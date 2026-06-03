Enges Rennen in drei Ligen – Die Torjäger der A-Ligen in der Übersicht Von Aachen bis Sieg – Die treffsichersten Angreifer der Saison 2025/26 im Überblick von Benedikt Hitze · Heute, 10:26 Uhr · 0 Leser

Dominik Leone ist in seinen Konkurrenten entsprungen – Foto: M P visulas

Wir haben einen Blick in die Statistiken geworfen und die Top-Performer der Kreisliga A-Ligen zusammengestellt.

Kreisliga A Aachen 1. Jaspar Minderjahn (VfL Vichttal II): 28 Tore und 13 Vorlagen in 29 Spielen

2. Mohamed Koubaa (Eschweiler SG): 23 Tore und 20 Vorlagen in 29 Spielen

3. Nick Krückels (VfL Vichttal II): 23 Tore und 18 Vorlagen in 28 Spielen

4. René Hemforth (Eintracht Verlautenheide II): 23 Tore und 6 Vorlagen in 27 Spielen

5. Marius Motter (SV Rott): 22 Tore und 10 Vorlagen in 24 Spielen Kreisliga A Berg 1. Sam Kirschsieper (VfR Wipperfürth): 32 Tore und 25 Vorlagen in 29 Spielen

2. Jan Mortsiefer (TuS Bröltal): 30 Tore und 14 Vorlagen in 27 Spielen

3. Raul Elias Yorganci (VfR Wipperfürth): 19 Tore und 17 Vorlagen in 24 Spielen

4. Marc Velten (Union Biesfeld): 18 Tore und 10 Vorlagen in 27 Spielen

5. Gian-Luca Schröder (SV Rösrath): 17 Tore und 6 Vorlagen in 27 Spielen

Kreisliga A Bonn 1. Rosario Kaufmann (Hertha Buschhoven): 28 Tore und 4 Vorlagen in 29 Spielen

2. Maximilian Engels (SV Wachtberg): 27 Tore und 7 Vorlagen in 26 Spielen

3. Thomas Weißkopf (SV Ennert): 26 Tore und 15 Vorlagen in 24 Spielen

4. Jasper Carl Wohlenberg (Fortuna Bonn II): 25 Tore und 4 Vorlagen in 20 Spielen

5. Tim Stein (SV Ippendorf): 24 Tore und 17 Vorlagen in 27 Spielen Kreisliga A Düren 1. Marvin Kornetzky (BC Oberzier): 25 Tore und 10 Vorlagen in 29 Spielen

2. Berkay Sisman (Schwarz-Weiß Düren): 24 Tore und 8 Vorlagen in 18 Spielen

3. Alexander Hürtgen (DJK Viktoria Golzheim): 19 Tore und 17 Vorlagen in 26 Spielen

4. Pascal Schneider (Borussia Freialdenhoven): 19 Tore und 11 Vorlagen in 24 Spielen

5. Luis Kugel (Jugendsport Wenau): 19 Tore und 9 Vorlagen in 25 Spielen