Enges Rennen an der Spitze der Kreisliga A Düren

Winden liegt nach der ersten Saisonniederlage nur noch einen Punkt vor Golzheim. Frenz kassiert ein 0:6 nach dem Rücktritt des Trainers.

Wird der Kampf um die Herbstmeisterschaft in der Kreisliga A Düren noch einmal spannend? Diese Frage drängt sich angesichts der ersten Saisoniederlage vom VfVuJ Winden auf. Der verlor mit 0:3 beim FC Düren 77. Damit rückt der FC Golzheim dank des 3:1-Heimsiegs gegen Nörvenich-Hochkirchen auf einen Punkt an die Mannschaft von Trainer Sebastian Sander heran, die allerdings ein Spiel weniger auf dem Tableau hat. Erst Trainer weg, dann eine 0:6-Klatsche

Gleich sechs Treffer fing sich der JSV Frenz in Oberzier ein. Der Aufsteiger verlor mit 0:6, muss darüber hinaus in Zukunft auf Fatmir Kastrati verzichten. Der trat als Trainer schon vor dem Spiel mit sofortiger Wirkung zurück. Salingia Barmen, der zweite Aufsteiger, musste gegen die „Zehner“ ein 1:6 auf eigenem Platz schlucken. Der dritte Neuling in der Liga, Schwarz-Weiß Düren, schickte Huchem-Stammeln mit einem 1:4 nach Hause. Eine Niederlage, die viele Fans auf die Ankündigung von Trainer Nando Riccio zurückführen, zum Ende der Hinrunde die Schwarz-Weißen zu verlassen. Was passiert beim FSV Frenz? Der trat zu seinem Spiel beim BCO mit gleich sieben Spielern aus der Reserve-Mannschaft an. „Mit meiner Ankündigung, dass Traineramt nicht mehr auszuüben, hat es Unstimmigkeiten in der Mannschaft gegeben. Einige Spieler wollen nicht mehr in der Ersten spielen“, erläuterte Kastrati auf Nachfrage. Er wird nach eigenem Bekunden weiterhin als aufmerksamer Beobachter dem Verein erhalten bleiben. Als Nachfolger wird Besim Hoti fungieren. Die derbe Abfuhr in Oberzier war gerechtfertigt, so Kastrati. „Nach der ersten halben Stunde war das Spiel entschieden.“