Englische Woche: Hankofen in Burghausen klarer Außenseiter

Das sagt Wacker-Coach Lars Bender: "Unser Ziel ist es, eine gewisse Ergebniskonstanz zu erreichen. Um aus diesem Auf und Ab herauszukommen, gilt es daher nachzulegen. Nach vier Siegen in vier Heimspielen soll uns dabei natürlich helfen, dass wir am Dienstagabend unter Flutlicht im heimischen Stadion spielen. Die tolle Heimserie möchten wir weiter ausbauen."

Personalien SV Wacker Burghausen: Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Timothée Diowo. Ansonsten sind bis auf die langzeitverletzten Jordi Woudstra, Marin Pudic, Elias Crößmann und Faton Dzemailji bei den Hausherren alle Mann an Bord.