 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Enges Titelrennen in der Kreisliga A1, Kellerkinder müssen kämpfen

Alle Partien des 19. Spieltags der Kreisligen A1, A2 und A3 Ostwürttemberg im Überblick.

von fue · Heute, 13:55 Uhr · 0 Leser
– Foto: Tobias Vater

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Kreisliga A1
Kreisliga A3
Kreisliga A2
FV Sontheim II
Gerstetten

Ein brisantes Fußballwochenende steht in den Kreisligen A1, A2 und A3 Ostwürttemberg an. Den Höhepunkt liefert die A1: Spitzenreiter TV Straßdorf gastiert beim starken Vierten TV Heuchlingen und muss dort seine knappe Tabellenführung verteidigen. Verfolger SGM Lautern-Essingen lauert mit nur einem Punkt Rückstand bereits auf einen Ausrutscher, während der drittplatzierte TV Herlikofen nach einem sieglosen Jahresstart beim TSV Heubach massiv unter Zugzwang steht. In der A2 thront der FV Viktoria Wasseralfingen mit makelloser Rückrundenbilanz an der Spitze und peilt gegen den SC Unterschneidheim den nächsten souveränen Sieg an. Deutlich dramatischer wird es im Tabellenkeller, wo die SGM Rindelbach/Neunheim und der SV Kerkingen im direkten Duell um den Klassenverbleib kämpfen. Die A3 verspricht derweil ein Offensivspektakel. Ligaprimus und Torfabrik Türkspor Heidenheim, das bereits 62 Saisontreffer auf dem Konto hat, geht als klarer Favorit ins Duell mit dem SC Hermaringen. Der hartnäckige Verfolger SV Söhnstetten will seine perfekte Rückrunden-Ausbeute zeitgleich gegen Schlusslicht Fleinheim ausbauen und den Druck an der Spitze weiter hochhalten.

Kreisliga A1 Ostwürttemberg

In der Kreisliga A1 Ostwürttemberg eröffnet der im neuen Jahr noch sieglose FC Schechingen den 19. Spieltag am Sonntagnachmittag gegen die formstarke SG Bettringen II. Die Gäste haben alle drei Rückrundenspiele gewonnen und wollen sich nun für die 0:2-Hinspielpleite revanchieren. Zeitgleich empfängt der TSV Großdeinbach mit mächtig Rückenwind aus seinem jüngsten Auswärtssieg die abstiegsbedrohte SGM Alfdorf/Hintersteinenberg, welche nach einem torlosen Remis dringend Punkte benötigt, um die klare 0:3-Hinspielniederlage wiedergutzumachen.

Im direkten Duell der Rückrunden-Sieglosen hofft der FC Spraitbach nach der knappen Niederlage gegen den Ligaprimus auf die Kehrtwende gegen den Vorletzten TSV Mutlangen, der bereits das umkämpfte Hinspiel mit 2:3 verlor. Das absolute Spitzenspiel liefert sich der Tabellenführer TV Straßdorf beim starken Tabellenvierten TV Heuchlingen. Während die Gäste ihre knappe Führung verteidigen wollen, lauert Heuchlingen auf den Anschluss, nachdem man sich im Hinspiel noch unentschieden trennte. Der ärgste Verfolger SGM Lautern-Essingen steht nur einen Punkt hinter der Spitze und peilt gegen den TSV Waldhausen den nächsten Dreier an, schließlich deklassierte man den Aufsteiger im Hinspiel eindrucksvoll mit 6:0.

Der drittplatzierte TV Herlikofen hat im neuen Jahr noch nicht gewonnen und gerät beim Tabellenvierzehnten TSV Heubach gewaltig unter Druck, zumal die abstiegsbedrohten Hausherren zuletzt siegten und auch das erste Aufeinandertreffen mit 2:1 für sich entschieden. Im tiefsten Tabellenkeller trifft das abgeschlagene Schlusslicht 1. FC Eschach, das jüngst ein herbes 0:7-Debakel erlebte, auf den SV Hussenhofen. Die Gäste hoffen nach einer bitteren Niederlage durch ein unglückliches Eigentor ebenfalls auf den ersten Rückrundensieg und wollen ihren knappen 3:2-Hinspielerfolg unbedingt wiederholen.

Den Abschluss dieses brisanten Spieltags bildet das direkte Verfolgerduell auf Augenhöhe zwischen dem 1. FC Stern Mögglingen und dem TSB Schwäbisch Gmünd, die punktgleich auf den Rängen sechs und fünf liegen. Während die ungeschlagenen Gmünder mit massivem Selbstvertrauen aus ihrem jüngsten Kantersieg anreisen, wollen die Mögglinger ihre letzte Pleite ausbügeln und den Zuschauern ein ähnliches Spektakel wie beim wilden 3:3-Hinspiel bieten.

