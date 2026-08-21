Englische Woche in den Knochen: Jetzt zählt der nächste Schritt

Die Sportfreunde Schwaig empfangen nach zuletzt zwei Unentschieden in Folge die Erlbacher Mannen aus dem Holzland. Der SVE reist nach dem Derbysieg unter der Woche gegen Kirchanschöring mit breiter Brust nach Schwaig. – Foto: Julian Schaub

Der FC Ismaning will nach seinem fulminanten Auswärtserfolg in Gundelfingen und zuvor zwei Niederlagen in Folge nun auch zuhause gegen den SV Kirchanschöring nachlegen. Der TuS Geretsried empfängt derweil Aufsteiger FSV Pfaffenhofen, während der FC Gundelfingen nach dem Rückschlag unter der Woche beim TSV 1860 Rosenheim gefordert ist. Die Junglöwen wollen nach der deutlichen 2:6-Pleite gegen Landshut gegen den FC Deisenhofen zurück in die Spur finden. Mit Rückenwind reist hingegen der SV Erlbach nach dem Derbysieg in Kirchanschöring zu den Sportfreunden Schwaig.

Freitagabend

Heute, 18:30 Uhr TSV Kottern TSV Kottern TSV 1880 Wasserburg Wasserburg 18:30 PUSH

Andreas Maier (Trainer TSV Kottern): "Der Punkt in Deisenhofen war für uns nach der schwierigen Phase zuletzt ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Jetzt wollen wir zu Hause nachlegen. Mit Wasserburg erwartet uns allerdings ein Aufsteiger, der zuletzt zweimal in Folge gewonnen hat. Wir wissen also, dass eine schwierige Aufgabe vor uns liegt. Entscheidend wird sein, von der ersten Minute an mit der nötigen Energie, Aggressivität und Konsequenz aufzutreten. Wenn uns das gelingt, wollen wir unseren Heimvorteil nutzen und die drei Punkte in Kottern behalten.“

Personalien: Der Kader bleibt im Vergleich zum 0:0 in Deisenhofen unverändert. Maximilian Backa (Co-Trainer TSV Wasserburg): "In Kottern spielen wir gegen eine Mannschaft, die letztes Jahr auch schon Bayernliga gespielt hat. Unseren Spielern gebührt ein großes Kompliment, da sie es sehr schnell geschafft haben, sich an die Körperlichkeit, die Spielgeschwindigkeit und die Zweikampfhärte zu adaptieren. Dementsprechend haben sie gegen Rosenheim eine sehr reife Leistung gezeigt und gegen Ismaning bewiesen, dass sie eine gute Resilienz haben. Kottern verfügt über eine gewisse Stabilität, spielt sehr giftig gegen den Ball und ist gut in den Zweikämpfen. Für uns geht es darum, auf unseren Fortschritten aufzubauen und in den Details besser zu werden."

--> es folgt ein exklusiver Vorbericht...

Heute, 19:00 Uhr TSV 1860 München TSV 1860 II FC Deisenhofen Deisenhofen 19:00 PUSH

Christoph Rech (Trainer TSV 1860 II): "Wir haben das Spiel gegen Landshut analysiert und klar angesprochen, was wir im nächsten Spiel erwarten. Mit Deisenhofen treffen wir auf eine Mannschaft, die Fußball spielen will, seit Jahren sehr gut trainiert ist und junge Spieler hervorragend integriert. Wir wissen, was auf uns zukommt, und werden entsprechend vorbereitet sein. Der Fokus liegt aber auf uns. Wir wollen weiter mutig Fußball spielen und unsere Qualität auf den Platz bringen. Entscheidend wird sein, die einfachen Fehler abzustellen und über 90 Minuten konzentriert zu bleiben. Wenn uns das gelingt, bin ich überzeugt, dass wir das Spiel gewinnen können." Personalien: Der Kader der Junglöwen wird sich erst kurzfristig ergeben. Andreas Pummer (Trainer FC Deisenhofen): "Das Derby gegen die Junglöwen ist für uns in den vergangenen Jahren alles andere als gut gelaufen. Dementsprechend erwarten wir auch diesmal ein schweres Auswärtsspiel gegen eine sehr spielstarke Mannschaft, die mit dem neuen Trainergespann sicherlich sehr gefährlich ist. Wir müssen alles in die Waagschale werfen, um etwas Zählbares mit nach Deisenhofen zu nehmen." Personalien: Personell fehlt Torhüter Maximilian Obermeier weiterhin aufgrund seiner Rotsperre. Zudem fällt Philipp Zanier nach seinem im Spiel gegen Kottern erlittenen Wadenbeinbruch aus.

Heute, 19:30 Uhr FC Sportfreunde Schwaig SF Schwaig SV Erlbach SV Erlbach 19:30 PUSH

