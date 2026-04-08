Enges Rennen in Münchens Kreisklassen – Hilz und Jorgic gleichauf

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Münchner Kreisklassen in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
17 Spiele 25 Tore – Zahlen, die für sich sprechen. Nicolas Hilz führt in den Kreisklassen München weiterhin im Rennen um die 15 Kästen Erdinger. Die Konkurrenz rückte ihm in den vergangenen Woche immer näher. Die Spannung um die Torjägerkrone ist groß.
Hilz größter Konkurrent kommt auch aus der Kreisklasse 5 und läuft für Hajduk München auf. Marko Jorgic teilt sich Platz eins mit Hilz und kommt auch auf überragende 25 Saisontore in der Kreisklasse.
Das Podium im Rennen um die Torjägerkrone wird von Filip Martinovic komplettiert. Für den SV Gartenstadt München kommt der Angreifer auf 24 Treffer und setzt das Führungsduo unter Druck. Im März erzielte er sechs Tore in drei Spiele und konnte seine Torausbeute so weiter verbessern.
1. Nicolas Hilz, FC Phönix München II, Kreisklasse 5: 25 Tore
1. Marko Jorgic, Hajduk München, Kreisklasse 5: 25 Tore
3. Filip Martinovic, SV Gartenstadt Trudering, Kreisklasse 5: 24 Tore
4. Semir Ljumani, BSC Sendling München, Kreisklasse 4: 23 Tore
5. Sebastian Nappo, SV Gartenstadt Trudering, Kreisklasse 5: 22 Tore
5. Nemanja Rancic, Münchner Kicker, Kreisklasse 3: 22 Tore
7. Robert Schmidt, SV Waldeck-Obermenzing München II, Kreisklasse 3: 21 Tore
7. Sven Scheurer, SV-DJK Taufkirchen, Kreisklasse 5: 21 Tore
9. Danny Hahne, ATSV Kirchseeon, Kreisklasse 6: 20 Tore
9. Mirza Dzafic, FC Bosna i Hercegovina München, Kreisklasse 4: 20 Tore und ein weiterer Spieler mit 20 Toren.
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