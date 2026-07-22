Englische Woche - Grafen mit Rückenwind zum Favoriten von Thomas Huber · Heute, 10:16 Uhr · 0 Leser

Abwehrspieler Nico Eglhuber gehörte am Samstag zu den Aktivposten und erzielte selbst das zwischenzeitliche 2:1. Am Mittwoch wird einiges an Arbeit auf ihn und seine Defensivkollegen zukommen. – Foto: Thomas Martner

Es geht Schlag auf Schlag in der Bezirksliga West. Fast schon traditionell wird mit einer englischen Woche gestartet und dabei muss der SV Neufraunhofen am Mittwochabend zum FC Ergolding. Beim absoluten Liga-Favoriten können die Grafen nach dem nervenaufreibenden Last-Minute-Sieg befreit aufspielen und wollen im Ergoldinger Sportpark um 18.30 Uhr überraschen. „Mit Ergolding haben wir gleich ein richtiges Brett vor der Brust“, weiß Trainer Christian Endler um die Schwere der Aufgabe. Dennoch will er mit seinem Team mutig auftreten. „Wir müssen immer hellwach sein und dürfen sie nicht ins Spiel kommen lassen. Dann bestimmen wir, wie das Spiel läuft.“ Dabei war der Spielverlauf am Sonntag neben dem Sieg ein Gewinn für Körper und Geist. „Mit dieser absoluten Willensleistung gegen Neustadt und den zwei Toren in der Nachspielzeit, müssen wir uns in Ergolding keinesfalls verstecken“, betont Endler.