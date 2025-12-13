Enges Rennen im Tabellenkeller, Schlebusch will Lauf fortsetzen

Landesliga Mittelrhein Staffel 1: Es steht der letzte Spieltag vor der Winterpause an. Im Tabellenkeller herrscht Spannung, denn gleich sechs Mannschaften kämpfen um einen Nicht-Abstiegsplatz, auf dem sie über den Winter hinweg verweilen können. Liga-Primus FSV SW Neunkirchen-Seelscheid hat den ersten Rang zwar schon sicher, will den Vorsprung allerdings während der Pause bei vier Punkten halten. Das ist der 15. Spieltag:
Die vergangenen vier Liga-Partien verlor die Spielvereinigung Flittard und rutschte somit in den Tabellenkeller ab. Nur noch zwei Punkte trennen die Mannschaft von Angelo Mazza von einem direkten Abstiegsplatz. Am kommenden Spieltag geht es gegen den punktgleichen TuS Mondorf.
"Auf das Spiel gegen Mondorf blicke ich wie immer optimistisch. Wir wissen, dass wir über unsere Grenze gehen müssen und die Dinge im Spiel inhaltlich und mit nötiger Konzentration umsetzen müssen", erklärte der Cheftrainer Flittards mit Blick auf die Partie. Über den kommenden Gegner sagte er: "Mondorf erwarten wir sehr körperbetont und mit mannschaftlicher Geschlossenheit. Auch vorne besitzen sie guten Speed und individuelle Fähigkeiten, die sie versuchen immer wieder einzusetzen."
Im Hinblick auf die Tabelle ist das Duell für beide Teams von großer Bedeutung. "Es wird das erste K.O-Spiel für uns sein, da wir auf Strecke gesehen nichts mit der Abstiegsregion zu tun hatten", äußerte Mazza.
Nach einem starken Saisonbeginn musste seine Mannschaft einige Niederlagen einstecken und wartet nun schon seit vier Partien auf einen Punktgewinn. Der Übungsleiter verriet wie seine Truppe aus der Krise entkommen kann. "Wir müssen und werden die Situation annehmen und uns dort herausarbeiten - das geht im Kollektiv, mit nötiger Ruhe und Geduld." Er fügte noch hinzu: "Es war klar, dass wir mit diesem XXL-Umbruch die eine oder andere Talfahrt haben werden. Wir sind eine sehr junge Mannschaft, die jetzt noch vielleicht das eine oder andere Lehrgeld gezahlt hat, aber wir werden an den Dingen arbeiten und haben uns in dieser Saison schon einmal herausgekämpft. Damit wollen wir Sonntag wieder beginnen."
Der Sieger der Partie könnte sich zunächst einmal aus dem Tabellenkeller verabschieden und würde nicht in der roten Zone überwintern.
Durch das Remis am vergangenen Spieltag erhöhte Neunkirchen den Abstand auf den SV Grün-Weiss Brauweiler um zwei Punkte. Vier Zähler trennen beide Mannschaften aktuell. Für die Grün-Weissen muss im kommenden Duell gegen den FV Wiehl also ein Sieg her um den Abstand nicht noch größer werden zu lassen. Die Gäste reisen allerdings mit viel Selbstvertrauen an, denn der FV ist seit fünf Liga-Spielen ungeschlagen.
"Die Vorzeichen sind für mich eindeutig. Wiehl hat in der Tabelle Plätze gut gemacht und wird mit Sicherheit alles daran setzen die aktuelle Position zu behalten. Gleichzeitig geht es für uns darum den Abstand nach oben und den Abstand auf Platz Drei gleich zu halten. Das bedeutet wir brauchen drei Punkte", erklärte Tuna Bilgin, Cheftrainer des SV. Weiter führte er aus: "Wir haben ein Spiel, das uns alles abverlangen wird. Wir werden einen Gegner haben, der uns das Leben schwer machen wird. Aber wir werden das Spiel angehen wie jedes andere in der Saison. Wir werden uns nicht zu sehr am Gegner orientieren."
Mit 29 Punkten aus 14 Partien spielt seine Mannschaft eine starke Saison und steht daher verdient auf dem zweiten Platz. Mit einem letzten Sieg vor der Winterpause wollen Bilgin und sein Team einen starken Saisonabschnitt beenden. "Wir werden versuchen unser Spiel auf den Platz zu bringen. Die Jungs freuen sich sehr auf das Spiel - vor allem nach dem Spiel letzte Woche wollen wir wieder drei Punkte holen. Wir wissen um die Schwierigkeit der Aufgabe - am Ende werden wir alles auf dem Platz lassen und hoffentlich die drei Punkte in Brauweiler behalten können.
