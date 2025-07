Englische Woche: Grafen empfangen ambitioniertes Aiglsbach

Die Bezirksliga West startet aus der Sommerpause von Null auf Hundert. Nach dem Auftaktwochenende folgt direkt eine englische Woche. Dabei bekommt es der SV Neufraunhofen, nach dem torlosen Remis in Ergolding, zuhause mit dem erfolgreich gestarteten TV Aiglsbach (3:0 über Pfarrkirchen) zu tun. Anstoß der Partie ist am Mittwochabend um 19 Uhr.

„Nach der geschlossenen Mannschaftsleistung in Ergolding freue ich mich unglaublich auf das erste Heimspiel im Waldstadion mit den Jungs“, sagt Neufraunhofens Trainer Christian Endler, weiß aber um die schwere der Aufgabe am Mittwochabend. „Aiglsbach ist mit einem 3:0-Sieg optimal gestartet und bringt gerade in der Offensive enorme Qualität mit. Dennoch haben wir in Ergolding gezeigt, wie diszipliniertes Verteidigen geht und brauchen uns mit unseren Angreifern auf keinen Fall verstecken.“

Der TV Aiglsbach hat insgesamt ein schwieriges Jahr hinter sich. Eine lange Negativserie inklusive Trainerwechsel brachten am Ende nur Platz acht für den ambitionierten Ex-Landesligisten. Der im Winter verpflichtete Trainer Torsten Holm zog den TVA mit einem Schlussspurt noch aus dem Abstiegsstrudel. Nun soll Holm das Team um die namhaft besetzte Offensive mit Manfred Gröber, Tom Scheuchenpflug und Neuzugang Mario Ulmer zurück zu alter Stärke und in die Top-Region der Bezirksliga-Tabelle führen. Der Start mit einem 3:0 über den TuS 1860 Pfarrkirchen ist dabei schon gelungen.

In Neufraunhofen geht man das Duell mit dem nötigen Respekt an. Gehörten die Hallertauer doch zu einem der wenigen Teams, die der SVN in der abgelaufenen Spielzeit nicht besiegen konnten.

Personell behält sich Grafen-Coach Christian Endler mögliche Änderungen vor. „Aufgrund der englischen Woche und dem nächsten Spiel am Sonntag müssen wir die Belastung richtig steuern. Die Jungs sind aber im Training total heiß und brennen. Da könnte ich jeden problemlos reinwerfen“, freut sich der ehemalige Torhüter über die Leistungsdichte im Kader, der unverändert zum Auftaktspiel gleichbleibt.