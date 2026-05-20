Enges Rennen in drei Ligen – Die Torjäger der A-Ligen in der Übersicht

Wir haben einen Blick in die Statistiken geworfen und die Top-Performer der Kreisliga A-Ligen zusammengestellt.
Kreisliga A Aachen
1. Jaspar Minderjahn (VfL Vichttal II): 27 Tore und 11 Vorlagen in 27 Spielen
2. Mohamed Koubaa (Eschweiler SG): 22 Tore und 18 Vorlagen in 27 Spielen
3. René Hemforth (Eintracht Verlautenheide II): 21 Tore und 5 Vorlagen in 25 Spielen
4. Nick Krückels (VfL Vichttal II): 20 Tore und 18 Vorlagen in 26 Spielen
5. Marius Motter (SV Rott): 20 Tore und 10 Vorlagen in 23 Spielen
Kreisliga A Berg
1. Sam Kirschsieper (VfR Wipperfürth): 31 Tore und 23 Vorlagen in 27 Spielen
2. Jan Mortsiefer (TuS Bröltal): 29 Tore und 12 Vorlagen in 26 Spielen
3. Raul Elias Yorganci (VfR Wipperfürth): 19 Tore und 17 Vorlagen in 24 Spielen
4. Marc Velten (Union Biesfeld): 18 Tore und 10 Vorlagen in 27 Spielen
5. Gian-Luca Schröder (SV Rösrath): 17 Tore und 6 Vorlagen in 27 Spielen
Kreisliga A Bonn
1. Maximilian Engels (SV Wachtberg): 27 Tore und 7 Vorlagen in 25 Spielen
2. Thomas Weißkopf (SV Ennert): 26 Tore und 15 Vorlagen in 23 Spielen
3. Jasper Carl Wohlenberg (Fortuna Bonn II): 25 Tore und 4 Vorlagen in 20 Spielen
4. Tim Stein (SV Ippendorf): 24 Tore und 17 Vorlagen in 26 Spielen
5. Christian Beetz (FC Pech): 24 Tore und 3 Vorlagen in 20 Spielen
Kreisliga A Düren
1. Berkay Sisman (Schwarz-Weiß Düren): 24 Tore und 8 Vorlagen in 16 Spielen
2. Marvin Kornetzky (BC Oberzier): 22 Tore und 10 Vorlagen in 27 Spielen
3. Pascal Schneider (Borussia Freialdenhoven): 19 Tore und 11 Vorlagen in 24 Spielen
4. Alexander Hürtgen (DJK Viktoria Golzheim): 18 Tore und 15 Vorlagen in 24 Spielen
5. Luis Kugel (Jugendsport Wenau): 18 Tore und 8 Vorlagen in 24 Spielen
Kreisliga A Euskirchen
1. Max Hofmann (SSV Golbach): 28 Tore und 12 Vorlagen in 23 Spielen
2. Tim Breuer (TSV Schönau): 26 Tore und 3 Vorlagen in 22 Spielen
3. Paul Doppelfeld (SG Flamersheim): 23 Tore und 19 Vorlagen in 22 Spielen
4. Dominik Vilz (SG Dahlem): 19 Tore und 3 Vorlagen in 16 Spielen
5. Arber Kryeziu (TuS Vernich): 16 Tore und 4 Vorlagen in 22 Spielen
Kreisliga A Heinsberg
1. Thomas Schmidt (FC Dynamo Erkelenz): 32 Tore und 15 Vorlagen in 26 Spielen
2. Maurice Winkens (SV Breberen): 25 Tore und 10 Vorlagen in 22 Spielen
3. Philipp Heinrichs (FSV Geilenkirchen): 22 Tore und 10 Vorlagen in 21 Spielen
4. Maik Römer (Union Schafhausen II): 21 Tore und 5 Vorlagen in 24 Spielen
5. Tim Janes (SG Union Würm-Lindern): 19 Tore und 6 Vorlagen in 23 Spielen
Kreisliga A Köln
1. Julien Gromann (VfL Poll): 20 Tore und 6 Vorlagen in 27 Spielen
2. Ahmed Abu Affan (Casa Espana): 18 Tore und 7 Vorlagen in 22 Spielen
3. Felix Tolksdorf (DJK Südwest II): 17 Tore und 7 Vorlagen in 25 Spielen
4. Marvin Plenker (SV Gremberg): 16 Tore und 5 Vorlagen in 22 Spielen
5. Niko Kuhn (SC Volkhoven): 15 Tore und 25 Vorlagen in 27 Spielen
Kreisliga A Rhein-Erft
1. Dominik Leone (RG Wesseling): 35 Tore und 10 Vorlagen in 26 Spielen
2. Robin Semrau (Bedburger BV): 23 Tore und 5 Vorlagen in 24 Spielen
3. Leon Alexander Wieland (Bedburger BV): 20 Tore und 8 Vorlagen in 27 Spielen
4. Lovre Hrgota (SV Rheidt): 17 Tore und 13 Vorlagen in 26 Spielen
5. Luca Stumpf (TSV Weiss): 17 Tore und 6 Vorlagen in 23 Spielen
Kreisliga A Sieg
1. Michael Fischer (TuS Winterscheid): 30 Tore und 12 Vorlagen in 26 Spielen
2. Besmir Simnica (SV Fortuna Müllekoven): 24 Tore und 13 Vorlagen in 26 Spielen
3. Blerton Ademi (SV Rot-Weiß Hütte): 18 Tore und 15 Vorlagen in 25 Spielen
4. Sinan Nadaroglu (Inter Troisdorf): 18 Tore und 10 Vorlagen in 21 Spielen
5. Manuel Jäger (1. FC Spich II): 16 Tore und 8 Vorlagen in 25 Spielen