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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
FC Schechingen
FC SchechingenSchechingen
SG Bettringen
SG BettringenBettringen II
15:00

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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Großdeinbach
TSV GroßdeinbachGroßdeinbach
SGM Alfdorf/Hintersteinenberg
SGM Alfdorf/HintersteinenbergSGM Alfdorf/Hintersteinenberg
15:00

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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
FC Spraitbach
FC SpraitbachSpraitbach
TSV Mutlangen
TSV MutlangenMutlangen
15:00

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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
TV Heuchlingen
TV HeuchlingenHeuchlingen
TV Straßdorf
TV StraßdorfStraßdorf
15:00

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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SGM Lautern-Essingen
SGM Lautern-EssingenSGM Lautern-Essingen
TSV Waldhausen
TSV WaldhausenWaldhausen
15:00

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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Heubach
TSV HeubachHeubach
TV Herlikofen
TV HerlikofenHerlikofen
15:00

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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
1. FC Eschach
1. FC EschachFC Eschach
SV Hussenhofen
SV HussenhofenHussenhofen
15:00

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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
1. FC Stern Mögglingen
1. FC Stern MögglingenMögglingen
TSB Schwäbisch Gmünd
TSB Schwäbisch GmündGmünd
15:00live

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Kreisliga A2 Ostwürttemberg

Den 19. Spieltag der Kreisliga A2 Ostwürttemberg eröffnen zunächst der formschwache FC Ellwangen und das Schlusslicht Sportfreunde Rosenberg. Nach dem wilden 5:6 im Hinspiel brauchen die Gäste dringend Punkte gegen die direkten Abstiegsplätze. Der souveräne Spitzenreiter FV Viktoria Wasseralfingen peilt mit makelloser Rückrundenbilanz gegen den SC Unterschneidheim den nächsten Sieg an, doch die Gäste sinnen auf Revanche für das kartenreiche 1:2-Hinspiel.

Während der Dritte SV Jagstzell nach einer herben jüngsten Pleite beim FSV Zöbingen eine Reaktion zeigen und den knappen Hinspielerfolg bestätigen muss, fordert die SGM Fachsenfeld / Dewangen den Zweiten SV Pfahlheim heraus. Die formstarken Pfahlheimer wollen dabei ihr dominantes 5:1 aus dem ersten Duell unbedingt wiederholen, um den Anschluss an Platz eins zu wahren. Im unteren Tabellendrittel muss der in der Rückrunde noch sieglose SV Lauchheim nach einer heftigen 1:6-Klatsche gegen die SG Eigenzell-Ellenberg bestehen, die mit dem 2:1-Hinspielerfolg im Rücken das Polster nach unten ausbauen will.

Der im neuen Jahr noch ungeschlagene FC Röhlingen erwartet die TSG Abtsgmünd, welche mit einem furiosen 6:1-Kantersieg im Rücken anreist und ihre Hinspielniederlage rächen möchte. Ebenfalls unbesiegt in der Rückrunde peilt der TSV Adelmannsfelden gegen den TSV Westhausen nach einem 2:2 im ersten Aufeinandertreffen einen wichtigen Heimsieg für das gesicherte Mittelfeld an. Den Spieltag beschließt ein dramatischer Kellerkrimi zwischen der SGM Rindelbach/Neunheim und dem SV Kerkingen. Beide Teams warten noch immer auf ihren ersten Rückrundensieg und kämpfen erbittert um den rettenden Klassenerhalt, wobei die Gäste aus Kerkingen allzu gerne an das furiose 6:2 aus dem Hinspiel anknüpfen würden.

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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
FC Ellwangen
FC EllwangenFC Ellwangen
Sportfreunde Rosenberg
Sportfreunde RosenbergRosenberg
15:00

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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
FV Viktoria Wasseralfingen
FV Viktoria WasseralfingenV. W`alfing.
SC Unterschneidheim
SC UnterschneidheimU`schneidhm.
15:00

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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
FSV Zöbingen
FSV ZöbingenZöbingen
SV Jagstzell
SV JagstzellJagstzell
15:00

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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SGM Fachsenfeld / Dewangen
SGM Fachsenfeld / Dewangen SGM Fachsenfeld / Dewangen
SV Pfahlheim
SV PfahlheimPfahlheim
15:00

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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SV Lauchheim
SV LauchheimLauchheim
SG Eigenzell-Ellenberg
SG Eigenzell-EllenbergSG Eigenzell-Ellenberg
15:00live

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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
FC Röhlingen
FC RöhlingenRöhlingen
TSG Abtsgmünd
TSG AbtsgmündAbtsgmünd
15:00live

