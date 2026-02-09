Englische Testwoche für den FSV 08 Bietigheim-Bissingen

Zum vorletzten Test tritt der Oberligist die Fahrt zu Verbandsliga-Aufsteiger FSV Waiblingen an. Aus dem 4:4 vom Wochenende haben die Nullachter einige Erkenntnisse sammeln können, die es nun in Waiblingen umzusetzen gilt.

Direkt am Samstag steht dann die Generalprobe an, wenn es zum badischen Verbandsligisten VfB Eppingen geht. Dort will der FSV einen ordentlichen Abschluss der Vorbereitung zeigen.

Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen hat in einem torreichen Testspiel bei Calcio Leinfelden-Echterdingen Moral bewiesen und sich nach turbulentem Verlauf ein 4:4 erkämpft. Gegen den Verbandsligisten entwickelte sich unter der Leitung von Schiedsrichter Maximilian Jäger eine Partie mit ständig wechselnden Momenten.

Bissingen erwischte den besseren Start und ging in der 18. Minute durch Emre Yalcin in Führung. Nach der Pause kippte jedoch das Spiel. Calcio nutzte eine Phase fehlender Ordnung beim Oberligisten konsequent aus: Dan Constantinescu glich aus (47.), ehe Gustavo Borges da Silva mit einem Doppelschlag in der 65. und 67. Minute auf 3:1 stellte. Der FSV wirkte kurzzeitig geschockt, fand aber eine Antwort. Patrick Scheele verkürzte in der 74. Minute und brachte neue Energie ins Spiel.

Als Borges da Silva in der 83. Minute zum 4:2 traf, schien die Entscheidung gefallen. Doch Bietigheim zeigte Charakter. Justin Keklik verkürzte spät auf 4:3 (88.), ehe Max Stumm in der Schlussminute den umjubelten Ausgleich erzielte. Der Treffer zum 4:4 war Ausdruck einer kämpferischen Schlussphase, in der der FSV trotz Rückständen nicht aufsteckte.