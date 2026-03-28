Englische Woche fordert Kräfte – Kellerduell mit Brisanz Türkspor unter Druck in Ratzeburg von ck · Heute, 09:27 Uhr · 0 Leser

– Foto: Meiki Graff

Am 24. Spieltag der Landesliga Holstein richtet sich der Blick auf ein richtungsweisendes Duell im Tabellenkeller: Ratzeburger SV empfängt SV Türkspor Bad Oldesloe. Beide Teams brauchen dringend Punkte, um Abstand zur Abstiegszone zu gewinnen – die Ausgangslage verspricht Spannung.

Für SV Türkspor Bad Oldesloe ist es bereits das dritte Spiel innerhalb weniger Tage – und nach dem jüngsten Rückschlag gegen Hartenholm steht die Mannschaft unter Zugzwang. Trainer Patrick Matysik will die Niederlage schnell abhaken und den Blick nach vorne richten: „Das Gute im Fußball ist ja, man ist nur so gut oder schlecht wie das letzte Spiel. Am Samstag können wir es in dieser englischen Woche wieder besser machen.“ Heute, 15:30 Uhr Ratzeburger SV Ratzeburg SV Türkspor Bad Oldesloe Tsp.Oldesloe 15:30 PUSH Dabei war der Start in die Woche durchaus gelungen: Gegen SV Todesfelde II feierte Türkspor noch einen überzeugenden 3:1-Erfolg. Doch die 1:3-Niederlage im Nachholspiel bei TuS Hartenholm hat die Euphorie gebremst. „Es wird ebenfalls ein sehr wichtiges Spiel für uns, wo wir alles reinwerfen werden“, betont Matysik – wohl wissend, dass seine Mannschaft aktuell nur drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge hat.