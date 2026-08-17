 2026-08-17T04:56:09.060Z

Ligavorschau

Englische Woche in der Bayernliga Süd: Stoppt Hankofen das Überteam?

Dienstag - 6. Spieltag: "Spiele" Landshut empfängt den TSV 1860 II +++ Schalding zuhause gegen Geretsried

von Mathias Willmerdinger · Heute, 21:15 Uhr · 0 Leser
Der FC Pipinsried ist in der Bayernliga Süd bislang nicht zu stoppen. Die SpVgg Hankofen wird versuchen, dem FCPi die ersten Punkte abzunehmen.
Der FC Pipinsried ist in der Bayernliga Süd bislang nicht zu stoppen. Die SpVgg Hankofen wird versuchen, dem FCPi die ersten Punkte abzunehmen. – Foto: Simon Eiler

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In der Bayernliga Süd geht`s mit einer Englischen Woche weiter. Die drei niederbayerischen Vertreter sind am morgigen Dienstag im Einsatz. Das dickste Brett hat dabei die SpVgg Hankofen-Hailing zu bohren. Die "Dorfbuam" bekommen es zuhause mit Spitzenreiter FC Pipinsried zu tun, der in den ersten Spielen der Saison nur so durch die Liga walzt. Fünf Spiele, fünf Siege! Zuletzt die Machtdemonstration: Mit 5:0 fegte der FCPi vor fast 1.400 Zuschauern den so stark gestarteten Aufsteiger FSV Pfaffenhofen aus dem Dachauer Hinterland! Das wird eine Aufgabe für Hankofen...

Die SpVgg Landshut freut sich auf ein Highlight-Heimspiel gegen die zweite Mannschaft des TSV 1860 München. Und der SV Schalding-Heining hat den TuS Geretsried zu Gast. Nach zwei Niederlagen in Folge soll ein Heimsieg am Reuthinger Weg her gegen das Team aus dem Oberland.

Morgen, 19:00 Uhr
SpVgg Hankofen-Hailing
SpVgg Hankofen-HailingHankofen
FC Pipinsried
FC PipinsriedPipinsried
19:00live

Tobias Beck (Cheftrainer SpVgg Hankofen-Hailing)
"Mit Pipinsried kommt die aktuelle Topmannschaft der Liga zu uns. Sie haben bislang keinen einzigen Punkt abgegeben und dementsprechend mit viel Selbstvertrauen zu uns reisen. Aber: Wir werden uns zuhause nicht verstecken! Wir werden versuchen, unsere Heimserie fortzusetzen, auch wenn wir wissen, wie schwer das wird. Wenn wir es schaffen, die defensive Kompaktheit wie schon gegen 1860 II an den Tag zu legen und vorne noch den Tick effektiver werden, stehen unsere Chancen nicht schlecht. Wir freuen uns auf das Topspiel und wollen den nächsten Heimdreier einfahren."

Personalien SpVgg Hankofen-Hailing: So gut wie keine Sorgen bei den Hausherren! Einziger Ausfall weiterhin ist Ersatzkeeper Patrik Neumayer.

Roman Langer (Cheftrainer FC Pipinsried)
"Mit Hankofen wartet in der englischen Woche eine anspruchsvolle Auswärtsaufgabe auf uns. Sie verfügen gerade in der Offensive über viel Erfahrung und Qualität und gehören für mich zu den Mannschaften, die am Ende der Saison um die vorderen Plätze mitspielen werden.

Für uns wird entscheidend sein, wieder stabil und konzentriert ins Spiel zu kommen. Gleichzeitig wollen wir uns auswärts keinesfalls verstecken, sondern mutig auftreten und unseren Plan konsequent verfolgen. Wir wissen, dass wir dafür über die gesamte Spielzeit sehr aufmerksam sein müssen und als Mannschaft geschlossen auftreten wollen."

Personalien FC Pipinsried: Nenad Petkovic kehrt in den Kader zurück. Ansonsten bleibt der Kader im Vergleich zum letzten Spiel unverändert.



Morgen, 18:30 Uhr
SpVgg Landshut
SpVgg LandshutSpV Landshut
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860 II
18:30

Max Maier (Sportlicher Leiter SpVgg Landshut)
"Wir freuen uns richtig auf die Partie, das ist ein Highlight-Spiel für uns! Wir hoffen auf eine gute Kulisse. Wir werden alles versuchen, die Partie zu gewinnen. Schlüssel wird sein, dass wir die gleiche Defensivleistung auf den Platz bringen wie am Freitag in Kottern. Gleichzeitig wollen wir durch eine intensive Spielweise unsere Chancen offensiv nutzen."

Personalien SpVgg Landshut: Lucas Biberger fehlt nach seiner gelb-roten Karte in Kottern gesperrt. Ansonsten fehlen weiterhin die verletzten Dominik Past (Kreuzbandriss) und Johannes Böhm (Aufbautraining nach Knie-OP).

Morgen, 18:30 Uhr
SV Schalding-Heining
SV Schalding-HeiningSchalding
TuS Geretsried
TuS GeretsriedGeretsried
18:30live

Heiko Schwarz (Cheftrainer SV Schalding-Heining)
"Keine Frage, nach zwei Niederlagen geht`s für uns darum, endlich wieder zu punkten. Wir müssen das Geretsrieder Sturmduo Idrizovic und Ivkovic in den Griff bekommen und dürfen die beiden nicht zur Entfaltung kommen lassen. Und dann wollen wir freilich zuhause auch dem Spiel unseren Stempel aufdrücken."

Personalien SV Schalding-Heining: Beim SVS fehlen die gesperrten Christoph Szili und Elion Haxhosaj, die beide in Heimstetten zuletzt Rot gesehen haben. Zudem sind weiterhin die langzeitverletzten Simon Dorfner, Fabian Schnabel, Vincent Ketzer und Samuel Langen keine Option.