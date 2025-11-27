Enges Rennen in der Bezirksliga Ost – Opara und Sontheim gleichauf

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bezirksliga Ost in der Saison 2025/26. Wer liegt zum Start der Winterpause an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Mike Opara und der VfB Forstinning sind in der Bezirksliga Ost weiter nicht zu stoppen. Der Landesliga-Absteiger ist immer noch ungeschlagen, Opara führt die Torjägerliste weiter an. Zwar blieb der Angreifer in den letzten drei Partien ohne eigenen Treffer, seine 15 erzielten Tore sind dennoch weiter der Bestwert.

Ebenfalls 15 Tore erzielte der härteste Konkurrent von Opara. Josef Sontheim, der die 15 Kästen Erdinger in der vergangenen Saison gewinnen konnte, zeigt sich erneut in Topform. Auch dank seiner Treffer grüßt der SV Miesbach von Rang fünf der Bezirksliga Ost.