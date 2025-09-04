 2025-09-03T11:53:45.970Z

Enges Rennen im Verbandsliga-Mittelfeld, Aufsteiger brauchen Punkte

Verbandsliga Württemberg: Die Übersicht aller Partien des 5. Spieltags

Nach vier Spieltagen haben sich Young Boys Reutlingen, FC Holzhausen und die beiden Verfolger TSV Berg sowie TSV Oberensingen als Spitzenkräfte der Verbandsliga etabliert. Während die Spitze nahezu makellos auftritt, kämpfen Aufsteiger wie VfB Friedrichshafen oder TSV Weilimdorf noch um erste Punkte. Auch im Tabellenkeller sind spannende Duelle zu erwarten, bei denen Teams wie Sportfreunde Schwäbisch Hall oder FC Esslingen dringend Zähler benötigen.

Sa., 06.09.2025, 14:00 Uhr
Sportfreunde Schwäbisch Hall
Sportfreunde Schwäbisch HallSpf. S.-Hall
VfB Friedrichshafen
VfB FriedrichshafenVfB FN
14:00

Schwäbisch Hall ist mit vier Punkten und einer durchwachsenen Bilanz von 4:10 Toren bisher nur im unteren Mittelfeld vertreten. Friedrichshafen wartet als Aufsteiger noch auf den ersten Sieg und steht bei nur einem Punkt. Ein schwieriges Spiel für beide Teams, die auf Zähler drängen.

Sa., 06.09.2025, 15:00 Uhr
SV Fellbach
SV FellbachSV Fellbach
FC Esslingen
FC EsslingenFC Esslingen
15:00

Fellbach belegt derzeit den fünften Platz mit sechs Punkten aus drei Spielen. Esslingen hat bislang nur drei Punkte und 8:17 Tore und sucht dringend einen Erfolg, um sich aus dem Tabellenkeller zu befreien. Heimvorteil könnte entscheidend sein.

Sa., 06.09.2025, 15:30 Uhr
SSV Ehingen-Süd
SSV Ehingen-SüdEhingen-Süd
TSV Oberensingen
TSV OberensingenOberensingen
15:30

Ehingen-Süd ist nach vier Spielen mit fünf Punkten im Mittelfeld der Tabelle. Oberensingen hat neun Punkte und ein Torverhältnis von 11:4 und zählt zu den Aufstiegsanwärtern. Ein Spiel, das für Spannung an der Tabellenspitze sorgt.

Sa., 06.09.2025, 15:30 Uhr
TSV Berg
TSV BergTSV Berg
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
TSG Hofherrnweiler-UnterrombachHofherrnw.
15:30

Der Tabellendritte TSV Berg (9 Punkte, 13:4 Tore) empfängt Hofherrnweiler-Unterrombach, das mit vier Punkten im unteren Mittelfeld steht. Ein Duell zwischen einem der Top-Teams und einem Konkurrenten um den Klassenerhalt.

Sa., 06.09.2025, 15:30 Uhr
FC Holzhausen
FC HolzhausenHolzhausen
FSV Waiblingen
FSV WaiblingenFSV Waiblin.
15:30

Holzhausen rangiert aktuell auf Platz zwei mit zehn Punkten und einem Torverhältnis von 12:1. Waiblingen liegt mit vier Punkten auf Rang acht. Die Gastgeber gelten klar als Favorit, wollen ihre starke Serie fortsetzen.

Sa., 06.09.2025, 15:30 Uhr
FC Rottenburg
FC RottenburgRottenburg
VfR Heilbronn
VfR HeilbronnVfR Heilbr.
15:30

Rottenburg hat nach drei Spielen drei Punkte und ein Torverhältnis von 7:9. Heilbronn liegt mit vier Punkten knapp davor. Ein Duell zweier Teams aus der unteren Tabellenhälfte, bei dem jeder Punkt zählt.

Sa., 06.09.2025, 15:30 Uhr
TSV Weilimdorf
TSV WeilimdorfWeilimdorf
TSG Tübingen
TSG TübingenTSG Tübingen
15:30live

Weilimdorf (3 Punkte, 10:13 Tore) empfängt Tübingen (4 Punkte, 4:8 Tore). Beide Teams suchen nach einem positiven Ergebnis, um den Anschluss an das Mittelfeld zu schaffen.

So., 07.09.2025, 16:00 Uhr
Young Boys Reutlingen
Young Boys ReutlingenYoung Boys R
Sportfreunde Dorfmerkingen
Sportfreunde DorfmerkingenDorfmerking.
16:00

Young Boys Reutlingen führen die Liga mit vier Siegen und 13:7 Toren an. Dorfmerkingen hat bisher vier Punkte aus vier Spielen. Die Gastgeber sind klarer Favorit, wollen ihre makellose Bilanz weiter ausbauen.

