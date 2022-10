Englische Woche für den Tabellenführer SV Bad Bentheim muss doppelt ran in dieser Woche

#svberste empfängt die SG Freren 1921 e.V. und steht vor dem nächsten Heimspieldoppelpack.

Nach einem spielfreien letzten Wochenende geht's für unser Team wieder in die Vollen!

Zunächst kommt am Sonntag die SG Freren an die Große Maate, bevor am Mittwoch das Nachholspiel gegen den SV Alemannia Salzbergen ansteht.

„Sie haben viel Qualität, aber wir werden Lösungen finden“ schätzt Spielertrainer Sebastian Schmagt den nächsten Gegner aus Freren ein. Und zu der wahnsinnigen Serie seiner Männer sagt er: „Irgendwann wird für uns auch mal eine Niederlage kommen, aber wir werden versuchen das so weit wie möglich nach hinten zu schieben“.

Freren steht im gesicherten Mittelfeld und hat in dieser frühen Phase der Saison bereits 3 Auswärtssiege. Zudem stellen sie einen gefährlichen Angriff mit Feld und Wecks.

Unsere Mannschaft wird wieder alles auf die Platte bringen müssen, was sie vor der Spielpause ausgezeichnet hat, um die unglaubliche Serie auszubauen und den Topspielsieg (3:1 gegen Eintracht) zu vergolden.

Fehlen dabei werden Kapitän Simon Kotte (Sperre), sowie Lando Kiewit und David Kotte (Verletzungs,-bzw. Krankheitsbedingt)

⚽️ Seitenblick: Heute, 16:00 Uhr Anstoß

SV Bad Bentheim AH - ASC GW Wielen AH

