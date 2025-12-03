Enges Rennen: Spielertrainer Toptorjäger in Donau/Isar Kreisklassen

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Kreisklassen Donau/Isar in der Saison 2025/26. Wer liegt zur Winterpause an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Der aktuelle Toptorjäger der Kreisklassen Donau/Isar kommt vom SV Eitensheim. Benedikt Vollnhals erzielte in der laufenden Saison bereits 17 Treffer. Als Spielertrainer befindet er sich mit seiner Mannschaft auf dem zweiten Platz und spielt in der zweiten Saisonhälfte um den Aufstieg in die Kreisliga.

Sein erster Verfolger kommt vom SV Eichenried aus der Kreisklasse Donau/Isar 4. 16 Treffer erzielte Korbinian Lommer und ist damit nah dran am Führenden. Lommer spielt eine starke Saison und steht nach zwölf Einsätzen bei 27 Scorern.