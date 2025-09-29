Englische Woche geht mit Hwimspiel weiter

Unser FCH wartet in der Liga derzeit seit fünf Spielen auf einen Sieg. Auf eine Heimniederlage gegen Walldorf folgten zuletzt vier Unentschieden in Folge gegen Offenbach (2:2), Steinbach Haiger (1:1), Mainz 05 II (2:2) sowie am Samstag gegen Großaspach (1:1). Immer wieder kämpften sich die Grün-Weißen nach Rückstand zurück, für einen Sieg reichte es am Ende jedoch zuletzt leider trotzdem nicht. Mit 11 Punkten aus 9 Spielen stehen die Homburger aktuell auf dem 11. Tabellenplatz der Regionalliga Südwest.

Der TSV SCHOTT Mainz rangiert in der Regionalliga Südwest derzeit mit einer Ausbeute von 5 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz. Einen Sieg holte der Aufsteiger, der als souveräner Meister der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar mit 11 Punkten Vorsprung im Sommer den direkten Wiederaufstieg in die Regionalliga feierte, in dieser Saison bisher. Am 1. Spieltag setzte man sich bei Mit-Aufsteiger FC Bayern Alzenau mit 4:0 durch. Seither wartet die Mannschaft von Cheftrainer Samuel Horozovic, der mit 28 Jahren der jüngste Cheftrainer der Liga ist, bei 2 Unentschieden und 6 Niederlagen auf einen Sieg. Zuletzt musste man drei Niederlagen in Folge gegen Kassel (1:2), Walldorf (1:4) und Mainz 05 II (1:2) hinnehmen.

Das sagt der Trainer

„Zuletzt haben wir optisch gut gespielt und uns viele Chancen erspielt, aber einige Punkte zu wenig auf dem Konto. Die Unentschieden derzeit sind zu viel. Wir werden morgen alles raushauen, um endlich wieder einen Dreier zu holen, den wir auch brauchen“, so Cheftrainer Roland Seitz mit Blick auf das morgige Heimspiel.

Die Bilanz

Bisher trafen unser FCH und der TSV SCHOTT Mainz in der Regionalliga Südwest 6-mal aufeinander. 4-mal gingen die Homburger dabei als Sieger vom Platz. Erst 1 Duell konnten die Mainzer für sich entscheiden. 1-mal kam es zu einem Unentschieden. Zuletzt trafen beide Mannschaften in der Saison 2023/24 aufeinander. Das Duell in der Hinrunde am 5. Spieltag im Homburger Waldstadion endete mit einem 2:2-Remis. Nach 0:2-Rückstand nach 6 Minuten kämpften sich die Homburger nochmal ran und erzielten durch Treffer von Fabian Eisele und Tim Steinmetz in der zweiten Halbzeit so noch den Ausgleich. In der Rückrunde 2023/24 holten unsere Grün-Weißen am 22. Spieltag einen 2:1-Auswärtssieg in Mainz. Nach erneut frühem Rückstand drehten die Gäste die Partie durch Tore von Benjamin Kirchhoff und Markus Mendler noch vor der Pause in einen Auswärtssieg.

Den letzten Heimsieg gegen den TSV SCHOTT Mainz holte unser FCH am 8. Spieltag 2021/22. Damals setzte man sich im Waldstadion durch einen Treffer von Phillipp Schuck mit 1:0 durch.

Das Personal

Neben den Langzeitverletzten Hilal El-Helwe und Michael Heilig müssen die Homburger morgen Abend weiterhin auf Nils Röseler (Knieverletzung) und Tim Littmann (Verletzung am Bauchmuskel) verzichten. Zudem fällt Manuel Kober, nachdem er im Heimspiel am Samstag aufgrund von neurologischen Problemen ausgewechselt und ins Krankenhaus gebracht werden musste, aus. Genauere Untersuchungen stehen noch aus.

Anstoß unseres Heimspiels morgen Abend gegen den TSV SCHOTT Mainz ist um 19 Uhr im Homburger Waldstadion. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Felix Ebert.