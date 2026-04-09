Enges Rennen in den Kreisligen: Peter weiter vorne

Gina Peter (mi.) führt die Torjägerliste weiter knapp an. – Foto: FuPa

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützinnen der Frauen-Kreisligen in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Drei Spiele, sechs Tore. Im März lief bei Gina Peter alles nach Plan. Die Torjägerin des SV Geroldshausen führt weiter im Rennen um die 15 Kästen Erdinger. In der laufenden Saison kommt Peter bereits auf 16 Treffer.

Zwei Konkurrentinen befinden sich dicht auf den Fersen von Peter. Lisa Schmölzl erzielte zuletzt gegen den FC Real Kreuth einen Hattrick und befindet sich damit auf Platz zwei. Sie erzielte bereits 15 Saisontore und befindet sich voll im Rennen um die Torjägerkrone.