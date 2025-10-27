Veen kommt noch nicht in Rhythmus. – Foto: Jette Oster

Englische Woche endet für Borussia Veen desaströs Borussia Veen enttäuscht in der Bezirksliga in Goch und unterliegt Alemannia Pfalzdorf 2:6. Die Krähen lassen sich den Schneid abkaufen und sind zu konteranfällig. Was Trainer Alexander Wisniewski noch kritisiert. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 4 Pfalzdorf Veen

Bezirksligist Borussia Veen hat in dieser Saison erstmals mehr als fünf Gegentreffer hinnehmen müssen. Die Partie bei Alemannia Pfalzdorf endete 2:6 (1:3). Damit gingen alle drei Spiele in der Englischen Woche verloren. Nach dem enttäuschenden 0:1 im Kreispokal beim A-Ligisten Büdericher SV wollten die Veener am Sonntag eigentlich Wiedergutmachung leisten. Doch es kam ganz anders.

Wisniewski findet harte Worte Die Anfangsphase wurde zum wiederholten Mal in dieser Spielzeit verschlafen. Nick Helmus sowie Jamie Caspers trafen für die Hausherren (2./11.). Christian Quernhorst brachte die Gäste, bei denen Offensivakteur Jonas van den Brock in der Viererkette aushelfen musste, mit seinem Tor zurück ins Spiel (13.). Vor der Pause baute Dominik van Baal den Vorsprung allerdings wieder aus (34.). Das Anschlusstor von George Michael Wiedemann ließ die Veener kurzzeitig auf eine Punkteteilung oder sogar mehr hoffen (67.). Doch im direkten Gegenzug jubelten wieder die Pfalzdorfer. Helmus war erneut zur Stelle und überwand Janek Keusemann. Für die als konterstark bekannte Alemannia netzten dann noch Danjel Lorenz (73.) und Luca Stratemann (84.).