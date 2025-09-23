Englische Woche: Hankofen in Burghausen klarer Außenseiter

Englische Woche in der Regionalliga Bayern: Die SpVgg Hankofen-Hailing gastiert am heutigen Dienstagabend beim SV Wacker Burghausen. Nach den Duellen gegen den FC Bayern II (1:0) und die Würzburger Kickers (1:3) wartet damit der nächste Titelkandidat auf die "Dorfbuam". Nach den durchaus ansprechenden Leistungen gegen die Bayern-Amateure und die Kickers fährt die SpVgg sicher nicht chancenlos an die Salzach. Anpfiff in der Wacker-Arena ist um 19 Uhr.
Das sagt Wacker-Coach Lars Bender: "Unser Ziel ist es, eine gewisse Ergebniskonstanz zu erreichen. Um aus diesem Auf und Ab herauszukommen, gilt es daher nachzulegen. Nach vier Siegen in vier Heimspielen soll uns dabei natürlich helfen, dass wir am Dienstagabend unter Flutlicht im heimischen Stadion spielen. Die tolle Heimserie möchten wir weiter ausbauen."
Personalien SV Wacker Burghausen: Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Timothée Diowo. Ansonsten sind bis auf die langzeitverletzten Jordi Woudstra, Marin Pudic, Elias Crößmann und Faton Dzemailji bei den Hausherren alle Mann an Bord.