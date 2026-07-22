Englische Woche - Grafen mit Rückenwind zum Favoriten

Es geht Schlag auf Schlag in der Bezirksliga West. Fast schon traditionell wird mit einer englischen Woche gestartet und dabei muss der SV Neufraunhofen am Mittwochabend zum FC Ergolding. Beim absoluten Liga-Favoriten können die Grafen nach dem nervenaufreibenden Last-Minute-Sieg befreit aufspielen und wollen im Ergoldinger Sportpark um 18.30 Uhr überraschen.
„Mit Ergolding haben wir gleich ein richtiges Brett vor der Brust“, weiß Trainer Christian Endler um die Schwere der Aufgabe. Dennoch will er mit seinem Team mutig auftreten. „Wir müssen immer hellwach sein und dürfen sie nicht ins Spiel kommen lassen. Dann bestimmen wir, wie das Spiel läuft.“ Dabei war der Spielverlauf am Sonntag neben dem Sieg ein Gewinn für Körper und Geist. „Mit dieser absoluten Willensleistung gegen Neustadt und den zwei Toren in der Nachspielzeit, müssen wir uns in Ergolding keinesfalls verstecken“, betont Endler.
Definitiv mehr Druck liegt dagegen auf den Schultern des FC Ergolding. Die Mannschaft von Michael Heckner wurde von allen anderen Teams (!) als Kandidat für den Titel genannt. Nach der verpatzten Relegation, in der Ergolding als spielerisch überlegene Mannschaft den Aufstieg verpasste, soll der letzte Schritt in diesem Jahr gelingen. „Der Weg ist klar: wenn sich bis Ende nichts Gravierendes mehr verändert, wollen wir in der Bezirksliga West um die Meisterschaft spielen“, bestimmte Sportleiter Mike Roider vor Saison das Ziel und verstärkte den Kader mit sechs Neuzugängen. Davon sticht der neue Co-Spielertrainer Dawid Gutkowski heraus, der im Auftaktmatch und vorgezogenem Topspiel in Straubing gleich mal vom Platz flog und sich die 1:3-Niederlage ab der 47.Minute von draußen anschauen musste. „Mit dem Spielverlauf, den wir in Straubing bekommen haben, kannst du bei einem so starken Gegner nichts holen“, ärgerte sich Heckner und will deshalb zuhause mit einem Dreier den nächsten Anlauf Richtung Landesliga starten.
Beim SVN ist man also gewarnt vor dem starken Gegner, freut sich aber durchaus auch auf den intensiven Schlagabtausch und möchte die Landshuter Marktgemeinde nicht ohne Punkte verlassen. Fehlen wird dabei Luca Mohr (Urlaub). Hannes Karl kehrt wieder in den Kader zurück.