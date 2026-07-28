Enges Finale: Titus Henseler holt Titel „Tor der Rückrunde“

Mainz. Ihr habt gewählt: Titus Henseler vom SV Gonsenheim schnappt sich den Titel „Fußball-live-Tor der Rückrunde“. Und das mit hauchzartem Vorsprung. Der 18 Jahre alte Mittelfeldspieler, der in der neuen Saison für den 1. FC Kaiserslautern II kickt, lieferte sich einen engen Fight mit Lenny Schönberger, der im Schulcup für das Johanneum Gymnasium Herborn sehenswert traf.
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Eine Woche lang habt Ihr auf dem Instagram-Kanal Fußball live im Finale für Euren Favoriten abgestimmt. Am Ende sackten Henseler und Schönberger je 39 Prozent der Stimmen für sich ein. Gleichstand. Damit ging erstmals eine Fußball-live-Abstimmung in eine sechsstündige Verlängerung. Am Ende jubelte der ehemalige Gonsenheimer und kam bei 1.242 Gesamtstimmen schließlich auf 42 Prozent.
Sein Traumtor? Ein Schuss aus 16 Metern in den linken Winkel, gefolgt von entfesseltem Jubel. Es war das frühe 2:0 der Gonsenheimer im Oberliga-Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern II. Kurios: Mit diesem Treffer scheint sich der damals 17-Jährige in die Köpfe der FCK-Entscheider gespielt zu haben, immerhin gehört er nun zur Regionalliga-Auswahl des Zweitligisten.
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