Ligavorschau
Youngster Alexander Nittnaus zeigte gegen die Würzburger Kickers erneut eine ordentliche Vorstellung und dürfte auch in Burghausen ein Kandidat für die Startelf sein.
Youngster Alexander Nittnaus zeigte gegen die Würzburger Kickers erneut eine ordentliche Vorstellung und dürfte auch in Burghausen ein Kandidat für die Startelf sein. – Foto: Paul Hofer

Englische Woche: Hankofen in Burghausen klarer Außenseiter

Dienstag - 10. Spieltag: Auswärtsschwache SpVgg muss beim heimstarken SV Wacker ran

Englische Woche in der Regionalliga Bayern: Die SpVgg Hankofen-Hailing gastiert am heutigen Dienstagabend beim SV Wacker Burghausen. Nach den Duellen gegen den FC Bayern II (1:0) und die Würzburger Kickers (1:3) wartet damit der nächste Titelkandidat auf die "Dorfbuam". Nach den durchaus ansprechenden Leistungen gegen die Bayern-Amateure und die Kickers fährt die SpVgg sicher nicht chancenlos an die Salzach. Anpfiff in der Wacker-Arena ist um 19 Uhr.

Ein Sieg gegen den FC Bayern II, eine knappe, unglückliche Niederlage gegen die Würzburger Kickers: Die SpVgg hat zuletzt wieder bewiesen, dass sie auch die großen Namen der Regionalliga ärgern kann. "Wir konnten viel Selbstvertrauen tanken, auch wenn das Ergebnis freilich gegen Würzburg nicht gepasst hat. Die Leistung war sehr ordentlich und alle, die waren, haben gesehen, dass wir uns einen Punkt verdient gehabt hätten", meint Hankofens Trainer Tobias Beck.

Nun lautet die Frage: Reicht das frische Selbstvertrauen, um endlich die Auswärtsmisere zu beenden? Die Aufgabe könnten kaum anspruchsvoller sein. Der SV Wacker ist bislang in dieser Saison zuhause eine Macht. Vier Spiele, vier Siege. "Burghausen ist für mich der Geheimfavorit auf den Titel. Das haben sie gerade zuhause bislang eindrucksvoll untermauert. Sie haben sich vor der Saison mit Verstand verstärkt. Ich glaube schon, dass dort was entstehen kann. Auswärts haben sie allerdings bisher auch einige Zähler liegen gelassen. Das zeigt schon auch, dass sie verwundbar sind. Daran werden wir ansetzen und uns einen Plan zurechtlegen", so Beck, der zumindest mit einem Remis spekuliert.

Personalien SpVgg Hankofen-Hailing: Bis auf die beiden langzeotverletzten Samuel Pex und David Löffler stehen alle Akteure zur Verfügung.

Wacker-Coach Lars Bender will gegen den Underdog aus Niederbayern einen Heimsieg sehen.
Wacker-Coach Lars Bender will gegen den Underdog aus Niederbayern einen Heimsieg sehen. – Foto: mb.presse / Butzhammer

Das sagt Wacker-Coach Lars Bender: "Unser Ziel ist es, eine gewisse Ergebniskonstanz zu erreichen. Um aus diesem Auf und Ab herauszukommen, gilt es daher nachzulegen. Nach vier Siegen in vier Heimspielen soll uns dabei natürlich helfen, dass wir am Dienstagabend unter Flutlicht im heimischen Stadion spielen. Die tolle Heimserie möchten wir weiter ausbauen."

Personalien SV Wacker Burghausen: Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Timothée Diowo. Ansonsten sind bis auf die langzeitverletzten Jordi Woudstra, Marin Pudic, Elias Crößmann und Faton Dzemailji bei den Hausherren alle Mann an Bord.

