Engin Kizilarslan wird neuer Trainer des FC Kosova Düsseldorf

Der FC Kosova Düsseldorf, als Achter der Landesliga, Gruppe 1 aller möglichen Sorgen im Abstiegskampf ledig, ist längst damit beschäftigt, die Weichen für die kommende Spielzeit zu stellen. Und die erste strukturelle Entscheidung ist nun gefallen, und zwar die für einen neuen Trainer. Denn in der kommenden Spielzeit wird Engin Kizilarslan die sportlichen Geschicke der Landesliga-Mannschaft verantworten und den Posten übernehmen, den aktuell noch Rudi Istenic bekleidet. Das bestätigte der FC am Dienstag gegenüber der FuPa-Redaktion.
"Der Verein hat sich nach intensiven Gesprächen bewusst für Engin Kizilarslan als neuen Trainer entschieden. Bereits vor der Verpflichtung fanden mehrere Treffen statt, in denen ausführlich über die Philosophie und die zukünftige Ausrichtung des Vereins gesprochen wurde. Dabei wurde schnell deutlich, dass der neue Trainer die gleichen Werte und Vorstellungen vertritt wie der Verein", erklärt der Sportliche Leiter Ardian Krasniqi zu der Trainerentscheidung, die nun sicherlich auch den einen oder anderen Spieler von einem Wechsel überzeugen könnte.
"Besonders wichtig sind ihm Disziplin, Teamgeist und die nachhaltige Arbeit mit jungen Spielern. Genau diese Punkte passen zur langfristigen Strategie des Vereins. Ziel ist es, in den kommenden drei Jahren den Aufstieg in die nächsthöhere Liga zu schaffen und gleichzeitig eine stabile sportliche Entwicklung aufzubauen", gibt Krasniqi zudem zu Protokoll. Schon in der Vorsaison war der FC Kosova vom Ziel Oberliga gar nicht so weit entfernt, spielte bis ins Saisonfinale um den Aufstieg mit und landete letztlich auf dem dritten Tabellenplatz. Das hat offenbar Lust auf mehr gemacht.
Auf dem Weg zu diesem Ziel habe Kizilarslan mit seiner klaren Einstellung, seiner Arbeit mit Nachwuchsspielern und seiner langfristigen Denkweise den gesamten Vorstand überzeugt. So sei der FC Kosova dann zu dem Entschluss gekommen, gemeinsam mit ihm den nächsten Schritt in die Zukunft zu gehen.
Kizilarslan war im Dezember nach dreieinhalb Jahren als Trainer des DV Solingen zurückgetreten. Grund dafür war das Verhältnis zum neugewählten Vorstand, zu dem er nach eigenen Angaben keinen Draht entwickeln konnte. Dabei habe es durchaus auch gekracht, er daraus dann seine Konsequenzen gezogen. In Solingen hat er dennoch bewiesen, dass ihm an langfristiger Arbeit gelegen ist. Als Spieler sammelte der 43-Jährige Regionalliga- und Oberliga-Erfahrung bei Fortuna Düsseldorf, TuRU und dem 1. FC Wülfrath. "Wir werden in Kürze dann sicherlich auch die eine oder andere Verpflichtung für unseren Kader folgen lassen", stellt Krasniqi in Aussicht.