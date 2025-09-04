Enges Rennen im Verbandsliga-Mittelfeld, Aufsteiger brauchen Punkte

Nach vier Spieltagen haben sich Young Boys Reutlingen, FC Holzhausen und die beiden Verfolger TSV Berg sowie TSV Oberensingen als Spitzenkräfte der Verbandsliga etabliert. Während die Spitze nahezu makellos auftritt, kämpfen Aufsteiger wie VfB Friedrichshafen oder TSV Weilimdorf noch um erste Punkte. Auch im Tabellenkeller sind spannende Duelle zu erwarten, bei denen Teams wie Sportfreunde Schwäbisch Hall oder FC Esslingen dringend Zähler benötigen.
Schwäbisch Hall ist mit vier Punkten und einer durchwachsenen Bilanz von 4:10 Toren bisher nur im unteren Mittelfeld vertreten. Friedrichshafen wartet als Aufsteiger noch auf den ersten Sieg und steht bei nur einem Punkt. Ein schwieriges Spiel für beide Teams, die auf Zähler drängen.
Fellbach belegt derzeit den fünften Platz mit sechs Punkten aus drei Spielen. Esslingen hat bislang nur drei Punkte und 8:17 Tore und sucht dringend einen Erfolg, um sich aus dem Tabellenkeller zu befreien. Heimvorteil könnte entscheidend sein.
Ehingen-Süd ist nach vier Spielen mit fünf Punkten im Mittelfeld der Tabelle. Oberensingen hat neun Punkte und ein Torverhältnis von 11:4 und zählt zu den Aufstiegsanwärtern. Ein Spiel, das für Spannung an der Tabellenspitze sorgt.
Der Tabellendritte TSV Berg (9 Punkte, 13:4 Tore) empfängt Hofherrnweiler-Unterrombach, das mit vier Punkten im unteren Mittelfeld steht. Ein Duell zwischen einem der Top-Teams und einem Konkurrenten um den Klassenerhalt.
Holzhausen rangiert aktuell auf Platz zwei mit zehn Punkten und einem Torverhältnis von 12:1. Waiblingen liegt mit vier Punkten auf Rang acht. Die Gastgeber gelten klar als Favorit, wollen ihre starke Serie fortsetzen.
Rottenburg hat nach drei Spielen drei Punkte und ein Torverhältnis von 7:9. Heilbronn liegt mit vier Punkten knapp davor. Ein Duell zweier Teams aus der unteren Tabellenhälfte, bei dem jeder Punkt zählt.
Weilimdorf (3 Punkte, 10:13 Tore) empfängt Tübingen (4 Punkte, 4:8 Tore). Beide Teams suchen nach einem positiven Ergebnis, um den Anschluss an das Mittelfeld zu schaffen.
Young Boys Reutlingen führen die Liga mit vier Siegen und 13:7 Toren an. Dorfmerkingen hat bisher vier Punkte aus vier Spielen. Die Gastgeber sind klarer Favorit, wollen ihre makellose Bilanz weiter ausbauen.
