Englische Woche bereits ab Dienstag: Formschwachen-Duell in Wülfrath

Den 26. Spieltag eröffnen bereits am Dienstagabend (31. März, 19.30 Uhr) Rot-Weiß Wülfrath und die SSVg Velbert II. Eigentlich haben sich beide Mannschaften in sicherem Fahrwasser befunden, sollten aber langsam wieder Anfang regelmäßig zu punkten, um nicht doch noch in den akuten Abstiegskampf herein zu rutschen – zuletzt lief es für keinen wirklich rund. Ein weiters Spiel findet am Folgeabend bei Türkgücü Velbert statt – zu Gast ist die Germania aus Wuppertal. Ein Auge sollte auf das Duell zwischen der SG Hackenberg und dem SV Solingen geworfen werden. Im Hinspiel ist dem Tabellensiebzehnten ein Überraschungssieg gegen den SVS gelungen – kann die Mannschaft von Zdenko Kosanvovic den ersten Reusrath-Verfolger erneut ärgern? So sieht der Spieltag aus!
27. Spieltag
So., 12.04.26 12:45 Uhr DV Solingen II - Cronenberg
So., 12.04.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - Richrath
So., 12.04.26 15:00 Uhr SV 09/35 W - RW Wülfrath
So., 12.04.26 15:00 Uhr Ronsdorf - SV Solingen
So., 12.04.26 15:00 Uhr SSV Germania - Vohwinkel
So., 12.04.26 15:00 Uhr SC Viktoria - Berghausen
So., 12.04.26 15:15 Uhr HSV Langenf. - Türkgücü Vel
So., 12.04.26 15:30 Uhr Hackenberg - BV Gräfrath
So., 12.04.26 15:30 Uhr SC Reusrath - Jugoslavija
28. Spieltag
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr Berghausen - SC Reusrath
So., 19.04.26 13:00 Uhr RW Wülfrath - DV Solingen II
So., 19.04.26 15:00 Uhr Cronenberg - BV Gräfrath
So., 19.04.26 15:00 Uhr Jugoslavija - SSVg Velbert II
So., 19.04.26 15:15 Uhr Türkgücü Vel - SC Viktoria
So., 19.04.26 15:30 Uhr Hackenberg - Ronsdorf
So., 19.04.26 15:30 Uhr Vohwinkel - HSV Langenf.
So., 19.04.26 15:30 Uhr SV Solingen - SSV Germania
So., 19.04.26 15:30 Uhr Richrath - SV 09/35 W