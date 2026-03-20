Enges Titelrennen in der Kreisliga A1, Kellerkinder müssen kämpfen

– Foto: Tobias Vater

Ein brisantes Fußballwochenende steht in den Kreisligen A1, A2 und A3 Ostwürttemberg an. Den Höhepunkt liefert die A1: Spitzenreiter TV Straßdorf gastiert beim starken Vierten TV Heuchlingen und muss dort seine knappe Tabellenführung verteidigen. Verfolger SGM Lautern-Essingen lauert mit nur einem Punkt Rückstand bereits auf einen Ausrutscher, während der drittplatzierte TV Herlikofen nach einem sieglosen Jahresstart beim TSV Heubach massiv unter Zugzwang steht. In der A2 thront der FV Viktoria Wasseralfingen mit makelloser Rückrundenbilanz an der Spitze und peilt gegen den SC Unterschneidheim den nächsten souveränen Sieg an. Deutlich dramatischer wird es im Tabellenkeller, wo die SGM Rindelbach/Neunheim und der SV Kerkingen im direkten Duell um den Klassenverbleib kämpfen. Die A3 verspricht derweil ein Offensivspektakel. Ligaprimus und Torfabrik Türkspor Heidenheim, das bereits 62 Saisontreffer auf dem Konto hat, geht als klarer Favorit ins Duell mit dem SC Hermaringen. Der hartnäckige Verfolger SV Söhnstetten will seine perfekte Rückrunden-Ausbeute zeitgleich gegen Schlusslicht Fleinheim ausbauen und den Druck an der Spitze weiter hochhalten.

Im direkten Duell der Rückrunden-Sieglosen hofft der FC Spraitbach nach der knappen Niederlage gegen den Ligaprimus auf die Kehrtwende gegen den Vorletzten TSV Mutlangen, der bereits das umkämpfte Hinspiel mit 2:3 verlor. Das absolute Spitzenspiel liefert sich der Tabellenführer TV Straßdorf beim starken Tabellenvierten TV Heuchlingen. Während die Gäste ihre knappe Führung verteidigen wollen, lauert Heuchlingen auf den Anschluss, nachdem man sich im Hinspiel noch unentschieden trennte. Der ärgste Verfolger SGM Lautern-Essingen steht nur einen Punkt hinter der Spitze und peilt gegen den TSV Waldhausen den nächsten Dreier an, schließlich deklassierte man den Aufsteiger im Hinspiel eindrucksvoll mit 6:0.

In der Kreisliga A1 Ostwürttemberg eröffnet der im neuen Jahr noch sieglose FC Schechingen den 19. Spieltag am Sonntagnachmittag gegen die formstarke SG Bettringen II. Die Gäste haben alle drei Rückrundenspiele gewonnen und wollen sich nun für die 0:2-Hinspielpleite revanchieren. Zeitgleich empfängt der TSV Großdeinbach mit mächtig Rückenwind aus seinem jüngsten Auswärtssieg die abstiegsbedrohte SGM Alfdorf/Hintersteinenberg, welche nach einem torlosen Remis dringend Punkte benötigt, um die klare 0:3-Hinspielniederlage wiedergutzumachen.

Den Abschluss dieses brisanten Spieltags bildet das direkte Verfolgerduell auf Augenhöhe zwischen dem 1. FC Stern Mögglingen und dem TSB Schwäbisch Gmünd, die punktgleich auf den Rängen sechs und fünf liegen. Während die ungeschlagenen Gmünder mit massivem Selbstvertrauen aus ihrem jüngsten Kantersieg anreisen, wollen die Mögglinger ihre letzte Pleite ausbügeln und den Zuschauern ein ähnliches Spektakel wie beim wilden 3:3-Hinspiel bieten.

Der drittplatzierte TV Herlikofen hat im neuen Jahr noch nicht gewonnen und gerät beim Tabellenvierzehnten TSV Heubach gewaltig unter Druck, zumal die abstiegsbedrohten Hausherren zuletzt siegten und auch das erste Aufeinandertreffen mit 2:1 für sich entschieden. Im tiefsten Tabellenkeller trifft das abgeschlagene Schlusslicht 1. FC Eschach, das jüngst ein herbes 0:7-Debakel erlebte, auf den SV Hussenhofen. Die Gäste hoffen nach einer bitteren Niederlage durch ein unglückliches Eigentor ebenfalls auf den ersten Rückrundensieg und wollen ihren knappen 3:2-Hinspielerfolg unbedingt wiederholen.

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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr FC Schechingen Schechingen SG Bettringen Bettringen II 15:00 PUSH

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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr FC Spraitbach Spraitbach TSV Mutlangen Mutlangen 15:00 PUSH

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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr TV Heuchlingen Heuchlingen TV Straßdorf Straßdorf 15:00 PUSH

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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr TSV Heubach Heubach TV Herlikofen Herlikofen 15:00 PUSH

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Kreisliga A2 Ostwürttemberg

Den 19. Spieltag der Kreisliga A2 Ostwürttemberg eröffnen zunächst der formschwache FC Ellwangen und das Schlusslicht Sportfreunde Rosenberg. Nach dem wilden 5:6 im Hinspiel brauchen die Gäste dringend Punkte gegen die direkten Abstiegsplätze. Der souveräne Spitzenreiter FV Viktoria Wasseralfingen peilt mit makelloser Rückrundenbilanz gegen den SC Unterschneidheim den nächsten Sieg an, doch die Gäste sinnen auf Revanche für das kartenreiche 1:2-Hinspiel.

Während der Dritte SV Jagstzell nach einer herben jüngsten Pleite beim FSV Zöbingen eine Reaktion zeigen und den knappen Hinspielerfolg bestätigen muss, fordert die SGM Fachsenfeld / Dewangen den Zweiten SV Pfahlheim heraus. Die formstarken Pfahlheimer wollen dabei ihr dominantes 5:1 aus dem ersten Duell unbedingt wiederholen, um den Anschluss an Platz eins zu wahren. Im unteren Tabellendrittel muss der in der Rückrunde noch sieglose SV Lauchheim nach einer heftigen 1:6-Klatsche gegen die SG Eigenzell-Ellenberg bestehen, die mit dem 2:1-Hinspielerfolg im Rücken das Polster nach unten ausbauen will.

Der im neuen Jahr noch ungeschlagene FC Röhlingen erwartet die TSG Abtsgmünd, welche mit einem furiosen 6:1-Kantersieg im Rücken anreist und ihre Hinspielniederlage rächen möchte. Ebenfalls unbesiegt in der Rückrunde peilt der TSV Adelmannsfelden gegen den TSV Westhausen nach einem 2:2 im ersten Aufeinandertreffen einen wichtigen Heimsieg für das gesicherte Mittelfeld an. Den Spieltag beschließt ein dramatischer Kellerkrimi zwischen der SGM Rindelbach/Neunheim und dem SV Kerkingen. Beide Teams warten noch immer auf ihren ersten Rückrundensieg und kämpfen erbittert um den rettenden Klassenerhalt, wobei die Gäste aus Kerkingen allzu gerne an das furiose 6:2 aus dem Hinspiel anknüpfen würden.

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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr FC Ellwangen FC Ellwangen Sportfreunde Rosenberg Rosenberg 15:00 PUSH

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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr FSV Zöbingen Zöbingen SV Jagstzell Jagstzell 15:00 PUSH

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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr FC Röhlingen Röhlingen TSG Abtsgmünd Abtsgmünd 15:00 live PUSH

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