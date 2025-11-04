Enges Rennen um den Aufstieg – Vier Teams im Titelkampf

Reusrath spielt bislang eine Riesen-Saison und musste sich in keinem Ligaspiel geschlagen geben. Mit drei Siegen und einem bitteren Unentschieden in die Saison gestartet, war der Auftakt für die Mannschaft von Marco Schobhofen perfekt. Nach der Pokalniederlage gegen Ligakonkurrent HSV Langenfeld im Elfmeterschießen schienen die Leistungen allmählich abzufallen: zwei Punkteteilungen in Folge. Bei Jugoslavija Wuppertal konnten die Reusrather in letzter Minute einen Punkt retten – so auch im Derby gegen den SSV Berghausen. Dieser überrumpelte die Germania in der ersten Hälfte und ließ sie geschockt mit 0:2 in die Kabine gehen. Die Reaktion der Grün-Weißen kam auch hier sehr spät: In der 89. und 93. Minute fielen die beiden Treffer zum Ausgleich. Der vergangene Spieltag zeigte, dass Schobhofens Mannschaft doch noch gewinnen kann. Bei Türkgücü Velbert machten sie schon früh alles klar und setzten sich letztendlich mit 2:1 durch. Jetzt wartet der Zweitplatzierte FSV Vohwinkel – sicherlich keine leichte Aufgabe.

Englische Wochen vor Topspiel

Beim kommenden Gegner des Spitzenreiters war der Auftakt alles andere als gut. In den letzten Wochen entwickelte sich der FSV Vohwinkel jedoch zum Team der Stunde. Mit zwei Niederlagen aus den ersten drei Spielen war der Saisonauftakt nicht so, wie ihn sich der neue Mann an der Seitenlinie, Tobias Orth, vorgestellt hatte. Mit dem 1:0-Sieg bei Jugoslavija sollte aber die Wende eingeleitet werden – acht Siege in Folge. Überraschend musste sich der FSV am vergangenen zwölften Spieltag erneut geschlagen geben: Gegen Viktoria Wuppertal-Rott reichte es nur für ein enttäuschendes 1:3. Nachteil für Vohwinkel: Vor dem Spitzenkracher in Reusrath wartet am Donnerstag (6. November, 19.30 Uhr) noch Hellas Wuppertal im Kreispokal. Orth wird also einen Weg finden müssen, die Belastung seiner Spieler in der Englischen Woche bestmöglich zu steuern.

Jugoslavija etabliert sich unter den Besten

Dass Jugoslavija Wuppertal an dritter Stelle in ihrer ersten Bezirksliga-Saison seit knapp zehn Jahren stehen würde, hätten im Vorhinein wohl nicht viele für möglich gehalten. Den Auftakt konnte das Team von Florim Zeciri mit der Maximal-Ausbeute feiern: neun Punkte aus drei Spielen. Darauf folgten drei Partien, in denen der Aufsteiger nur zwei Punkte sammeln konnte – darunter allerdings gegen Top-Teams wie Vohwinkel und den SV Solingen. Jugoslavija hat sich in der Bezirksliga etabliert und steht mit vier Siegen und einem Remis an der Spitze der Formtabelle. Das dürfte sich so schnell auch nicht ändern, denn am kommenden Wochenende geht es für die Wuppertaler nach Solingen zur punktlosen Zweitvertretung des DV Solingen.

Erstklassige Form in den vergangenen Spielen

Die vierte Mannschaft im Bunde ist der SV Solingen. Auch der SVS war bis zum achten Spieltag in der Liga ungeschlagen – abgesehen von der Niederrheinpokal-Partie an der Hafenstraße gegen Rot-Weiss Essen, die trotz der 0:10-Niederlage wohl das Highlight der bisherigen Saison war. Der FSV nahm erstmals – und gleichzeitig denkbar knapp – drei Punkte gegen die Solinger mit. Die darauffolgende Niederlage gegen Abstiegskandidat SG Hackenberg war mit Sicherheit ein unerwarteter Tiefpunkt für Erdim Soysals Schützlinge, gleichzeitig allerdings auch ein Weckruf: Die folgenden drei Ligaspiele entschieden die Grün-Weißen für sich – mit einem herausragenden Torverhältnis von 17:1. Der kommende Gegner ist zugleich der Vohwinkel-Bezwinger Viktoria Wuppertal. Sollte Solingen jedoch seine Form beibehalten, dürften auch bei der Viktoria drei Punkte drin sein.

Das Fazit nach dem zwölften Spieltag: Vier Mannschaften haben sich vom Rest der Liga abgesetzt und scheinen ihr eigenes Süppchen zu kochen. Reusrath ist die überragende Mannschaft, hat sich in den letzten Wochen jedoch auch den einen oder anderen Patzer erlaubt. Ob alle vier dieses Niveau über eine ganze Saison halten können oder sich doch noch eine andere Mannschaft mit einem perfekten Lauf in die elitäre Spitzengruppe dazugesellt, wird sich zeigen.