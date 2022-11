Enges Gruppenliga-Derby in Cleeberg endet dramatisch Teaser GL GI/MR: +++ Der gastgebende FCC und die SG Waldsolms liefern sich bis zur letzten Sekunde ein spannendes Duell. Spitzenreiter FC Burgsolms siegt knapp, der Trainereffekt in Schröck verpufft +++

WETZLAR - Das Derby in der Fußball-Gruppenliga zwischen dem FC Cleeberg und der SG Waldsolms bot vor allem in der zweiten Hälfte beste Unterhaltung. Dank Spielertrainer Stefan Hocker rettete der FCC in der Nachspielzeit einen Punkt. Schwer tat sich Spitzenreiter FC Burgsolms beim MTV Gießen, behielt aber letztlich knapp die Oberhand. Der FSV Schröck unterlag im ersten Spiel nach der Trennung von Trainer Samet Sakarya der SpVgg. Leusel deutlich mit 0:4.