Englische Woche in der Bayernliga Süd: Stoppt Hankofen das Überteam?

Roman Langer (Cheftrainer FC Pipinsried)

"Mit Hankofen wartet in der englischen Woche eine anspruchsvolle Auswärtsaufgabe auf uns. Sie verfügen gerade in der Offensive über viel Erfahrung und Qualität und gehören für mich zu den Mannschaften, die am Ende der Saison um die vorderen Plätze mitspielen werden.

Für uns wird entscheidend sein, wieder stabil und konzentriert ins Spiel zu kommen. Gleichzeitig wollen wir uns auswärts keinesfalls verstecken, sondern mutig auftreten und unseren Plan konsequent verfolgen. Wir wissen, dass wir dafür über die gesamte Spielzeit sehr aufmerksam sein müssen und als Mannschaft geschlossen auftreten wollen."