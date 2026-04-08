Enges Rennen in Münchens Kreisklassen – Hilz und Jorgic gleichauf

Nicolas Hilz (mi.) führt die Torjägerliste weiter an, Marko Jorgic (li.) konnte mit Hilz gleichziehen. – Foto: FuPa

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Münchner Kreisklassen in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

17 Spiele 25 Tore – Zahlen, die für sich sprechen. Nicolas Hilz führt in den Kreisklassen München weiterhin im Rennen um die 15 Kästen Erdinger. Die Konkurrenz rückte ihm in den vergangenen Woche immer näher. Die Spannung um die Torjägerkrone ist groß.

Hilz größter Konkurrent kommt auch aus der Kreisklasse 5 und läuft für Hajduk München auf. Marko Jorgic teilt sich Platz eins mit Hilz und kommt auch auf überragende 25 Saisontore in der Kreisklasse.