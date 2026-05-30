Enges Mittelfeldrennen zum Saisonendspurt, Erster gegen Zweiter

– Foto: Sebastian Harbke

Der vorletzte Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 3 steht im Zeichen klar verteilter Rollen. MTV Wolfenbüttel II ist bereits Meister und kann den Saisonabschluss entspannt angehen, während die TSG Bad Harzburg Rang zwei klar machen will. Im Tabellenkeller ist ebenfalls vieles entschieden: FC Ilsetal und SV Kissenbrück stehen als Absteiger fest. Dadurch rückt vor allem das breite Mittelfeld mit seinen Platzierungskämpfen in den Vordergrund.

Ilsetal geht als Tabellenvorletzter in den Spieltag und hat den Abstieg sportlich bereits nicht mehr verhindern können. Mit nur 15 Punkten und einer der schwächsten Offensiven der Liga war die Saison frühzeitig entschieden. Fortuna Lebenstedt steht im gesicherten Mittelfeld und kann mit einem Erfolg noch einzelne Tabellenplätze gutmachen. Die Gäste reisen zudem mit der deutlich stabileren Formkurve von zehn Punkten aus den letzten fünf Spielen an und gehen entsprechend favorisiert in die Partie.

TSG Bad Harzburg – MTV Wolfenbüttel II Die TSG Bad Harzburg empfängt den bereits feststehenden Meister aus Wolfenbüttel zu einem echten Härtetest. Harzburg ist zuhause noch ungeschlagen und gehört dort zu den konstantesten Teams der Liga. Wolfenbüttel II hat die Staffel dennoch dominiert und stellt mit Bauer (42 Tore) den überragenden Angreifer der Saison. Auch wenn die Meisterschaft entschieden ist, trifft hier eine starke Heimmannschaft auf das dominierende Team der Spielzeit.

Morgen, 15:00 Uhr VfL Salder VfL Salder SC Gitter SC Gitter 15:00 PUSH

VfL Salder – SC Gitter Salder bewegt sich im unteren Mittelfeld und will mit einem Heimsieg für einen ruhigen Saisonabschluss sorgen. Die Leistungen waren zuletzt wechselhaft, was sich auch in der engen Tabellenregion widerspiegelt. Der SC Gitter reist mit leicht stabilerer Form an und steht ebenfalls im gesicherten Bereich. Mit Adam und Rosowski verfügen die Gäste über zwei treffsichere Offensivspieler, die jeweils 18 Saisontore erzielt haben.

SV Union Salzgitter – FG Vienenburg-Wiedelah Union Salzgitter steht im unteren Mittelfeld und hat sich in einer insgesamt schwankenden Saison einsortiert. Konstante Serien blieben über weite Strecken aus, entsprechend eng ist das Tabellenbild im hinteren Bereich. Vienenburg-Wiedelah als Aufsteiger hat sich dagegen gut in der Liga behauptet und rangiert im oberen Mittelfeld. Besonders offensiv ist das Team mit Markinas und Rimbach gefährlich besetzt.

SV Wendessen – FC Viktoria Thiede Wendessen kämpft im unteren Mittelfeld um einen ordentlichen Saisonabschluss. Die Formkurve zeigt zuletzt eher nach unten mit fünf sieglosen Spielen in Folge, was den Druck vor dem letzten Heimspiel erhöht. Viktoria Thiede hat als Aufsteiger eine stabile Saison gespielt und steht deutlich komfortabler da. Mit Pramme und Liehr bringen die Gäste zwei Angreifer mit, die jeweils bereits 13 Treffer erzielt haben.

Morgen, 15:00 Uhr MTV Salzdahlum Salzdahlum Goslarer SC 08 Goslar 15:00 PUSH

MTV Salzdahlum – Goslarer SC 08 Salzdahlum geht als klarer Außenseiter in das Duell mit dem Goslarer SC 08. Die Gastgeber stehen im unteren Tabellenbereich und haben in der Rückrunde bisher gut gepunktet (neunter in der Rückrundetabelle). Goslar gehört dagegen zur Spitzengruppe der Liga und spielt eine entsprechend starke Saison. Mit Zink (30 Tore) stellt der SC zudem einen der gefährlichsten Torjäger der gesamten Staffel.

Morgen, 15:00 Uhr KSV Vahdet Salzgitter KSV Vahdet S SV Kissenbrück Kissenbrück 15:00 PUSH

KSV Vahdet Salzgitter – SV Kissenbrück Der KSV Vahdet Salzgitter will sich im letzten Heimspiel stabil im unteren Mittelfeld behaupten. Die Saison verlief wechselhaft, ohne klare Entwicklung nach oben oder unten. Kissenbrück steht als abgeschlagener Tabellenletzter fest und wartet weiterhin auf den ersten Auswärtspunkt. Die klare Rollenverteilung ergibt sich entsprechend aus der gesamten Saisonbilanz.