Christian Donbeck (Trainer SF Schwaig): "Mit dem SV Erlbach empfangen wir eine der seit Jahren besten Mannschaften der Bayernliga Süd und gleichzeitig einen der Top-Favoriten auf die Meisterschaft. Mit den regionalligaerfahrenen Neuzugängen Winkelbauer und Schulz hat Erlbach vor der Saison zwei absolute Top-Transfers getätigt und seinen ohnehin schon starken Kader nochmals deutlich verstärkt. Der SVE zeichnet sich durch ein sehr diszipliniertes Auftreten und eine hervorragende Grundordnung aus. Im gesamten Kader sind kaum Schwachstellen auszumachen. Wir müssen uns daher auf ein Spiel mit extrem hohem Tempo und großer Intensität einstellen, das sicherlich auch sehr kampfbetont geführt wird. Für uns gilt es, von Beginn an dagegenzuhalten, konzentriert zu bleiben und unsere eigenen Stärken auf den Platz zu bringen." Lukas Lechner (Trainer SV Erlbach): "Unsere Jungs haben gegen Kirchanschöring eine Top-Leistung gezeigt und völlig verdient gewonnen. Diesen Flow wollen wir natürlich mitnehmen. Gleichzeitig wissen wir, dass in Schwaig eine sehr schwierige Auswärtsaufgabe auf uns wartet. Wir kennen die Qualität des Gegners und haben im vergangenen Jahr selbst erfahren, wie schwer es dort ist zu bestehen. Deshalb müssen wir mit der richtigen Einstellung ins Spiel gehen und wieder an unsere Leistung anknüpfen. Dann wollen wir zumindest einen Punkt mitnehmen - natürlich wäre es umso schöner, wenn es am Ende drei werden." Personalien: Lenny Thiel ist nach seiner abgelaufenen Rotsperre wieder dabei. Wolfgang Hahn fällt mit seiner Knieverletzung weiterhin aus, hier bleiben die weiteren Untersuchungen abzuwarten. Auch Yannik Seils hat nach wie vor muskuläre Probleme, Sebastian Thanner fehlt mit einer Außenbandverletzung. Die Langzeitverletzten Simon Hefter, Jonas Eschler und David Vogl stehen ebenfalls weiterhin nicht zur Verfügung.

Philip Kuhn (Nr. 14) avancierte beim Galasieg gegen Gundelfingen mit vier Treffern zum überragenden Mann. Mit nun sechs Saisontoren führt der Ismaninger die Torschützenliste der Bayernliga Süd an. – Foto: Walter Brugger

Samstag

Morgen, 16:00 Uhr FC Pipinsried Pipinsried SpVgg Landshut SpV Landshut 16:00 PUSH

zu diesen Partien folgt ein exklusiver Vorbericht...

Wolfgang Schellenberg (Trainer 1860 Rosenheim): "Gundelfingen hat zuletzt sehr starke Leistungen gezeigt, mit Ausnahme der Partie gegen Ismaning. Wir erwarten eine sehr kompakte Mannschaft, die viel Power in ihrem Spiel hat." Personalien: Personell haben die Hausherrn aus dem Wasserburg-Spiel einige angeschlagene Spieler mitgenommen. Daher wird sich erst kurzfristig zeigen, wer am Wochenende einsatzfähig ist. Thomas Rudolph (Trainer FC Gundelfingen): "Mit Rosenheim treffen wir auf einen aus meiner Sicht starken Aufsteiger, der sehr kompakt verteidigt und extrem gute Umschaltmomente hat. Sie spielen mit wenigen Kontakten schnell nach vorne und haben mit Ergebnissen wie dem Kantersieg gegen Deisenhofen oder dem Unentschieden gegen eine Top-Mannschaft wie Landshut bereits das ein oder andere Ausrufezeichen gesetzt. Von daher sind wir gewarnt. Gleichzeitig wollen wir natürlich Wiedergutmachung für Dienstag betreiben." Personalien: Personell steht hinter einem Einsatz von Felix Hafner noch ein dickes Fragezeichen. Weiterhin fehlen die Langzeitverletzten Mehmet Fidan und Niklas Fink mit Kreuzbandrissen sowie Elias Weichler mit einem Innenbandanriss im Knie. Auch Kevin Lochbrunner steht noch nicht zur Verfügung, ist inzwischen aber wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen.

Martin Grelics (Trainer TuS Geretsried): "Unsere Zielsetzung im Heimspiel gegen Pfaffenhofen ist es, unser Spiel im Ballbesitz noch effektiver umzusetzen. Defensiv werden wir gegen einen sehr gut in die Saison gestarteten Gegner stark gefordert sein. Entscheidend wird - wie schon in den vergangenen vier Spielen, in denen wir gepunktet haben - eine klare Struktur in Offensive und Defensive sowie eine gute Positionierung in den Umschaltmomenten sein. Dazu braucht es die nötige Haltung und Mentalität auf dem Platz.“ Personalien: Geretsried muss weiterhin auf Gabriel Freimuth, Sebastian Rosina, Isni Redjepi, Mihajlo Vjestica, Nathan Winkler und Alexander Bazdrigiannis verzichten. Ludwig Dietrich (Trainer FSV Pfaffenhofen): "Nach der deutlichen Niederlage gegen Pipinsried wollen wir auswärts in Geretsried wieder ein anderes Gesicht zeigen und etwas Zählbares mitnehmen. Dafür müssen wir vor allem unsere Fehler minimieren und offensiv effizienter auftreten. Mit Geretsried erwartet uns eine anspruchsvolle Aufgabe. Der Gegner ist seit vier Spielen ungeschlagen und konnte mit dem Erfolg gegen Schalding unter der Woche zusätzlich Selbstvertrauen tanken. Gerade offensiv verfügt Geretsried über enorme Wucht. Darauf müssen wir von Beginn an vorbereitet sein und über die gesamte Spielzeit konzentriert auftreten." Personalien: Die Gäste müssen weiterhin auf die Urlauber Simon Heigl und Alexander Lungwitz verzichten. Thomas Rausch und Lucas Schweiger fehlen nach wie vor verletzungsbedingt.

Morgen, 17:00 Uhr FC Ismaning FC Ismaning SV Kirchanschöring Kirchanschör 17:00 PUSH