 2026-08-17T04:56:09.060Z

Ligavorschau

Englische Woche fordert die Bayernliga: Wer hält das Tempo hoch?

6. Spieltag: Formstarkes Gundelfingen empfängt Ismaning+++Schwabmünchen möchte gegen Schwaig nachlegen+++Deisenhofen sinnt gegen Kottern auf Wiedergutmachung+++Derby in Kirchanschöring und in Wasserburg

von Sebastian Sommer · Heute, 08:35 Uhr · 0 Leser
Coach Andi Maier fand nach zuletzt vier Niederlagen in Folge deutliche Worte. Gegen Deisenhofen erwartet er nun eine klare Reaktion seiner gesamten Mannschaft.
Coach Andi Maier fand nach zuletzt vier Niederlagen in Folge deutliche Worte. Gegen Deisenhofen erwartet er nun eine klare Reaktion seiner gesamten Mannschaft. – Foto: Nitsax Foto Axel Nitschke

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Bayernliga Süd

In der Englischen Woche der Bayernliga Süd wartet am Dienstagabend der nächste Härtetest auf die Teams. Der FC Deisenhofen sinnt nach der 0:6-Klatsche in Rosenheim gegen den TSV Kottern auf Wiedergutmachung. Schlusslicht TSV Schwabmünchen will nach dem ersten Saisonpunkt gegen Geretsried nun auch gegen Schwaig nachlegen. Derbyfieber herrscht derweil in Wasserburg und Kirchanschöring: Während in der Wasserburger Altstadt die zuletzt bärenstarken Rosenheimer gastieren, kommt es zwischen Kirchanschöring und Erlbach zu einem der Top-Duelle der vergangenen Jahre.

Thomas Rudolph (Trainer FC Gundelfingen): "Mit Ismaning kommt ein Gegner zu uns, der uns bereits in der vergangenen Saison erhebliche Probleme bereitet hat. Aus den beiden Spielen haben wir nur einen Punkt geholt. Zudem verfügen sie in allen Mannschaftsteilen über sehr gute Einzelspieler. Trotzdem wollen wir zu Hause wieder eine gute Leistung zeigen und die Punkte in Gundelfingen behalten.“

Personalien: Personell muss der FCG weiterhin auf die Langzeitverletzten Niklas Fink und Mehmet Fidan verzichten. Zudem fehlen Elias Weichler mit einem angerissenen Innenband im Knie, Leon Sailer aufgrund eines Muskelbündelrisses im Oberschenkel sowie Kevin Lochbrunner, der allerdings bereits wieder am Mannschaftstraining teilnimmt.

Xhevat Muriqi (Trainer FC Ismaning): "Nachdem wir zuletzt ein paar Punkte liegen gelassen haben, ist es für uns wichtig, wieder ein Erfolgserlebnis einzufahren. Natürlich wäre es schön, wenn wir diesmal wieder drei Punkte mitnehmen könnten."

Personalien: Serhii Shcherbyna steht nach abgelaufener Rotsperre wieder zur Verfügung.

Heute, 18:30 Uhr
TSV Schwabmünchen
TSV SchwabmünchenSchwabmünch.
FC Sportfreunde Schwaig
FC Sportfreunde SchwaigSF Schwaig
18:30live

Manfred Bock (sportlicher Leiter Schwabmünchen): "Dass wir in Geretsried den ersten Punkt geholt haben, tut der Moral natürlich gut. Jetzt wollen wir gegen Schwaig nachlegen und möglichst den nächsten Schritt machen.“

Personalien: Personell stehen bis auf Torhüter Fabio Zeche und Kapitän Tim Uhde alle Spieler zur Verfügung.

Christian Donbeck (Trainer SF Schwaig): "Uns steht beim TSV Schwabmünchen ein schwieriges Auswärtsspiel bevor. Sie verfügen gerade in der Offensive über starke Einzelspieler und treten als geschlossene Mannschaft auf. Auch die vergangenen Duelle waren stets eng, deshalb dürfen wir uns von der aktuellen Tabellenkonstellation keinesfalls täuschen lassen. In den letzten Spielen hat uns vor dem Tor etwas die Entschlossenheit gefehlt, gleichzeitig müssen wir auch defensiv wieder kompromissloser agieren."

Personalien: Im Vergleich zum letzten Spiel am Wochenende gibt es keinerlei Veränderung im Kader.

Heute, 18:30 Uhr
SV Schalding-Heining
SV Schalding-HeiningSchalding
TuS Geretsried
TuS GeretsriedGeretsried
18:30live

Heute, 18:30 Uhr
SpVgg Landshut
SpVgg LandshutSpV Landshut
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860 II
18:30

Heute, 19:00 Uhr
SpVgg Hankofen-Hailing
SpVgg Hankofen-HailingHankofen
FC Pipinsried
FC PipinsriedPipinsried
19:00live

--> hier gehts zum exklusiven Vorbericht.

