Enges Rennen um den Klassenerhalt in der Kreisliga A2 geht weiter

Aufstellung des VfR Hausen II:

Kiefl 26 --- Manjang 3, Wiesler 5 (46. Hasenauer 11), Suwareh 7, Sautner 8, Mutlu 10 (46. Soumahoro 20), Schnurr 14, Ablaß 17 (78. Bougtib 31), Bacelic 19, Balakhir 21 (68. Tidjani 30), Gladrow 44 (C).

Zuschauer: 80.

Schiedsrichter:

David Daniel Ensoll

Besondere Vorkommnisse:

Rote Karte:

Pave Bacelic (VfR Hausen, 97. Minute - Beleidigung eines Gegenspielers).

Gelb-Rote Karten:

Muhammed Manjang (VfR Hausen, 90. Minute - Foulspiel).

Philipp Schnurr (VfR Hausen, 90. Minute - Meckern).

Erste Niederlage für Team 2.....

.....nach vier ungeschlagenen Spielen.

Beim momentan formstärksten Team der Kreisliga A2 musste unsere Verbandsligareserve am Sonntag ran. Sechs Siege in Folge bei 20:8 Toren stehen derzeit zu Buche. Zudem „pflügte“ sich die Mannschaft von Coach und Ex-Hausener Maximilian Maier mit einer bisher bärenstarken Rückrunde durch die Liga --- bei 28 Punkten aus 12 Spielen (!!).

Für die Truppe von Trainer Erich Sautner war klar: Nach den 10 Punkten aus den letzten vier Matches musste noch ein Dreier her.

Nach gutem Start und gleich einer guten Chance für Erich Sautner ging aber die Spvgg. mit 1:0 (14.) in Führung --- durch einen abgefälschten Schuss von Daniel Richter. Klar verdient dann der 1:1-Ausgleich in der 35. Minute. Eine sehr starke Einzelleistung von Ablie Suwareh, der zwei Gegenspieler stehen ließ, und Ayman Balakhir musste nur noch vollenden.

Nur fünf Zeigerumdrehungen später (40.) die erneute Führung für die 09er. Nach einem langen Ball wurde nicht gut verteidigt und Adrian Löffel erzielte das 2:1.

Erich Sautner wechselte zweimal zur 2. Halbzeit und die Möhlinkicker waren gleich gut im Spiel drin, glichen fix zum 2:2 (49.) aus.

Einen langen Ball legte Ablie Suwareh sehenswert mit der Hacke auf Erich Sautner ab, der noch einen Spieler ausspielte und sicher vollendete. In der 63. Spielminute dezimierte eine Rote Karte das VfR-Team 2 auf 10 Spieler.

Das Spiel war in dieser Phase ausgeglichen, das Pendel hätte auf beide Seiten ausschlagen können. Die größte VfR-Möglichkeit hatte erneut Coach Erich Sautner. Leider klatschte sein Schuss aus über 30 Metern nur an die Latte.

Bei der brütenden Hitze war der Gastgeber in den letzten 10 Minuten in Überzahl die stärkere Elf. Es lief auf das 2:2 hinaus, als Erich Sautner ein Abspielfehler unterlief (86.). Das Heimteam nutzte dies eiskalt aus und Adrian Löffel erzielte mit dem 3:2 die dritte Führung der 09er.

Der VfR warf nun alles nach vorne und wurde in Minute 90 ausgekontert. Nach einem Lattenschuss ging Muhammed Manjang in den Zweikampf und der Schiedsrichter entschied auf Foulelfmeter (90.). Zudem gab es für „Maha“ noch die Gelb-Rote Karte. Der meckernde Philipp Schnurr bekam diese zu allem Übel ebenfalls noch.

Frank Zemke verwandelte den Strafstoß zum Endstand von 4:2 (91.).

Nach der Partie meinte Trainer Erich Sautner: ⚽„Insgesamt kein schlechtes Spiel von uns. Jetzt kommt ein schweres Spiel gegen den Tabellendritten PTSV Jahn Freiburg. Der will noch auf den Relegationsplatz zwei. Danach haben wir noch zwei weitere Heimspiele gegen den PSV Freiburg und den FC Neuenburg. Die noch nötigen Punkte sollten und werden geholt werden (!!).“⚽

--- Mike Gaulrapp (VfR Hausen) ---