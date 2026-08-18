Englische Woche fordert die Bayernliga: Wer hält das Tempo hoch?

Coach Andi Maier fand nach zuletzt vier Niederlagen in Folge deutliche Worte. Gegen Deisenhofen erwartet er nun eine klare Reaktion seiner gesamten Mannschaft. – Foto: Nitsax Foto Axel Nitschke

In der Englischen Woche der Bayernliga Süd wartet am Dienstagabend der nächste Härtetest auf die Teams. Der FC Deisenhofen sinnt nach der 0:6-Klatsche in Rosenheim gegen den TSV Kottern auf Wiedergutmachung. Schlusslicht TSV Schwabmünchen will nach dem ersten Saisonpunkt gegen Geretsried nun auch gegen Schwaig nachlegen. Derbyfieber herrscht derweil in Wasserburg und Kirchanschöring: Während in der Wasserburger Altstadt die zuletzt bärenstarken Rosenheimer gastieren, kommt es zwischen Kirchanschöring und Erlbach zu einem der Top-Duelle der vergangenen Jahre.

Dienstagabend Heute, 18:30 Uhr FC Gundelfingen Gundelfingen FC Ismaning FC Ismaning 18:30 live PUSH

Thomas Rudolph (Trainer FC Gundelfingen): "Mit Ismaning kommt ein Gegner zu uns, der uns bereits in der vergangenen Saison erhebliche Probleme bereitet hat. Aus den beiden Spielen haben wir nur einen Punkt geholt. Zudem verfügen sie in allen Mannschaftsteilen über sehr gute Einzelspieler. Trotzdem wollen wir zu Hause wieder eine gute Leistung zeigen und die Punkte in Gundelfingen behalten.“ Personalien: Personell muss der FCG weiterhin auf die Langzeitverletzten Niklas Fink und Mehmet Fidan verzichten. Zudem fehlen Elias Weichler mit einem angerissenen Innenband im Knie, Leon Sailer aufgrund eines Muskelbündelrisses im Oberschenkel sowie Kevin Lochbrunner, der allerdings bereits wieder am Mannschaftstraining teilnimmt. Xhevat Muriqi (Trainer FC Ismaning): "Nachdem wir zuletzt ein paar Punkte liegen gelassen haben, ist es für uns wichtig, wieder ein Erfolgserlebnis einzufahren. Natürlich wäre es schön, wenn wir diesmal wieder drei Punkte mitnehmen könnten." Personalien: Serhii Shcherbyna steht nach abgelaufener Rotsperre wieder zur Verfügung.

Manfred Bock (sportlicher Leiter Schwabmünchen): "Dass wir in Geretsried den ersten Punkt geholt haben, tut der Moral natürlich gut. Jetzt wollen wir gegen Schwaig nachlegen und möglichst den nächsten Schritt machen.“ Personalien: Personell stehen bis auf Torhüter Fabio Zeche und Kapitän Tim Uhde alle Spieler zur Verfügung. Christian Donbeck (Trainer SF Schwaig): "Uns steht beim TSV Schwabmünchen ein schwieriges Auswärtsspiel bevor. Sie verfügen gerade in der Offensive über starke Einzelspieler und treten als geschlossene Mannschaft auf. Auch die vergangenen Duelle waren stets eng, deshalb dürfen wir uns von der aktuellen Tabellenkonstellation keinesfalls täuschen lassen. In den letzten Spielen hat uns vor dem Tor etwas die Entschlossenheit gefehlt, gleichzeitig müssen wir auch defensiv wieder kompromissloser agieren." Personalien: Im Vergleich zum letzten Spiel am Wochenende gibt es keinerlei Veränderung im Kader.