Der SV Erlbach will im Derby beim SV Kirchanschöring nicht mit leeren Händen die Heimreise antreten.
Der SV Erlbach will im Derby beim SV Kirchanschöring nicht mit leeren Händen die Heimreise antreten. – Foto: Walter Brugger

Heute, 19:00 Uhr
SV Kirchanschöring
SV KirchanschöringKirchanschör
SV Erlbach
SV ErlbachSV Erlbach
19:00live

Manuel Omelanowsky (spielender Co-Trainer SV Kirchanschöring): "Natürlich sind wir mit dem Punktgewinn am Freitag in Schwaig zufrieden. Das war eine sehr disziplinierte Leistung der gesamten Mannschaft. Jetzt freuen wir uns auf das Derby und das Heimspiel gegen Erlbach, in dem wir nichts zu verlieren haben. Erlbach ist eine gestandene Bayernliga-Mannschaft und hat sich im Sommer mit höherklassigen Neuzugängen noch einmal extrem gut verstärkt. Wir wissen also, welche Qualität auf uns zukommt. Trotzdem ist es ein Derby und ein Heimspiel für uns. Wir wollen defensiv wieder stabil stehen und nach vorne Nadelstiche setzen. Wenn uns das gelingt, bin ich überzeugt, dass wir gegen Erlbach erneut punkten können."

Personalien: Die beiden zuletzt rotgesperrten Thorsten Nicklas und Matteo van de Wiel sind nach Ablauf ihrer Sperren wieder einsatzbereit.

Lukas Lechner (Trainer SV Erlbach): "Wir freuen uns riesig auf das Derby gegen Kirchanschöring. Diese Spiele haben immer einen besonderen Charakter. Leider konnten wir bei den vergangenen beiden Gastspielen dort nichts holen, deshalb wollen wir es diesmal unbedingt besser machen. Alle sind heiß auf die Partie und wir wollen in Kirchanschöring punkten."

Personalien: Personell müssen die Gäste auf Lenny Thiel verzichten, der nach seiner Roten Karte für eine Partie gesperrt ist. Yannik Seils fällt mit Oberschenkelproblemen aus, zudem fehlt Torhüter Sebastian Thanner aufgrund einer Sprunggelenksverletzung. Dafür kehrt Maximilian Sammereier nach abgesessener Gelb-Rot-Sperre wieder in den Kader zurück.

Heute, 18:30 Uhr
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen
TSV Kottern
TSV KotternTSV Kottern
18:30

Andreas Pummer (Trainer FC Deisenhofen): "Nach unserer desaströsen Leistung am vergangenen Freitag ist es eigentlich zweitrangig, gegen wen es am Dienstag geht. Wir müssen ausschließlich auf uns schauen. Unsere Leistung muss deutlich besser werden, damit wir in der Bayernliga überhaupt konkurrenzfähig sind. Dementsprechend erwarte ich von meiner Mannschaft eine klare Reaktion. Natürlich wollen wir das Spiel gewinnen."

Personalien: Keeper Maximilian Obermeier wird nach seiner Roten Karte gegen Rosenheim gesperrt fehlen.

Andreas Maier (Trainer TSV Kottern): "Wir wissen, dass wir nach der guten Vorbereitung und dem Sieg zum Auftakt zuletzt eine ganz andere Entwicklung genommen haben. Vier Niederlagen in Folge und vor allem die Art und Weise einiger Auftritte entsprechen nicht unserem Anspruch. Für uns geht es jetzt vor allem darum, wieder als Mannschaft aufzutreten, mit der nötigen Leidenschaft und Mentalität in die Zweikämpfe zu gehen und über 90 Minuten füreinander zu arbeiten. Ich erwarte eine klare Reaktion von meiner Mannschaft."

Personalien: Am Spieltagskader wird sich im Vergleich zum vergangenen Freitag voraussichtlich nichts ändern.

Wolfgang Schellenberg und seine Rosenheimer stellten beim jüngsten 6:0-Kantersieg über Deisenhofen ihre Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis. Beim Derby-Gastspiel in Wasserburg soll dieser Trend nun fortgesetzt werden.
Wolfgang Schellenberg und seine Rosenheimer stellten beim jüngsten 6:0-Kantersieg über Deisenhofen ihre Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis. Beim Derby-Gastspiel in Wasserburg soll dieser Trend nun fortgesetzt werden. – Foto: Stefan Wering

Heute, 19:00 Uhr
TSV 1880 Wasserburg
TSV 1880 WasserburgWasserburg
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim1860 Rosenh.
19:00

Wolfgang Schellenberg (Trainer 1860 Rosenheim): "In Wasserburg erwartet uns ein Spiel, das aufgrund der Platzverhältnisse viel über Kampf und zweite Bälle gehen wird. Wasserburg verfügt über eine Mannschaft mit großer individueller Qualität und vielen Spielern, die im Nachwuchs des TSV 1860 Rosenheim ausgebildet wurden. Auch wenn sie in der vergangenen Saison am Ende nicht Meister geworden sind, haben sie sich als Vizemeister über die Relegation den Aufstieg verdient. Kevin Klammer und Florian Heller stehen dort für eine jahrelange Kontinuität, die dem Verein sehr guttut."

Personalien: Personell bleibt die Situation im Vergleich zur Vorwoche unverändert.

Nächste Woche

Di., 25.08.2026, 18:15 Uhr
FSV Pfaffenhofen/Ilm
FSV Pfaffenhofen/IlmFSV Pfaffenh
SV Heimstetten
SV HeimstettenHeimstetten
18:15