Engin Özdemir trainiert den Türkischen SV Singen

Nachfolge von Christian Mendes geklärt

Das 4:0 in der ersten Hauptrunde im südbadischen Verbandspokal am Mittwochabend beim FC Neustadt war das letzte Spiel von Coach Christian Mendes auf der Trainerbank des Türkischen SV Singen.

Nach zwei Niederlagen zum Start in die Oberligasaison trennte sich der Verein am Donnerstag von Mendes, der erst zu Beginn der Spielzeit das Amt des Cheftrainers von Aufstiegscoach Ali Günes übernommen hatte. Kurz darauf stand auch bereits der Nachfolger des ehemaligen Singener Torhüters fest: Der 56-jährige Engin Özdemir, zuletzt Co-Trainer beim türkischen Erstligisten Kayserispor, übernimmt den Verbandsliga-Aufsteiger.

