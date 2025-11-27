Enges Rennen in der Bezirksliga Ost – Opara und Sontheim gleichauf

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bezirksliga Ost in der Saison 2025/26. Wer liegt zum Start der Winterpause an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Mike Opara und der VfB Forstinning sind in der Bezirksliga Ost weiter nicht zu stoppen. Der Landesliga-Absteiger ist immer noch ungeschlagen, Opara führt die Torjägerliste weiter an. Zwar blieb der Angreifer in den letzten drei Partien ohne eigenen Treffer, seine 15 erzielten Tore sind dennoch weiter der Bestwert.
Ebenfalls 15 Tore erzielte der härteste Konkurrent von Opara. Josef Sontheim, der die 15 Kästen Erdinger in der vergangenen Saison gewinnen konnte, zeigt sich erneut in Topform. Auch dank seiner Treffer grüßt der SV Miesbach von Rang fünf der Bezirksliga Ost.
Mit Antonio Saponaro schafft es aktuell auch ein Stürmer des FC Aschheim auf das Treppchen. Saponaro konnte 13 Treffer für den Tabellenzweiten erzielen. Die Mannschaft um Diego Contento ist der heißeste Verfolger von Ligaprimus VfB Forstinning, liegt zur Winterpause aber sechs Punkte hinter dem Tabellenführer. Aschheim hat ein Spiel weniger auf dem Konto.
1. Mike Opara, VfB Forstinning: 15 Tore
1. Josef Sontheim, SV Miesbach: 15 Tore
3. Antonio Saponaro, FC Aschheim: 13 Tore
4. Dzemo Sefidanoski, VfB Forstinning: 11 Tore
5. Leon Eicher, TSV Dorfen: 10 Tore
6. Maximilian Hotz, TSV Zorneding: 9 Tore
6. Didier Nguelefack, FC Aschheim: 9 Tore
8. Sanel Sehric, SB DJK Rosenheim: 8 Tore
9. Leonit Vokrri, SB DJK Rosenheim: 7 Tore
9. Christoph Scheitzeneder, SV Aschau/Inn: 7 Tore
und vier weitere Spieler mit sieben Toren.
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
Die Anzahl deiner Treffer stimmt nicht?
Dann melde dich bei uns als Vereinsverwalter an: So wirst du Vereinsverwalter!