Enges Voting entschieden: Spiel der Woche kommt aus der Bezirksliga

Raspo Brand fordert den Tabellenführer FC Hürth heraus. – Foto: Elmar Cüpper

Neben allen Heimspielen von Alemannia Aachen gibt es jede Woche Live-Fußball des ostbelgischen Radiosenders "Radio Sunshine" aus dem Amateurfußball am Mittelrhein. Welches Spiel in Ausschnitten live im Radio zu hören sein soll, das entscheidet ihr.

Insgesamt beteiligten sich 351 User am Voting und sorgten für ein spannendes Ergebnis mit mehreren dicht beieinanderliegenden Partien.

Die Entscheidung ist gefallen – und diesmal war es ein enges Rennen an der Spitze. Mit 27,4 Prozent der Stimmen hat sich das Bezirksliga-Topspiel zwischen dem Kohlscheider BC und Concordia Oidtweiler knapp durchgesetzt und ist damit das „Spiel der Woche“ bei Radio Sunshine.

Nur knapp hinter dem Sieger landete das Landesliga-Spiel zwischen Eintracht Verlautenheide und dem SV Breinig mit 25,4 Prozent. Auch dieses Duell bringt viel Brisanz mit: Breinig hat sich nach zwei Niederlagen stabilisiert, während Verlautenheide in der Rückrunde noch ungeschlagen ist.

Der Kohlscheider BC geht als formstärkstes Team der Rückrunde in die Partie und konnte auch die Community überzeugen. Mit neun Punkten aus vier Spielen im Jahr 2026 befindet sich der Tabellenzweite in starker Verfassung. Doch auch der Gegner verspricht Spektakel: Die Spiele von Concordia Oidtweiler sind torreich – im Schnitt fallen 5,5 Treffer. Entsprechend dürfen sich die Hörer auf ein offensiv geprägtes Duell freuen.

Live aus dem Mittelrheinliga-Aufstiegsrennen

Unabhängig vom Voting wird Radio Sunshine zusätzlich vom Mittelrheinliga-Aufstiegsrennen berichten. Der Sender ist beim Topspiel zwischen Eintracht Hohkeppel und Tabellenführer Bergisch Gladbach vor Ort.

So habt ihr abgestimmt

351 abgegebene Stimmen

Kohlscheider BC – Concordia Oidtweiler: 27,4 %

Eintracht Verlautenheide – SV Breinig: 25,4 %

DJK FV Haaren – Rhenania Richterich: 22,2 %

Rasensport Brand – FC Hürth: 17,7 %

1. FC Düren – SSV Merten: 7,4 %

Folgende Spiele standen zur Auswahl

Kohlscheider BC – Concordia Oidtweiler (Bezirksliga 4)

Der Kohlscheider BC geht als formstärkstes Team der Rückrunde in die Partie. Neun Punkte aus vier Spielen haben den Tabellenzweiten in eine gute Ausgangsposition gebracht. Mit Concordia Oidtweiler kommt jedoch eine Mannschaft, die in der Rückrunde bislang für torreiche Begegnungen sorgt – im Schnitt fallen in ihren Spielen 5,5 Treffer. Die Elf von Trainer Schalge wird versuchen, dem Favoriten Paroli zu bieten.

Rasensport Brand – FC Hürth (Landesliga 2)

Das Hinspiel entschied der FC Hürth erst in der Nachspielzeit für sich. Im Rückspiel will der Tabellenführer möglichst früher für klare Verhältnisse sorgen. Die Mannschaft von Trainer Beck ist mit drei Siegen optimal in die Rückrunde gestartet und möchte gegen den Tabellenneunten den vierten Erfolg in Serie folgen lassen.

Eintracht Verlautenheide – SV Breinig (Landesliga 2)

Nach zwei Niederlagen zum Rückrundenauftakt hat sich der SV Breinig mit zwei Siegen stabilisiert. Beim Auswärtsspiel in Verlautenheide soll diese Serie fortgesetzt werden, um den Rückstand auf den Spitzenreiter nicht weiter anwachsen zu lassen. Die Gastgeber belegen aktuell Rang vier und sind in der Rückrunde bislang ungeschlagen.

1. FC Düren – SSV Merten (Mittelrheinliga)

Sowohl der 1. FC Düren als auch der SSV Merten mussten am vergangenen Wochenende eine 0:1-Niederlage hinnehmen. Beim SSV ist man mit vier Punkten aus vier Rückrundenspielen nicht zufrieden, zumal der Anschluss an die Spitzengruppe verloren gegangen ist. Düren hingegen wartet nach zwei Niederlagen ohne eigenen Treffer auf ein Erfolgserlebnis und will an der Westkampfbahn wieder punkten.

DJK FV Haaren – Rhenania Richterich (Bezirksliga 4)

Der DJK FV Haaren ist im Jahr 2026 bislang ungeschlagen und empfängt mit Rhenania Richterich einen direkten Konkurrenten aus der oberen Tabellenhälfte. Die Gäste liegen zwar fünf Punkte vor Haaren, haben auswärts jedoch Probleme: In neun Auswärtsspielen gelang bislang kein Sieg.