Englische Woche bereits ab Dienstag: Formschwachen-Duell in Wülfrath

Findet Rot-Weiß Wülfrath wieder in die Spur? – Foto: wilhelm gundlach

Den 26. Spieltag eröffnen bereits am Dienstagabend (31. März, 19.30 Uhr) Rot-Weiß Wülfrath und die SSVg Velbert II. Eigentlich haben sich beide Mannschaften in sicherem Fahrwasser befunden, sollten aber langsam wieder Anfang regelmäßig zu punkten, um nicht doch noch in den akuten Abstiegskampf herein zu rutschen – zuletzt lief es für keinen wirklich rund. Ein weiters Spiel findet am Folgeabend bei Türkgücü Velbert statt – zu Gast ist die Germania aus Wuppertal. Ein Auge sollte auf das Duell zwischen der SG Hackenberg und dem SV Solingen geworfen werden. Im Hinspiel ist dem Tabellensiebzehnten ein Überraschungssieg gegen den SVS gelungen – kann die Mannschaft von Zdenko Kosanvovic den ersten Reusrath-Verfolger erneut ärgern? So sieht der Spieltag aus!