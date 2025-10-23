Englische Woche beginnt in Bielefeld

Die SV Elversberg hat ein strammen Sieben-Tage-Programm vor sich. Zunächst geht es am Samstag um 13.00 Uhr zum Zweitlugaspiet nach Bielefeld, danach folgt das Pokalspiel bei Hertha BSC Berlin, bevor am Freitag, 31.10. Hannover 96 nach Elversberg kommt.

Durch den DFB-Pokal steht für die SV Elversberg jetzt eine Englische Woche mit drei Pflichtspielen in sieben Tagen an. Zum Auftakt ist das Team von Trainer Vincent Wagner dabei im Zweitliga-Auswärtsspiel beim Aufsteiger DSC Arminia Bielefeld gefordert. Die Partie in der Bielefelder SchücoArena wird an diesem Samstag, 25. Oktober, ab 13.00 Uhr ausgetragen.

Die vergangene Saison lief für Bielefeld dabei fast schon märchenhaft. Im DFB-Pokal schaffte es der Club als Underdog bis ins Finale, dazu feierte er die Drittliga-Meisterschaft und die Rückkehr in die 2. Bundesliga. Und an diese Erfolge knüpfte Arminia Bielefeld zu Beginn dieser Saison direkt an: In der Liga bezwang die Mannschaft von Trainer Mitch Kniat zum Auftakt Fortuna Düsseldorf (5:1) und Holstein Kiel (2:0) teils deutlich, dann folgte der 1:0-Sieg im Pokal gegen Erstligist Werder Bremen. Auch wenn mittlerweile auch die eine oder andere Niederlage dazugekommen ist, bleibt Bielefeld ein Gegner, „der auf jeden Fall viel Qualität besitzt und mit einer sehr großen Wucht spielt“, sagt SVE-Trainer Wagner: „Bielefeld hatte zuletzt acht Spieler in der Startaufstellung, die vor wenigen Monaten noch im DFB-Pokal-Finale gestanden und dort gegen den VfB Stuttgart auch ein gutes Spiel geliefert haben. Es wird auf jeden Fall eine große Intensität auf uns zukommen. Wichtig wird sein, diese aufzunehmen und nicht nur selbst intensiv Fußball zu spielen, sondern auch unsere spielerischen Elemente einzubringen.“