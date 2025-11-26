Enges Rennen erwartet – Herne will Horsthausen stoppen

In der Westfalenliga Staffel 2 trifft am Sonntag um 15:30 Uhr Westfalia Herne im Heimspiel auf die SpVgg Horsthausen.

Herne steht aktuell auf Platz 9 und möchte sich weiter von den Abstiegsrängen lösen. Der 3:2-Erfolg gegen den FC Brünninghausen zuletzt war dafür extrem wichtig und hat dem Traditionsklub neues Selbstvertrauen gegeben. Die Mannschaft zeigte Moral und belohnte sich nach zuvor durchwachsenen Wochen endlich wieder.