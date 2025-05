Englische Woche: Direkte Duelle in Nörten und Braunschweig

Am heutigen Mittwoch geht es in der Landesliga Braunschweig heiß her. Alle 16 Teams sind zeitgleich im Einsatz und im Abstiegskampf stehen direkte Duelle an. In Braunschweig und in Nörten können Tabellenplätze getauscht werden und die Karten neu gewürfelt werden. An der Tabellenspitze sind Göttingen 05 und Kästorf im Fernduell um Platz zwei in der Ferne im Einsatz..