.