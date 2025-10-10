Enges Rennen in Ostwürttemberg: Die Spitzenplätze trennen nur 5 Punkte

---



Die zweite Mannschaft der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach empfängt mit dem SSV Aalen ein formstarkes Team aus dem oberen Mittelfeld. Beide Mannschaften haben in den letzten Wochen an Stabilität gewonnen: Hofherrnweiler II feierte zwei Siege in Folge, Aalen meldete sich mit einem souveränen 3:0 gegen Durlangen zurück. In der Tabelle trennen beide Teams nur drei Punkte – der Sieger dieses Duells könnte den Anschluss an die Top fünf herstellen. Hofherrnweiler vertraut auf seine starke Offensive um Jonas Gansner, während Aalen auf Kompaktheit und Umschaltspiel setzt.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr FC Durlangen Durlangen TV Neuler TV Neuler 15:00 PUSH



Abstiegskampf pur: Der FC Durlangen (10.) trifft auf den TV Neuler (12.), beide mit schwankender Form und dem Druck, nachzulegen. Durlangen wartet seit drei Spielen auf einen Sieg, Neuler hat zuletzt trotz starker Moral gegen Nattheim verloren. Mit nur zwei Punkten Abstand voneinander steht viel auf dem Spiel – der Verlierer könnte in den Abstiegsstrudel geraten. Besonders die Defensivreihen beider Teams müssen sich stabilisieren, um die drohende Krise abzuwenden.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr TSV Böbingen Böbingen Sportfreunde Lorch SF Lorch 15:00 live PUSH



Der TSV Böbingen empfängt die Sportfreunde Lorch – ein Aufeinandertreffen zweier Teams, die dringend einen Befreiungsschlag brauchen. Böbingen ist seit drei Spielen ohne Sieg, Lorch holte immerhin ein 1:1 gegen Heldenfingen/Heuchlingen. Beide Mannschaften haben bislang zu oft Punkte leichtfertig verschenkt und rangieren in der unteren Tabellenhälfte. Mit einem Erfolg könnten sie sich zumindest vorübergehend aus der gefährlichen Zone befreien.



Für die SG Heldenfingen/Heuchlingen (14.) steht gegen den Tabellenvierten Germania Bargau eine Herkulesaufgabe bevor. Bargau kommt mit dem Rückenwind eines 4:1-Sieges gegen Schwabsberg-Buch und zählt zu den formstärksten Teams der Liga. Die SG hat bislang nur einmal gewonnen und muss nun aufpassen, nicht weiter den Anschluss zu verlieren. Doch zu Hause will das Team von Trainer Patrick Rupp entschlossen dagegenhalten, auch wenn Bargau mit seiner Offensivpower um Nico Göggel klare Favoritenrolle genießt.



Das Spitzenspiel des Spieltags steigt in Buch: Der Tabellenzweite DJK Schwabsberg-Buch empfängt die SG Bettringen, die zuletzt gegen Dorfmerkingen II mit 2:4 unterlag. Schwabsberg-Buch möchte nach der deutlichen Niederlage in Bargau eine Reaktion zeigen und wieder in die Erfolgsspur finden. Bettringen steckt mitten im dichten Mittelfeld und braucht Punkte, um oben nicht den Anschluss zu verlieren. Für beide Teams ist es ein richtungsweisendes Duell im Kampf um die vorderen Plätze.



Das Duell zwischen Dorfmerkingen II (3.) und Hüttlingen (6.) verspricht Tempo und Tore: Beide Teams stehen für Offensivfußball, beide gewannen am vergangenen Wochenende. Dorfmerkingen setzte sich mit 4:2 gegen Bettringen durch, Hüttlingen feierte ein 2:0 über Unterkochen. Während die Zweite des Oberligisten weiter auf Tuchfühlung zur Spitze bleibt, will Hüttlingen den nächsten Schritt nach oben machen. Kleinigkeiten dürften in dieser Partie über Sieg und Niederlage entscheiden.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr FV 08 Unterkochen Unterkochen TSG Schnaitheim Schnaitheim 15:00 PUSH



Der FV 08 Unterkochen (8.) empfängt die TSG Schnaitheim (13.) – ein Spiel, das klarer aussieht, als es ist. Unterkochen zeigte sich zuletzt solide, verlor aber in Hüttlingen mit 0:2. Schnaitheim hingegen kämpft nach schwachem Saisonstart um jeden Punkt und muss dringend mehr defensive Stabilität zeigen. Mit einem Erfolg könnte der Aufsteiger neuen Mut schöpfen, während Unterkochen den Anschluss an die Spitzengruppe sucht.

