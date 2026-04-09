Enges Rennen in den Kreisligen: Peter weiter vorne

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützinnen der Frauen-Kreisligen in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Drei Spiele, sechs Tore. Im März lief bei Gina Peter alles nach Plan. Die Torjägerin des SV Geroldshausen führt weiter im Rennen um die 15 Kästen Erdinger. In der laufenden Saison kommt Peter bereits auf 16 Treffer.
Zwei Konkurrentinen befinden sich dicht auf den Fersen von Peter. Lisa Schmölzl erzielte zuletzt gegen den FC Real Kreuth einen Hattrick und befindet sich damit auf Platz zwei. Sie erzielte bereits 15 Saisontore und befindet sich voll im Rennen um die Torjägerkrone.
Auf 15 Treffer kommt auch Julia Keller. Mit dem TSV 1860 München I grüßt Keller in der Kreisliga München vom Platz an der Sonne. Die Löwinen befinden sich auf bestem Weg zur Meisterschaft.
1. Gina Peter, SV Geroldshausen, Kreisliga 4: 16 Tore
2. Lisa Schmölzl, SG SpVgg Wildenroth/FC Aich, Kreisliga 2: 15 Tore
2. Julia Keller, TSV 1860 München I, Kreisliga 1: 15 Tore
4. Kira Winter, TSV 1860 München I, Kreisliga 1: 13 Tore
5. Lisa Maier, TSV Altenmarkt/Alz, Kreisliga 3: 12 Tore
5. Sarah Dünkel, FC Teutonia München I, Kreisliga 1: 12 Tore
5. Svenja Horlbeck, TSV Eintracht Karlsfeld, Kreisliga 1: 12 Tore
8. Lorena Cipolla, TSV München-Solln, Kreisliga 1: 11 Tore
8. Lena Zaindl, FC Ampertal Untebruck, Kreisliga 4: 11 Tore
8. Maxine Hausler, SV Dornach, Kreisliga 1: 11 Tore
und eine weitere Spielerin mit elf Toren.
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
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