Mit einem Heimdreier würde sich der SV mit einem gelungenen Abschluss in die Pause verabschieden. Wiehl könnte mit einem Erfolg aus dem Tabellenkeller klettern und den Trend bestätigen.
Die weiteren Partien:
Der Fünftplatzierte SC Borussia Lindenthal-Hohenlind trifft auf den Drittplatzierten SSV Homburg-Nümbrecht. Sieben Punkte holten die Gäste aus den vergangenen drei Spielen und kletterten somit bis auf den dritten Platz. Diesen wollen sie mit einem Sieg am kommenden Spieltag gegen den SC verteidigen. Die Borussia wartet hingegen seit drei Liga-Partien auf einen Dreier und rutschte dadurch auf den fünften Rang ab. Mit einem Heimerfolg gegen Nümbrecht könnte Hohenlind allerdings auf Platz Drei klettern und sich zeitgleich auch am SSV vorbei schieben.
Nach zwei aufeinanderfolgenden Siegen musste sich der TuS Marialinden am vergangenen Spieltag gegen Bad Honnef wieder geschlagen geben. Trotzdem verschaffte sich Marialinden Luft im Tabellenkeller - zwei Zähler trennen den TuS aktuell von einem direkten Abstiegsplatz. Am kommenden Spieltag wartet der SV Eintracht Hohkeppel II, der mit 19 Punkten im gesicherten Tabellenmittelfeld steht. Um nochmal an die Spitze anknüpfen zu können benötigt die Eintracht einen Dreier, während die Gäste Punkte im unteren Tabellenbereich brauchen.
Unter Heiko Dietz hat der SV Schlebusch zu neuer Stärke gefunden und konnte die vergangenen beiden Spiele gewinnen. Somit gewann seine Mannschaft den Anschluss an das rettende Ufer und benötigt nur noch zwei Zähler um die direkten Abstiegsplätze zu verlassen. Mit einem weiteren Sieg könnte Schlebusch dieses Ziel erreichen. Allerdings hat der SV mit dem FV Bad Honnef einen harten Brocken vor der Brust. Der FV steht aktuell auf dem vierten Rang und ist zudem seit sieben Liga-Partien ungeschlagen. Durch einen Erfolg beim SV wäre der Sprung auf Platz Drei möglich.
Der FSV SW Neunkirchen-Seelscheid wird durch einen Vier-Punkte-Abstand auf Rang Zwei auf dem ersten Tabellenplatz überwintern. Das Ziel für den letzten Spieltag ist daher klar für den FSV: Das Duell gegen den 1.FC Spich gewinnen um den Vorsprung gleichzuhalten. Die Vorzeichen für einen Erfolg des Favoriten stehen dabei gut, denn der FC wartet seit sieben Spielen auf einen Dreier und ist zudem seit vier Duellen punktlos unterwegs. Dadurch fiel Spich bis auf den vorletzten Rang zurück. Um nicht auf einem direkten Abstiegsplatz zu überwintern brauchen die Hausherren einen Sieg.
Das Tabellenschlusslicht aus Bonn empfängt den SC Blau-Weiß Köln. Während die Kölner sich durch sieben Zähler aus den vergangenen drei Partien zunächst einmal aus dem Tabellenkeller verabschiedeten, verlor die Fortuna die vergangenen drei Liga-Begegnungen und steht somit am Tabellenende. Um den Anschluss an das rettende Ufer nicht zu verlieren benötigt der SC Fortuna Bonn wieder etwas Zählbares. Die Blau-Weißen haben derweil die Chance mit einem Erfolg einen Rang nach oben zu klettern.
Nach einer zwischenzeitlich starken Phase musste der SC Rheinbach drei Niederlagen in Folge hinnehmen und rutschte ein paar Plätze runter in der Tabelle. Am kommenden Spieltag geht es gegen den FV Bonn-Endenich, der durch den Sieg im vergangenen Duell gegen Flittard den Abstand zur Spitzengruppe gering hielt. Nur drei Punkte trennen die Bonner von dem dritten Tabellenplatz. Durch das Torverhältnis wäre selbst bei einem Sieg allerdings nur der fünfte Rang in Aussicht für den FV. Der SC braucht zeitgleich einen Erfolg um nicht in den Tabellenkeller zu geraten.