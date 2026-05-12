Engin Kizilarslan wird neuer Trainer des FC Kosova Düsseldorf Landesliga, Gruppe 1: Der FC Kosova hat Engin Kizilarslan als neuen Trainer verpflichtet. Die Werte des Trainers, der bis zum Dezember dreieinhalb Jahre den DV Solingen trainiert hat, haben die Verantwortlichen überzeugt. von Sascha Köppen · Heute, 11:45 Uhr · 0 Leser

Der FC Kosova Düsseldorf hat Engin Kizilarslan als neuen Trainer verpflichtet. – Foto: Aykut

Der FC Kosova Düsseldorf, als Achter der Landesliga, Gruppe 1 aller möglichen Sorgen im Abstiegskampf ledig, ist längst damit beschäftigt, die Weichen für die kommende Spielzeit zu stellen. Und die erste strukturelle Entscheidung ist nun gefallen, und zwar die für einen neuen Trainer. Denn in der kommenden Spielzeit wird Engin Kizilarslan die sportlichen Geschicke der Landesliga-Mannschaft verantworten und den Posten übernehmen, den aktuell noch Rudi Istenic bekleidet. Das bestätigte der FC am Dienstag gegenüber der FuPa-Redaktion.

Philosophie überzeugt "Der Verein hat sich nach intensiven Gesprächen bewusst für Engin Kizilarslan als neuen Trainer entschieden. Bereits vor der Verpflichtung fanden mehrere Treffen statt, in denen ausführlich über die Philosophie und die zukünftige Ausrichtung des Vereins gesprochen wurde. Dabei wurde schnell deutlich, dass der neue Trainer die gleichen Werte und Vorstellungen vertritt wie der Verein", erklärt der Sportliche Leiter Ardian Krasniqi zu der Trainerentscheidung, die nun sicherlich auch den einen oder anderen Spieler von einem Wechsel überzeugen könnte. >>> Engin Kizilarslan bei FuPa "Besonders wichtig sind ihm Disziplin, Teamgeist und die nachhaltige Arbeit mit jungen Spielern. Genau diese Punkte passen zur langfristigen Strategie des Vereins. Ziel ist es, in den kommenden drei Jahren den Aufstieg in die nächsthöhere Liga zu schaffen und gleichzeitig eine stabile sportliche Entwicklung aufzubauen", gibt Krasniqi zudem zu Protokoll. Schon in der Vorsaison war der FC Kosova vom Ziel Oberliga gar nicht so weit entfernt, spielte bis ins Saisonfinale um den Aufstieg mit und landete letztlich auf dem dritten Tabellenplatz. Das hat offenbar Lust auf mehr gemacht.