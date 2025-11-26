Enges Rennen erwartet – Herne will Horsthausen stoppen

In der Westfalenliga Staffel 2 trifft am Sonntag um 15:30 Uhr Westfalia Herne im Heimspiel auf die SpVgg Horsthausen.
Herne steht aktuell auf Platz 9 und möchte sich weiter von den Abstiegsrängen lösen. Der 3:2-Erfolg gegen den FC Brünninghausen zuletzt war dafür extrem wichtig und hat dem Traditionsklub neues Selbstvertrauen gegeben. Die Mannschaft zeigte Moral und belohnte sich nach zuvor durchwachsenen Wochen endlich wieder.
Horsthausen dagegen mischt im oberen Tabellenbereich mit und belegt Platz 5. Auch die Gäste reisen mit einem Sieg an. Zuletzt gewannen sie 3:1 bei der SpVgg Hagen 11 und wollen nun den Abstand zur Spitzengruppe weiter verkürzen. Mit bereits 8 Siegen aus 15 Spielen ist der Blick eher Richtung Aufstiegsränge als nach unten gerichtet.
Beide Teams kommen mit Rückenwind und kennen die Wichtigkeit dieser Partie:
Herne muss versuchen noch weiter von den Abstiegsplätzen wegzukommen, während Horsthausen ein Sieg braucht, um weiter oben mitzuspielen.
Ein Duell auf Augenhöhe ist erwartbar.
Expertentipp: Horsthausen spielt besser, verpasst es aber den Siegtreffer zu erzielen: 2:2.