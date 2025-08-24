Englische Woche endet für den Bahlinger SC erfolglos

Es war die 55. Minute, die einer über weite Strecken zerfahrenen Begegnung zwischen dem Bahlinger SC und dem Aufsteiger FC Bayern Alzenau letztlich die entscheidende Wendung verpasste: Wieder einmal in der noch jungen Saison leistete sich der Bahlinger SC einen individuellen Aussetzer, wieder einmal war dieser für den Gegner wegweisend und verhalf zu einem völlig unnötigen Gegentor aus BSC-Sicht. "Wir müssen das dringend abstellen", forderte BSC-Co-Trainer Milorad Pilipovic bereits mehrfach. Bereits im Pokal gegen Heidenheim (0:5) und auch in Homburg (0:6) half der Bahlinger SC bei den Treffern des Gegners gewaltig mit. Und doch hatte auch die Unparteiische Karoline Wacker in jener 55. Minute am Samstag wohl die falsche Entscheidung getroffen.

Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.

Bahlingen: Petzold, Monga, Tost, Bux, Wehrle, Köbele (71. Benali), Scholl (56. Echner), Wehrle, Pepic, Shaqiri, Rienhardt. Tore: 1:0 Wehrle (18.), 1:1 Ferukoski (48.), 1:2 Garic (55./FE). Schiedsrichterin: Wacker (Backnang). Zuschauer: 600.