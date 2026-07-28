Enges Finale: Titus Henseler holt Titel „Tor der Rückrunde“ Was für ein Finale! Titus Henseler vom SV Gonsenheim krallt sich in einem Kopf-an-Kopf-Rennen den Titel „Tor der Rückrunde“ – doch dafür braucht es erst eine Verlängerung von Franziska Donauer · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Hier schenkt Titus Henseler (Zweiter von links) dem 1. FC Kaiserslautern II noch im Trikot des SV Gonsenheim ein Traumtor ein, inzwischen gehört das Talent auch zu den „Roten Teufeln“. – Foto: Kristina Schäfer - Archiv

Mainz. Ihr habt gewählt: Titus Henseler vom SV Gonsenheim schnappt sich den Titel „Fußball-live-Tor der Rückrunde“. Und das mit hauchzartem Vorsprung. Der 18 Jahre alte Mittelfeldspieler, der in der neuen Saison für den 1. FC Kaiserslautern II kickt, lieferte sich einen engen Fight mit Lenny Schönberger, der im Schulcup für das Johanneum Gymnasium Herborn sehenswert traf.