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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Adelmannsfelden
TSV AdelmannsfeldenAdelmannsf.
TSV Westhausen
TSV WesthausenWesthausen
15:00

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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SGM Rindelbach/Neunheim
SGM Rindelbach/NeunheimSGM Rindelbach/Neunheim
SV Kerkingen
SV KerkingenSV Kerkingen
15:00

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Kreisliga A3 Ostwürttemberg

Am 19. Spieltag der Kreisliga A3 Ostwürttemberg empfängt der defensivstarke Tabellendritte VfL Gerstetten nach einem Unentschieden am vergangenen Wochenende den Sechsten TV Steinheim. Da sich beide Teams bereits im Hinspiel die Punkte teilten, wollen die Hausherren den jüngst verschossenen Elfmeter hinter sich lassen, um den Anschluss an die Aufstiegsplätze zu wahren. Im unteren Tabellendrittel bittet der Zehnte Albsport Heidenheim, der bislang alle drei Rückrundenspiele verlor, den Vorletzten TKSV Giengen zu einem wichtigen Duell gegen einen der zwei direkten Abstiegsplätze. Die Heidenheimer hoffen dabei auf eine Wiederholung ihres knappen Auswärtssieges aus dem ersten Aufeinandertreffen, um ihren Negativlauf zeitig zu stoppen.

Zeitgleich trifft die elftplatzierte TSG Giengen, die zuletzt erst in der Nachspielzeit einen Punkt rettete, auf den punktgleichen Dreizehnten FV Sontheim/Brenz II, wobei die Heimmannschaft nach der knappen Hinspielniederlage wichtige Zähler für den Klassenerhalt sammeln möchte. Im Verfolgerduell fordert die siebtplatzierte SGM Niederstotzingen/Rammingen den Tabellenvierten SGM Königsbronn/Oberkochen heraus, der nach einem späten Remis in der Vorwoche und der deutlichen Niederlage aus dem Hinspiel auf sportliche Wiedergutmachung zielt.

Der aktuelle Spitzenreiter Türkspor Heidenheim, der mit 62 Treffern die beste Offensive der Liga stellt und zuletzt einen Rückstand drehte, geht als Favorit in die Partie gegen den vierzehntplatzierten SC Hermaringen, der im Hinspiel klar unterlag. Auf einen Punktverlust des Ligaprimus hofft der Tabellenzweite SV Söhnstetten, der mit dem Selbstvertrauen von drei Siegen in den bisherigen drei Rückrundenpartien das Schlusslicht Sportfreunde Fleinheim empfängt und den Erfolg aus der Hinrunde bestätigen will.

Darüber hinaus möchte der Achte FC Härtsfeld gegen den Fünften TSV Gussenstadt punkten, was nach dem klaren Sieg im ersten Vergleich realistisch erscheint. Die Gäste aus Gussenstadt müssen hingegen eine deutliche Niederlage aus der Vorwoche verarbeiten und wollen den Kontakt zur Spitzengruppe keinesfalls abreißen lassen. Den Spieltag komplettiert das Duell im Tabellenmittelfeld zwischen dem Neunten SV Bissingen und der zwölftplatzierten SGM Herbrechtingen Bolheim, die nach einem späten Siegtreffer am vergangenen Wochenende mit neuem Schwung anreist, um das damalige Remis aus dem Hinspiel nun in einen Auswärtssieg umzuwandeln.

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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
VfL Gerstetten
VfL GerstettenGerstetten
TV Steinheim
TV SteinheimSteinheim
15:00live

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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
Albsport Heidenheim
Albsport HeidenheimASV Heidenh.
TKSV Giengen
TKSV GiengenTKSV Giengen
15:00

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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
TSG Giengen
TSG GiengenTSG Giengen
FV Sontheim/Brenz
FV Sontheim/BrenzFV Sontheim II
15:00

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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SGM Niederstotzingen/Rammingen
SGM Niederstotzingen/RammingenSGM Niederstotzingen/Rammingen
SGM Königsbronn/Oberkochen
SGM Königsbronn/OberkochenSGM Königsbronn/Oberkochen
15:00

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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
Türkspor Heidenheim
Türkspor HeidenheimTürkspor HDH
SC Hermaringen
SC HermaringenHermaringen
15:00

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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SV Söhnstetten
SV SöhnstettenSöhnstetten
Sportfreunde Fleinheim
Sportfreunde FleinheimFleinheim
15:00

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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
FC Härtsfeld
FC HärtsfeldHärtsfeld
TSV Gussenstadt
TSV GussenstadtGussenstadt
15:00

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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SV Bissingen
SV BissingenBissingen
SGM Herbrechtingen Bolheim
SGM Herbrechtingen BolheimSGM Herbrechtingen Bolheim
15:00

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