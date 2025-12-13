Enges Rennen im Tabellenkeller, Schlebusch will Lauf fortsetzen

Die vergangenen vier Liga-Partien verlor die Spielvereinigung Flittard und rutschte somit in den Tabellenkeller ab. Nur noch zwei Punkte trennen die Mannschaft von Angelo Mazza von einem direkten Abstiegsplatz. Am kommenden Spieltag geht es gegen den punktgleichen TuS Mondorf.

"Auf das Spiel gegen Mondorf blicke ich wie immer optimistisch. Wir wissen, dass wir über unsere Grenze gehen müssen und die Dinge im Spiel inhaltlich und mit nötiger Konzentration umsetzen müssen", erklärte der Cheftrainer Flittards mit Blick auf die Partie. Über den kommenden Gegner sagte er: "Mondorf erwarten wir sehr körperbetont und mit mannschaftlicher Geschlossenheit. Auch vorne besitzen sie guten Speed und individuelle Fähigkeiten, die sie versuchen immer wieder einzusetzen."

Im Hinblick auf die Tabelle ist das Duell für beide Teams von großer Bedeutung. "Es wird das erste K.O-Spiel für uns sein, da wir auf Strecke gesehen nichts mit der Abstiegsregion zu tun hatten", äußerte Mazza.

Nach einem starken Saisonbeginn musste seine Mannschaft einige Niederlagen einstecken und wartet nun schon seit vier Partien auf einen Punktgewinn. Der Übungsleiter verriet wie seine Truppe aus der Krise entkommen kann. "Wir müssen und werden die Situation annehmen und uns dort herausarbeiten - das geht im Kollektiv, mit nötiger Ruhe und Geduld." Er fügte noch hinzu: "Es war klar, dass wir mit diesem XXL-Umbruch die eine oder andere Talfahrt haben werden. Wir sind eine sehr junge Mannschaft, die jetzt noch vielleicht das eine oder andere Lehrgeld gezahlt hat, aber wir werden an den Dingen arbeiten und haben uns in dieser Saison schon einmal herausgekämpft. Damit wollen wir Sonntag wieder beginnen."

Der Sieger der Partie könnte sich zunächst einmal aus dem Tabellenkeller verabschieden und würde nicht in der roten Zone überwintern.

Brauweiler in Verfolgerposition

Durch das Remis am vergangenen Spieltag erhöhte Neunkirchen den Abstand auf den SV Grün-Weiss Brauweiler um zwei Punkte. Vier Zähler trennen beide Mannschaften aktuell. Für die Grün-Weissen muss im kommenden Duell gegen den FV Wiehl also ein Sieg her um den Abstand nicht noch größer werden zu lassen. Die Gäste reisen allerdings mit viel Selbstvertrauen an, denn der FV ist seit fünf Liga-Spielen ungeschlagen. "Die Vorzeichen sind für mich eindeutig. Wiehl hat in der Tabelle Plätze gut gemacht und wird mit Sicherheit alles daran setzen die aktuelle Position zu behalten. Gleichzeitig geht es für uns darum den Abstand nach oben und den Abstand auf Platz Drei gleich zu halten. Das bedeutet wir brauchen drei Punkte", erklärte Tuna Bilgin, Cheftrainer des SV. Weiter führte er aus: "Wir haben ein Spiel, das uns alles abverlangen wird. Wir werden einen Gegner haben, der uns das Leben schwer machen wird. Aber wir werden das Spiel angehen wie jedes andere in der Saison. Wir werden uns nicht zu sehr am Gegner orientieren." Mit 29 Punkten aus 14 Partien spielt seine Mannschaft eine starke Saison und steht daher verdient auf dem zweiten Platz. Mit einem letzten Sieg vor der Winterpause wollen Bilgin und sein Team einen starken Saisonabschnitt beenden. "Wir werden versuchen unser Spiel auf den Platz zu bringen. Die Jungs freuen sich sehr auf das Spiel - vor allem nach dem Spiel letzte Woche wollen wir wieder drei Punkte holen. Wir wissen um die Schwierigkeit der Aufgabe - am Ende werden wir alles auf dem Platz lassen und hoffentlich die drei Punkte in Brauweiler behalten können. Mit einem Heimdreier würde sich der SV mit einem gelungenen Abschluss in die Pause verabschieden. Wiehl könnte mit einem Erfolg aus dem Tabellenkeller klettern und den Trend bestätigen. Die weiteren Partien:

Der Fünftplatzierte SC Borussia Lindenthal-Hohenlind trifft auf den Drittplatzierten SSV Homburg-Nümbrecht. Sieben Punkte holten die Gäste aus den vergangenen drei Spielen und kletterten somit bis auf den dritten Platz. Diesen wollen sie mit einem Sieg am kommenden Spieltag gegen den SC verteidigen. Die Borussia wartet hingegen seit drei Liga-Partien auf einen Dreier und rutschte dadurch auf den fünften Rang ab. Mit einem Heimerfolg gegen Nümbrecht könnte Hohenlind allerdings auf Platz Drei klettern und sich zeitgleich auch am SSV vorbei schieben.

