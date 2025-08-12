Englische Woche: Hachinger Talente doppelt gefordert

Am vergangenen Freitag waren die Nachwuchsspieler des älteren U19-Jahrgang 2009 beschäftigt mit dem 4:3-Sieg über den TSV Kastl. Weiter ging es dann in der Nachwuchsliga auf dem Campus des FC Bayern, wo die Unterhachinger ein achtbares und völlig verdientes 2:2 beim FC Bayern holten. Mit etwas Glück hätte man am Ende sogar noch siegen können.

Unterhaching – Das Programm der Hachinger Fußball-Bubis ist diese Woche maximal krass. Die Spieler mit dem Doppel-Einsatz in der zweiten Herrenmannschaft (Landesliga) und der U19 (DFB-Nachwuchsliga) umfasst fünf Spiele in zehn Tagen. Die ersten beiden wurden ordentlich gemeistert und weiter geht es am Dienstagabend (19.30 Uhr, Sportpark Neuried) mit dem Heimspiel gegen den FC Schwabing.

Da nun Englische Woche in der Landesliga ist, geht es nun mit dem Heimspiel gegen Schwabing weiter und dann wartet der Doppelspieltag. Kommenden Samstag tritt die U19 bei Eintracht Braunschweig an und am Sonntagmittag wird Landesliga beim SV Neuperlach gespielt.

Zumindest hat man mit der Ausnahme Braunschweig am Samstag keine weiten Reisen und damit verbunden zusätzlichen Stress. Und bislang hatte man auch keine Verletzungen zu verkraften in den ersten beiden von fünf Spielen. „Wir haben ganz bewusst dieses Konstrukt gewählt“, sagt der Hachinger Trainer Andi Haidl. Und er jammert auch nicht über das Programm: „Für uns Trainer ist diese Woche sehr aufschlussreich, weil wir da sicher einige neue Erkenntnisse gewinnen.“ Er denkt daran, wie die Spieler sich dann mit schweren Beinen bewegen, wenn man neben den Fußballern anderer Vereine noch mit dem inneren Schweinehund herumschlagen muss. Das extreme Programm gibt vielleicht den einen oder anderen Hinweis, wie sich die jungen von Profikarrieren träumenden Spieler bereit sind, sich zu quälen. In dieser Trainingswoche wird man fast nur regenerativ arbeiten und Haidl hat keine Sorgen, weil sich bei so jungen Fußballern die Muskulatur schnell erholt.

Der Hachinger Trainer hat vor Gegner FC Schwabing durchaus Respekt, zumal der Landesligist aus dem Münchner Norden mit sieben Punkten aus fünf Spielen ordentlich in die Runde gestartet ist. Er macht aber auch deutlich, dass man weiterhin auf sich selber schauen werde und das eigene Spiel durchbringen möchte. Mit Blick auf das wilde 4:3 gegen Kastl sagt der Trainer, „dass ich beim defensiven Verhalten auf einen gewissen Lerneffekt setze. Wir können nicht in jedem Spiel vorne vier Tore schießen.“ Wobei man mit 13 Toren nach fünf Spielen dem Schnitt von 3,0 nahe kommt.