Heute, 18:30 Uhr SpVgg Landshut SpV Landshut TSV 1860 München TSV 1860 II 18:30 PUSH

Der SV Erlbach will im Derby beim SV Kirchanschöring nicht mit leeren Händen die Heimreise antreten. – Foto: Walter Brugger

Heute, 19:00 Uhr SV Kirchanschöring Kirchanschör SV Erlbach SV Erlbach 19:00 live PUSH

Manuel Omelanowsky (spielender Co-Trainer SV Kirchanschöring): "Natürlich sind wir mit dem Punktgewinn am Freitag in Schwaig zufrieden. Das war eine sehr disziplinierte Leistung der gesamten Mannschaft. Jetzt freuen wir uns auf das Derby und das Heimspiel gegen Erlbach, in dem wir nichts zu verlieren haben. Erlbach ist eine gestandene Bayernliga-Mannschaft und hat sich im Sommer mit höherklassigen Neuzugängen noch einmal extrem gut verstärkt. Wir wissen also, welche Qualität auf uns zukommt. Trotzdem ist es ein Derby und ein Heimspiel für uns. Wir wollen defensiv wieder stabil stehen und nach vorne Nadelstiche setzen. Wenn uns das gelingt, bin ich überzeugt, dass wir gegen Erlbach erneut punkten können." Personalien: Die beiden zuletzt rotgesperrten Thorsten Nicklas und Matteo van de Wiel sind nach Ablauf ihrer Sperren wieder einsatzbereit. Lukas Lechner (Trainer SV Erlbach): "Wir freuen uns riesig auf das Derby gegen Kirchanschöring. Diese Spiele haben immer einen besonderen Charakter. Leider konnten wir bei den vergangenen beiden Gastspielen dort nichts holen, deshalb wollen wir es diesmal unbedingt besser machen. Alle sind heiß auf die Partie und wir wollen in Kirchanschöring punkten." Personalien: Personell müssen die Gäste auf Lenny Thiel verzichten, der nach seiner Roten Karte für eine Partie gesperrt ist. Yannik Seils fällt mit Oberschenkelproblemen aus, zudem fehlt Torhüter Sebastian Thanner aufgrund einer Sprunggelenksverletzung. Dafür kehrt Maximilian Sammereier nach abgesessener Gelb-Rot-Sperre wieder in den Kader zurück.

Heute, 18:30 Uhr FC Deisenhofen Deisenhofen TSV Kottern TSV Kottern 18:30 PUSH

Andreas Pummer (Trainer FC Deisenhofen): "Nach unserer desaströsen Leistung am vergangenen Freitag ist es eigentlich zweitrangig, gegen wen es am Dienstag geht. Wir müssen ausschließlich auf uns schauen. Unsere Leistung muss deutlich besser werden, damit wir in der Bayernliga überhaupt konkurrenzfähig sind. Dementsprechend erwarte ich von meiner Mannschaft eine klare Reaktion. Natürlich wollen wir das Spiel gewinnen." Personalien: Keeper Maximilian Obermeier wird nach seiner Roten Karte gegen Rosenheim gesperrt fehlen. Andreas Maier (Trainer TSV Kottern): "Wir wissen, dass wir nach der guten Vorbereitung und dem Sieg zum Auftakt zuletzt eine ganz andere Entwicklung genommen haben. Vier Niederlagen in Folge und vor allem die Art und Weise einiger Auftritte entsprechen nicht unserem Anspruch. Für uns geht es jetzt vor allem darum, wieder als Mannschaft aufzutreten, mit der nötigen Leidenschaft und Mentalität in die Zweikämpfe zu gehen und über 90 Minuten füreinander zu arbeiten. Ich erwarte eine klare Reaktion von meiner Mannschaft." Personalien: Am Spieltagskader wird sich im Vergleich zum vergangenen Freitag voraussichtlich nichts ändern.

Wolfgang Schellenberg und seine Rosenheimer stellten beim jüngsten 6:0-Kantersieg über Deisenhofen ihre Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis. Beim Derby-Gastspiel in Wasserburg soll dieser Trend nun fortgesetzt werden. – Foto: Stefan Wering