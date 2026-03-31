 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

Englische Woche bereits ab Dienstag: Formschwachen-Duell in Wülfrath

Die traditionelle Englische Woche vor den Osterfeiertagen beginnt in Bezirksliga, Gruppe 2, bereits am Dienstagabend. Denn dann treffen zwei Teams aufeinander, die zuletzt nicht mit Leistungen glänzen konnten.

von Linus Bien · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser
Findet Rot-Weiß Wülfrath wieder in die Spur?
Findet Rot-Weiß Wülfrath wieder in die Spur? – Foto: wilhelm gundlach

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Bezirksliga 2
Cronenberg
HSV Langenf.
Richrath
Berghausen

Den 26. Spieltag eröffnen bereits am Dienstagabend (31. März, 19.30 Uhr) Rot-Weiß Wülfrath und die SSVg Velbert II. Eigentlich haben sich beide Mannschaften in sicherem Fahrwasser befunden, sollten aber langsam wieder Anfang regelmäßig zu punkten, um nicht doch noch in den akuten Abstiegskampf herein zu rutschen – zuletzt lief es für keinen wirklich rund. Ein weiters Spiel findet am Folgeabend bei Türkgücü Velbert statt – zu Gast ist die Germania aus Wuppertal. Ein Auge sollte auf das Duell zwischen der SG Hackenberg und dem SV Solingen geworfen werden. Im Hinspiel ist dem Tabellensiebzehnten ein Überraschungssieg gegen den SVS gelungen – kann die Mannschaft von Zdenko Kosanvovic den ersten Reusrath-Verfolger erneut ärgern? So sieht der Spieltag aus!

>>> Hier gehts zur Tabelle der Bezirksliga 2

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Die Partien 26 Spieltags:

Heute, 19:30 Uhr
SV Rot-Weiß Wülfrath
SV Rot-Weiß WülfrathRW Wülfrath
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert II
19:30

Morgen, 20:00 Uhr
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
20:00

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
19:30

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
19:30

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
19:30

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
19:30

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W
19:30live

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
19:30live

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
SC Viktoria Wuppertal Rott 89
SC Viktoria Wuppertal Rott 89SC Viktoria
19:30

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Das sind die nächsten Spieltage:

27. Spieltag
So., 12.04.26 12:45 Uhr DV Solingen II - Cronenberg
So., 12.04.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - Richrath
So., 12.04.26 15:00 Uhr SV 09/35 W - RW Wülfrath
So., 12.04.26 15:00 Uhr Ronsdorf - SV Solingen
So., 12.04.26 15:00 Uhr SSV Germania - Vohwinkel
So., 12.04.26 15:00 Uhr SC Viktoria - Berghausen
So., 12.04.26 15:15 Uhr HSV Langenf. - Türkgücü Vel
So., 12.04.26 15:30 Uhr Hackenberg - BV Gräfrath
So., 12.04.26 15:30 Uhr SC Reusrath - Jugoslavija

28. Spieltag
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr Berghausen - SC Reusrath
So., 19.04.26 13:00 Uhr RW Wülfrath - DV Solingen II
So., 19.04.26 15:00 Uhr Cronenberg - BV Gräfrath
So., 19.04.26 15:00 Uhr Jugoslavija - SSVg Velbert II
So., 19.04.26 15:15 Uhr Türkgücü Vel - SC Viktoria
So., 19.04.26 15:30 Uhr Hackenberg - Ronsdorf
So., 19.04.26 15:30 Uhr Vohwinkel - HSV Langenf.
So., 19.04.26 15:30 Uhr SV Solingen - SSV Germania
So., 19.04.26 15:30 Uhr Richrath - SV 09/35 W

>>> Hier gehts zum Spielplan der Bezirksliga 2